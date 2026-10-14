Μάικλ Τζόρνταν: 37 πόντοι, μία υπογραφή και $14 εκατ.: Τι κρύβεται πίσω από τη δεύτερη ακριβότερη φανέλα όλων των εποχών

Η υπογεγραμμένη φανέλα από τον 2ο αγώνα των Τελικών του NBA του 1998 -τη χρονιά του θρυλικού «Last Dance»- πωλήθηκε σε ιδιωτική συναλλαγή, αποτελώντας την ακριβότερη φανέλα στην ιστορία του μπάσκετ