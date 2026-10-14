Γεωργιάδης: Στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά 1.500 ευρώ μου φώναζε «δεν έχουμε να φάμε» -Τι είπε για την αποπομπή Γκιλφόιλ
Γεωργιάδης: Στην Πάρο χθες μια κυρία με γυαλιά 1.500 ευρώ μου φώναζε «δεν έχουμε να φάμε» -Τι είπε για την αποπομπή Γκιλφόιλ
«Κάνω εκλογές εδώ και 20 χρόνια, η ΝΔ θα πάρει ποσοστό που θα τρίβετε τα μάτια σας» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ως «αρνητική εξέλιξη» χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «η συμμαχία με τις ΗΠΑ εδράζεται σε πιο στέρεες βάσεις από την παρουσία ή όχι ενός πρέσβη».
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «η εξέλιξη είναι δυσάρεστη, εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ έφυγε για γεγονότα στην Αμερική, δεν μας αφορά καθόλου εμάς εδώ. Ως εξέλιξη είναι αρνητική γιατί για ένα μεγάλο διάστημα η πρεσβεία θα μείνει χωρίς πρέσβη οπότε ως επιρροή μειώνεται γιατί ο επιτετραμμένος είναι ένα στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και δεν έχει απευθείας επαφή με τον Λευκό Οίκο όπως η κυρία Γκιλφόιλ».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε αφενός ότι «σε αυτό τον χειμώνα που ξεκινάει, ο Κάθετος Διάδρομος είναι για την Ελλάδα τεράστιο πλεονέκτημα» και αφετέρου ότι «η συμμαχία με την Αμερική είναι στέρεη, δεν θα επηρεαστεί από την απομάκρυνση της κυρίας Γκιλφόιλ».
Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Πάρο χθες, Τρίτη, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «η συμμορία της μιζέριας είναι ένα μικρό κλάσμα» προσθέτοντας για τις αντιδράσεις που συναντά «τι αγένεια... Ήρθε ο υπουργός, όχι ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχει γίνει όλο αυτό το έργο και φωνάζεις "ου". Μεγάλη εξυπνάδα, ήταν μια κυρία με ένα σκυλάκι και γυαλιά 1.500 ευρώ και έλεγε δεν έχουμε να φάμε».
Με αφορμή, στη συνέχεια τις δημοσκοπήσεις, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ σημείωσε ότι «27% στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης δεν το έχει δει κανέναν κόμμα ούτε στον ύπνο του στην ιστορία» στέλνοντας το μήνυμα «πάμε για αυτοδυναμία».
«Κάνω εκλογές εδώ και 20 χρόνια, η ΝΔ θα πάρει ποσοστό που θα τρίβετε τα μάτια σας» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «η εξέλιξη είναι δυσάρεστη, εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η κυρία Γκιλφόιλ έφυγε για γεγονότα στην Αμερική, δεν μας αφορά καθόλου εμάς εδώ. Ως εξέλιξη είναι αρνητική γιατί για ένα μεγάλο διάστημα η πρεσβεία θα μείνει χωρίς πρέσβη οπότε ως επιρροή μειώνεται γιατί ο επιτετραμμένος είναι ένα στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και δεν έχει απευθείας επαφή με τον Λευκό Οίκο όπως η κυρία Γκιλφόιλ».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε αφενός ότι «σε αυτό τον χειμώνα που ξεκινάει, ο Κάθετος Διάδρομος είναι για την Ελλάδα τεράστιο πλεονέκτημα» και αφετέρου ότι «η συμμαχία με την Αμερική είναι στέρεη, δεν θα επηρεαστεί από την απομάκρυνση της κυρίας Γκιλφόιλ».
Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Πάρο χθες, Τρίτη, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «η συμμορία της μιζέριας είναι ένα μικρό κλάσμα» προσθέτοντας για τις αντιδράσεις που συναντά «τι αγένεια... Ήρθε ο υπουργός, όχι ο Άδωνις Γεωργιάδης, έχει γίνει όλο αυτό το έργο και φωνάζεις "ου". Μεγάλη εξυπνάδα, ήταν μια κυρία με ένα σκυλάκι και γυαλιά 1.500 ευρώ και έλεγε δεν έχουμε να φάμε».
Με αφορμή, στη συνέχεια τις δημοσκοπήσεις, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ σημείωσε ότι «27% στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης δεν το έχει δει κανέναν κόμμα ούτε στον ύπνο του στην ιστορία» στέλνοντας το μήνυμα «πάμε για αυτοδυναμία».
«Κάνω εκλογές εδώ και 20 χρόνια, η ΝΔ θα πάρει ποσοστό που θα τρίβετε τα μάτια σας» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.
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