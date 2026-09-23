Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και ποιοι δικαιούνται διπλή ενίσχυση - Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου για διορθώσεις στο Ε1

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενοικίου, με τους δικαιούχους να πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία των μισθώσεων - Ο υπολογισμός, τα όρια ενίσχυσης, τα εισοδηματικά κριτήρια και οι ειδικές κατηγορίες





Η ενίσχυση αφορά στα ποσά που καταβλήθηκαν για ενοίκιο μέσα στο 2025 και το ύψος της προκύπτει από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση. Ένα λάθος στα στοιχεία της μίσθωσης ή μία ανακριβής καταχώριση μπορεί να επηρεάσει το ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος ή ακόμη και να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης.







Ο υπολογισμός της επιστροφής Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που κατέβαλε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το 2025 είχε συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ. Το ένα δωδέκατο του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε 500 ευρώ επιστροφής, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.



Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.







Έτσι, εάν ένας φοιτητής νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και η επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 167 ευρώ.



Διπλή ενίσχυση για κύρια και φοιτητική κατοικία Η επιστροφή μπορεί να αφορά περισσότερες από μία μισθώσεις, όταν ένα νοικοκυριό πληρώνει παράλληλα ενοίκιο για την κύρια κατοικία και για κατοικία παιδιού που σπουδάζει.



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Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που καταβάλλει 850 ευρώ για την κύρια κατοικία και 400 ευρώ για φοιτητική κατοικία εξετάζεται με βάση τα στοιχεία κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.



Τα κριτήρια για την καταβολή Η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται μόνο από το ποσό του ενοικίου, αλλά και από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.



Για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί.



Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου , με χιλιάδες ενοικιαστές να πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία που έχουν δηλώσει για τις μισθώσεις τους.Η ενίσχυση αφορά στα ποσά που καταβλήθηκαν για ενοίκιο μέσα στο 2025 και το ύψος της προκύπτει από το συνολικό ετήσιο μίσθωμα που εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση. Ένα λάθος στα στοιχεία της μίσθωσης ή μία ανακριβής καταχώριση μπορεί να επηρεάσει το ποσό που θα λάβει ο δικαιούχος ή ακόμη και να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης.Ο βασικός κανόνας προβλέπει ότι η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο έτος.Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής που κατέβαλε 500 ευρώ τον μήνα για ολόκληρο το 2025 είχε συνολική ετήσια δαπάνη 6.000 ευρώ. Το ένα δωδέκατο του ποσού αυτού αντιστοιχεί σε 500 ευρώ επιστροφής, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κύρια κατοικία μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.Σε περίπτωση που η μίσθωση δεν κάλυψε ολόκληρο το έτος, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά, με βάση τους μήνες κατά τους οποίους καταβλήθηκε ενοίκιο.Έτσι, εάν ένας φοιτητής νοίκιασε κατοικία από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο με μηνιαίο μίσθωμα 500 ευρώ, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και η επιστροφή διαμορφώνεται περίπου στα 167 ευρώ.Η επιστροφή μπορεί να αφορά περισσότερες από μία μισθώσεις, όταν ένα νοικοκυριό πληρώνει παράλληλα ενοίκιο για την κύρια κατοικία και για κατοικία παιδιού που σπουδάζει.Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε μίσθωση, με την εφαρμογή των αντίστοιχων ανώτατων ορίων.Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό που καταβάλλει 850 ευρώ για την κύρια κατοικία και 400 ευρώ για φοιτητική κατοικία εξετάζεται με βάση τα στοιχεία κάθε μίσθωσης ξεχωριστά.Η χορήγηση της ενίσχυσης δεν εξαρτάται μόνο από το ποσό του ενοικίου, αλλά και από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.Για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, με επιπλέον αύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.



Παράλληλα, λαμβάνεται υπόψη και η ακίνητη περιουσία του δικαιούχου, μέσω των προβλεπόμενων περιουσιακών κριτηρίων.



Το κρίσιμο σημείο: σωστά στοιχεία στη δήλωση Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί για τη μίσθωση.



Το ποσό του ενοικίου που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της επιστροφής πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και τα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.



Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση, όπως η εμφάνιση μεγαλύτερου μισθώματος από αυτό που πράγματι καταβλήθηκε, μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να δικαιούνται, μαζί με τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.



Ειδική πρόβλεψη για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς Ξεχωριστή μεταχείριση προβλέπεται για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο της κύριας κατοικίας τους και βρίσκονται σε περιοχές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.



Για τη συγκεκριμένη κατηγορία η επιστροφή υπολογίζεται σε 2/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο ποσό έως 1.600 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.



Έτσι, εργαζόμενος που καταβάλλει 500 ευρώ τον μήνα μπορεί να δικαιούται επιστροφή 1.000 ευρώ, βάσει του ειδικού υπολογισμού.



Πότε αναμένεται η πληρωμή Η γενική επιστροφή ενοικίου για τα μισθώματα του 2025 αναμένεται να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.



Οι δικαιούχοι καλούνται μέχρι τότε να ελέγξουν τα στοιχεία της μίσθωσης, το ποσό του ενοικίου που έχει δηλωθεί και τα δεδομένα που αφορούν την κατοικία τους, ώστε η διαδικασία εκκαθάρισης να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα.



Η σωστή αποτύπωση της μίσθωσης αποτελεί το βασικό «κλειδί» για την ομαλή καταβολή της ενίσχυσης.