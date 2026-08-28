«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τις κλειστές κατοικίες, διευρύνονται τα κριτήρια
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΣΠΑ Ακίνητα

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τις κλειστές κατοικίες, διευρύνονται τα κριτήρια

Καταργείται ο περιορισμός χρηματοδότησης μόνο ενός κλειστού ακινήτου – Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια και τι ισχύει για κατοικίες που αποκτήθηκαν το 2026

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τις κλειστές κατοικίες, διευρύνονται τα κριτήρια
Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης.

Με τις αλλαγές δίνεται πλέον η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες κατά το δεύτερο στάδιο της δράσης, καθώς καταργείται ο μέχρι σήμερα περιορισμός που προέβλεπε χρηματοδότηση μόνο ενός τέτοιου ακινήτου.

Οι αλλαγές θα περιληφθούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Παράλληλα, στην ΚΥΑ οι αναφορές σε «παιδί» ή «παιδιά» αντικαθίστανται από τους όρους «ανήλικο τέκνο» και «ανήλικα τέκνα», ενώ τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την εισοδηματική κατηγορία.

Για άγαμο σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το ανώτατο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού έτους 2025 ορίζεται σε 18.000 ευρώ για την εισοδηματική κατηγορία Ι και 25.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.

Για έγγαμο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης χωρίς ανήλικα τέκνα, τα αντίστοιχα όρια είναι 25.000 και 35.000 ευρώ, ενώ με ένα ανήλικο τέκνο αυξάνονται σε 30.000 και 40.000 ευρώ και με δύο ανήλικα τέκνα σε 35.000 και 45.000 ευρώ.

Για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο τέκνο, τα όρια διαμορφώνονται σε 28.000 ευρώ για την κατηγορία Ι και 39.000 ευρώ για την κατηγορία ΙΙ.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο, είτε πρόκειται για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης είτε για μονογονεϊκές οικογένειες, προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ και στις δύο εισοδηματικές κατηγορίες.

Κλείσιμο
Επιπλέον, κατά το δεύτερο στάδιο της δράσης και στη δεύτερη χρονικά διακριτή φάση που αφορά τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Τι ισχύει για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2026

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται και τι ισχύει για τις κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026. Οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς για να ενταχθεί ένα τέτοιο ακίνητο στη δράση θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.

Για τις ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026, προβλέπεται δυνατότητα ένταξης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν φτάσει τους 380.000.

Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών». Τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

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