Skroutz Last Mile: Περιστατικό ασφαλείας με διαρροή στοιχείων επικοινωνίας πελατών, τι ανακοίνωσε η εταιρεία
Skroutz Last Mile: Περιστατικό ασφαλείας με διαρροή στοιχείων επικοινωνίας πελατών, τι ανακοίνωσε η εταιρεία
Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων
Περιστατικό παραβίασης σε πληροφοριακό σύστημα της Skroutz Last Mile γνωστοποίησε η εταιρεία, ενημερώνοντας τους πελάτες της ότι εκτέθηκαν δεδομένα επικοινωνίας που συνδέονται με αποστολές δεμάτων.
Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό. «Έχουμε ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού», τονίζει.
Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:
Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και
Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».
Η Skroutz Last Mile είναι η εταιρεία courier της Skroutz, η οποία δημιουργήθηκε για να αναλαμβάνει αποκλειστικά την παράδοση των δεμάτων της πλατφόρμας. Ο βασικός της ρόλος είναι να μεταφέρει τα προϊόντα από τα καταστήματα μέχρι την πόρτα του καταναλωτή, εξασφαλίζοντας πως οι παραγγελίες φτάνουν γρήγορα και με ασφάλεια.
Εκτός από τη διανομή στο σπίτι, η εταιρεία είναι αυτή που διαχειρίζεται τα Skroutz Points, δηλαδή τις γνωστές πορτοκαλί θυρίδες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέσω αυτών, οι αγοραστές παραλαμβάνουν το δέμα όποια ώρα θέλουν μέσα στην ημέρα και μπορούν ακόμα και να στείλουν τα δικά τους σε άλλους.
Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό. «Έχουμε ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση του περιστατικού», τονίζει.
Το μήνυμα της Skroutz Last Mile προς τους πελάτες της«Αγαπητή/-έ,
Στη Skroutz Last Mile θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).
Από το περιστατικό, έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της Skroutz Last Mile, και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.
Η Εταιρεία προέβη σε άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης:
Αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή/και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Skroutz Last Mile, και
Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε (phishing) και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης».
Η Skroutz Last Mile είναι η εταιρεία courier της Skroutz, η οποία δημιουργήθηκε για να αναλαμβάνει αποκλειστικά την παράδοση των δεμάτων της πλατφόρμας. Ο βασικός της ρόλος είναι να μεταφέρει τα προϊόντα από τα καταστήματα μέχρι την πόρτα του καταναλωτή, εξασφαλίζοντας πως οι παραγγελίες φτάνουν γρήγορα και με ασφάλεια.
Τι είναι η Skroutz Last Mile
Εκτός από τη διανομή στο σπίτι, η εταιρεία είναι αυτή που διαχειρίζεται τα Skroutz Points, δηλαδή τις γνωστές πορτοκαλί θυρίδες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέσω αυτών, οι αγοραστές παραλαμβάνουν το δέμα όποια ώρα θέλουν μέσα στην ημέρα και μπορούν ακόμα και να στείλουν τα δικά τους σε άλλους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα