Θεοδωρόπουλος: Πολιτική σταθερότητα και κυβέρνηση που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις – Το μήνυμα για το 2027

Την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και, κυρίως, ύπαρξης μιας κυβέρνησης που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, ανεξάρτητα από το εάν θα είναι μονοκομματική ή συνεργασίας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στέλνοντας μήνυμα ενόψει των εκλογών του 2027.



Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ανάκαμψης τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και την πολιτική σταθερότητα.



Μιλώντας σήμερα στην παρουσίαση της έρευνας EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2026 για την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναγνώρισε τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η προσπάθεια για την κάλυψη του επενδυτικού κενού που άφησε πίσω της η οικονομική κρίση πρέπει να συνεχιστεί.



«Η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, αλλά έχει ακόμα πολλά θέματα να λύσει. Για να συνεχίσουμε, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού τη δημοσιονομική πειθαρχία, που έχει βελτιώσει την εικόνα μας διεθνώς. Δεύτερον, να επενδύσουμε περισσότερο στην παραγωγή. Δεν έχουν όλες οι επενδύσεις το ίδιο πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονομία: οι παραγωγικές επενδύσεις δημιουργούν διαρκή οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας. Και τρίτον, να διασφαλίσουμε πολιτική σταθερότητα, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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