Ψάλτης (Alpha Bank): Εθνικό ζήτημα η οριστική λύση στα «κόκκινα» δάνεια
Ψάλτης (Alpha Bank): Εθνικό ζήτημα η οριστική λύση στα «κόκκινα» δάνεια
Το «κλειδί» για την επανεκκίνηση της λιανικής τραπεζικής, η χρηματοδότηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και το στοίχημα του Wealth Management με την ιδιωτική τραπεζική στο Λουξεμβούργο να αναμένεται να λάβει άδεια το 2027
Ως εθνικό θέμα χαρακτήρισε την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επισημαίνοντας ότι η οριστική αντιμετώπισή του αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κινηθεί εκ νέου η λιανική τραπεζική. Όπως εξήγησε, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το rebranding της τράπεζας, ένα σημαντικό τμήμα των ιδιωτών παραμένει εκτός τραπεζικής αγοράς εξαιτίας των παλαιών οφειλών του, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητά του να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση και, κατ’ επέκταση, να συμμετάσχει στην οικονομική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Alpha Bank, απαιτείται μια πιο ουσιαστική και συνολική προσέγγιση, η οποία θα ξεπερνά τη λογική της διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών και θα εξετάζει ποιες περιπτώσεις μπορούν πράγματι να επιστρέψουν σε καθεστώς ομαλής εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, όπως σημείωσε, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ποια δάνεια είναι θεραπεύσιμα και ποια όχι, ώστε να διαμορφωθούν λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές δυνατότητες κάθε δανειολήπτη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική λύση μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και κούρεμα οφειλών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: των αγοραστών των δανείων, των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και των τραπεζών που μπορούν να αναλάβουν ρόλο αναχρηματοδότησης.
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Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Alpha Bank, απαιτείται μια πιο ουσιαστική και συνολική προσέγγιση, η οποία θα ξεπερνά τη λογική της διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών και θα εξετάζει ποιες περιπτώσεις μπορούν πράγματι να επιστρέψουν σε καθεστώς ομαλής εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, όπως σημείωσε, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ποια δάνεια είναι θεραπεύσιμα και ποια όχι, ώστε να διαμορφωθούν λύσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές δυνατότητες κάθε δανειολήπτη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική λύση μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και κούρεμα οφειλών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών: των αγοραστών των δανείων, των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και των τραπεζών που μπορούν να αναλάβουν ρόλο αναχρηματοδότησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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