Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Το μέχρι σήμερα δεύτερο τη τάξει στέλεχος αναλαμβάνει τα ηνία μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Επικεφαλής της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα αναλαμβάνει ο επιτετραμμένος Τζόσουα Χακ, σε αντικατάσταση της αποπεμφθείσας Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Ο Τζόσουα Χακ, ως επιτετραμμένος της πρεσβείας, ασκεί πλέον καθήκοντα πρέσβη κατά τα προβλεπόμενα.
Έμπειρος διπλωμάτης με θητεία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, ο Χακ διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητα την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.
Από την ένταξή του στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία, το 2001, έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Νέπιντο, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.
Εν τω μεταξύ έχει αναλάβει καθήκοντα και στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων. Τέλος, κατά το επίσημο βιογραφικό του, διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου του Κερτ Κάμπελ, υφυπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.
Ο Τζόσουα Χακ έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικού από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια. Μιλάει μανδαρινικά κινέζικα, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.
Η διαδικασία για την επιλογή του νέου προσώπου το οποίο θα ηγηθεί της πρεσβείας στην Αθήνα πιθανότατα θα κρατήσει πολλούς μήνες. Το Κογκρέσο έχει τον τελικό λόγο, αλλά με δεδομένο ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι πολύ πιθανόν να φέρουν ανατροπή στους συσχετισμούς, η επικύρωση μπορεί να γίνει τους πρώτους μήνες του 2027.
Ο Τζόσουα Χακ, ως επιτετραμμένος της πρεσβείας, ασκεί πλέον καθήκοντα πρέσβη κατά τα προβλεπόμενα.
Έμπειρος διπλωμάτης με θητεία στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, ο Χακ διετέλεσε αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης, με αρμοδιότητα την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.
Από την ένταξή του στην αμερικανική Διπλωματική Υπηρεσία, το 2001, έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Νέπιντο, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.
Εν τω μεταξύ έχει αναλάβει καθήκοντα και στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων. Τέλος, κατά το επίσημο βιογραφικό του, διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου του Κερτ Κάμπελ, υφυπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.
Ο Τζόσουα Χακ έχει αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικού από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια. Μιλάει μανδαρινικά κινέζικα, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.
Η διαδικασία για την επιλογή του νέου προσώπου το οποίο θα ηγηθεί της πρεσβείας στην Αθήνα πιθανότατα θα κρατήσει πολλούς μήνες. Το Κογκρέσο έχει τον τελικό λόγο, αλλά με δεδομένο ότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι πολύ πιθανόν να φέρουν ανατροπή στους συσχετισμούς, η επικύρωση μπορεί να γίνει τους πρώτους μήνες του 2027.
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