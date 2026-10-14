The Times: Ελλάδα και Ιταλία διεκδικούν τους πλούσιους της Βρετανίας – Ο Κρις Ρόκος και οι φόβοι για νέους φόρους

Σχεδόν τρεις στους δέκα εύπορους κατοίκους της Βρετανίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω φορολογίας - Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που προσελκύουν εκατομμυριούχους, με χαρακτηριστική την περίπτωση του Κρις Ρόκος, που πλήρωσε 330 εκατ. στερλίνες σε φόρους