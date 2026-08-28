«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τις κλειστές κατοικίες, διευρύνονται τα κριτήρια

Καταργείται ο περιορισμός χρηματοδότησης μόνο ενός κλειστού ακινήτου – Ποια είναι τα εισοδηματικά όρια και τι ισχύει για κατοικίες που αποκτήθηκαν το 2026