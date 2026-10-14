Μάικλ Τζόρνταν: 37 πόντοι, μία υπογραφή και $14 εκατ.: Τι κρύβεται πίσω από τη δεύτερη ακριβότερη φανέλα όλων των εποχών
Μάικλ Τζόρνταν: 37 πόντοι, μία υπογραφή και $14 εκατ.: Τι κρύβεται πίσω από τη δεύτερη ακριβότερη φανέλα όλων των εποχών
Η υπογεγραμμένη φανέλα από τον 2ο αγώνα των Τελικών του NBA του 1998 -τη χρονιά του θρυλικού «Last Dance»- πωλήθηκε σε ιδιωτική συναλλαγή, αποτελώντας την ακριβότερη φανέλα στην ιστορία του μπάσκετ
Σε αστρονομικά επίπεδα έφτασε η αξία των αθλητικών αναμνηστικών, καθώς μια εντός έδρας φανέλα των Σικάγο Μπουλς, την οποία φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον 2ο αγώνα των Τελικών του NBA το 1998, πωλήθηκε μέσω ιδιωτικής συναλλαγής έναντι του ποσού-μαμούθ των 14 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με τον οίκο Hunt Auctions, η πώληση αυτή καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο του μπάσκετ, ενώ παράλληλα αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ σε οποιοδήποτε άθλημα, πίσω μόνο από την ιστορική φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το World Series του 1932, η οποία άγγιξε τα 24,12 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Σύμφωνα με τον οίκο Hunt Auctions, η πώληση αυτή καταρρίπτει κάθε προηγούμενο ρεκόρ για αντικείμενο του μπάσκετ, ενώ παράλληλα αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί ποτέ σε οποιοδήποτε άθλημα, πίσω μόνο από την ιστορική φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το World Series του 1932, η οποία άγγιξε τα 24,12 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα