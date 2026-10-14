Ψάλτης (Alpha Bank): Εθνικό ζήτημα η οριστική λύση στα «κόκκινα» δάνεια

Το «κλειδί» για την επανεκκίνηση της λιανικής τραπεζικής, η χρηματοδότηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και το στοίχημα του Wealth Management με την ιδιωτική τραπεζική στο Λουξεμβούργο να αναμένεται να λάβει άδεια το 2027