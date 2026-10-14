Τριήμερο ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο: Εριξε με δυσκολία το «φράγμα» των 2.600 μονάδων
Τριήμερο ανοδικό σερί στο Χρηματιστήριο: Εριξε με δυσκολία το «φράγμα» των 2.600 μονάδων
Άλμα για την HELLENiQ ENERGY σε νέο ιστορικό υψηλό - Κοντά στα 70 ευρώ η Motor Oil - Ισχυρή άνοδος για Jumbo και Allwyn
Με θετικά πρόσημα έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη διαδοχική μέρα. Το σκηνικό ήταν παρόμοιο με την χθεσινή συνεδρίαση, με τους αγοραστές να έχουν τον πρώτο λόγο, αλλά να χάνουν στις δημοπρασίες το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Δείκτης μπορεί να επέστρεψε πάνω από τις 2.600 μονάδες, αλλά έκλεισε μακριά από τα υψηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 4,98 μονάδες ή +0,19% και έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.594,03 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,51 μονάδες. Απώλειες -4,92% καταγράφει το ΧΑ εντός του Οκτωβρίου, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +22,77%. Ισχυρά κέρδη σημείωσαν η Jumbo και η Allwyn. Σε έντονα ανοδική τροχιά παρέμειναν τα διυλιστήρια, με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το ιστορικό ρεκόρ της, ενώ και η Motor Oil έφτασε μία «ανάσα» από το να ρίξει για πρώτη φορά το «φράγμα» των 70 ευρώ.
Συσσώρευση το επικρατέστερο σενάριο
Συγκρατημένη αισιοδοξία και έντονη επιφυλακτικότητα ήταν τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες συνεδριάσεις του ΧΑ, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Παρά τα θετικά πρόσημα, τα περιθώρια για μια ουσιαστική ανοδική κίνηση παραμένουν περιορισμένα. Οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχόμενη διατήρηση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η συσσώρευση, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η κατεύθυνση των διεθνών αγορών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη ρίσκου ενόψει των νέων μακροοικονομικών ανακοινώσεων.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (14/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 4,98 μονάδες ή +0,19% και έκλεισε στις 2.603,70 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.594,03 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.620,51 μονάδες. Απώλειες -4,92% καταγράφει το ΧΑ εντός του Οκτωβρίου, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +22,77%. Ισχυρά κέρδη σημείωσαν η Jumbo και η Allwyn. Σε έντονα ανοδική τροχιά παρέμειναν τα διυλιστήρια, με την HELLENiQ ENERGY να διευρύνει το ιστορικό ρεκόρ της, ενώ και η Motor Oil έφτασε μία «ανάσα» από το να ρίξει για πρώτη φορά το «φράγμα» των 70 ευρώ.
Συσσώρευση το επικρατέστερο σενάριο
Συγκρατημένη αισιοδοξία και έντονη επιφυλακτικότητα ήταν τα δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις τελευταίες συνεδριάσεις του ΧΑ, καθώς οι επενδυτές καλούνται να σταθμίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Παρά τα θετικά πρόσημα, τα περιθώρια για μια ουσιαστική ανοδική κίνηση παραμένουν περιορισμένα. Οι επίμονα υψηλές τιμές του πετρελαίου τροφοδοτούν ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις και ενδεχόμενη διατήρηση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το επικρατέστερο σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά είναι η συσσώρευση, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η κατεύθυνση των διεθνών αγορών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν την ανάληψη ρίσκου ενόψει των νέων μακροοικονομικών ανακοινώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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