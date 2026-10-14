The Times: Ελλάδα και Ιταλία διεκδικούν τους πλούσιους της Βρετανίας – Ο Κρις Ρόκος και οι φόβοι για νέους φόρους
The Times: Ελλάδα και Ιταλία διεκδικούν τους πλούσιους της Βρετανίας – Ο Κρις Ρόκος και οι φόβοι για νέους φόρους
Σχεδόν τρεις στους δέκα εύπορους κατοίκους της Βρετανίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω φορολογίας - Η Ελλάδα μεταξύ των χωρών που προσελκύουν εκατομμυριούχους, με χαρακτηριστική την περίπτωση του Κρις Ρόκος, που πλήρωσε 330 εκατ. στερλίνες σε φόρους
Σχεδόν τρεις στους δέκα εύπορους κατοίκους της Βρετανίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας υποχωρεί και εντείνονται οι ανησυχίες για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα. Η ανάλυση της εταιρείας διαχείρισης περιουσίας Saltus διαπιστώνει ότι το 8% των ατόμων υψηλής καθαρής περιουσίας διερευνά ήδη ενεργά το ενδεχόμενο μόνιμης εγκατάστασης εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ένα επιπλέον 22% δηλώνει ότι θα μπορούσε να εξετάσει μια τέτοια επιλογή, εν μέσω σεναρίων για αυξήσεις φόρων στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό.
Όπως αναφέρουν οι The Times, η τάση αυτή ενισχύεται μετά τις αλλαγές που εισήγαγε η κυβέρνηση των Εργατικών στο φορολογικό καθεστώς, οι οποίες έχουν οδηγήσει ολοένα περισσότερους εύπορους κατοίκους να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.
Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος αλλοδαπών που διαμένουν στη Βρετανία αλλά έχουν μόνιμη κατοικία σε άλλη χώρα, καθώς και η κατάργηση φορολογικών απαλλαγών κληρονομιάς για καταπιστεύματα του εξωτερικού.
Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι εκείνη του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος, ο οποίος τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.
Ο Ρόκος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία την περασμένη χρονιά, έχοντας καταβάλει συνολικά 330 εκατ. στερλίνες σε φόρους. Η αποχώρησή του προστίθεται σε εκείνες άλλων ισχυρών επιχειρηματικών προσωπικοτήτων που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.
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Όπως αναφέρουν οι The Times, η τάση αυτή ενισχύεται μετά τις αλλαγές που εισήγαγε η κυβέρνηση των Εργατικών στο φορολογικό καθεστώς, οι οποίες έχουν οδηγήσει ολοένα περισσότερους εύπορους κατοίκους να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.
Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος αλλοδαπών που διαμένουν στη Βρετανία αλλά έχουν μόνιμη κατοικία σε άλλη χώρα, καθώς και η κατάργηση φορολογικών απαλλαγών κληρονομιάς για καταπιστεύματα του εξωτερικού.
Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι εκείνη του δισεκατομμυριούχου διαχειριστή hedge fund Κρις Ρόκος, ο οποίος τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα.
Ο Ρόκος ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Βρετανία την περασμένη χρονιά, έχοντας καταβάλει συνολικά 330 εκατ. στερλίνες σε φόρους. Η αποχώρησή του προστίθεται σε εκείνες άλλων ισχυρών επιχειρηματικών προσωπικοτήτων που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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