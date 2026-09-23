Αυξημένη η ζήτηση για καυσόξυλα φέτος: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

«Αναστατωμένοι οι καταναλωτές»

Οι τιμές στα καυσόξυλα

Έκκληση για σωστές αγορές και έλεγχο των ποσοτήτων

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Η αγορά των πέλλετ

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σημειώνει ότι τα πέλλετ κατηγορίας ENplus A1, τα οποία πέρυσι κυμαίνονταν περίπου στα 7-7,5 ευρώ ο σάκος, έχουν πλέον διαμορφωθεί κοντά στα 8,5 ευρώ.

