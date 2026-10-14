ΔΝΤ: Ταχεία μείωση του χρέους της Ελλάδας στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031

Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος της Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας στην Ευρωζώνη, ενώ το 2031 θα είναι χαμηλότερο και από το χρέος της Γαλλίας και του Βελγίου