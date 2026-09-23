Αυξημένη η ζήτηση για καυσόξυλα φέτος: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές
Αυξημένη η ζήτηση για καυσόξυλα φέτος: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές
Όπως λέει στο protothema.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστος Μπάτας, στην αγορά επικρατεί «αναστάτωση», με τους επαγγελματίες να επιχειρούν να συγκρατήσουν τις τιμές κοντά στα περσινά επίπεδα
Αυξημένη είναι η ζήτηση για καυσόξυλα ενόψει του χειμώνα, καθώς αρκετοί καταναλωτές σπεύδουν να εξασφαλίσουν τις ποσότητες που θα χρειαστούν, υπό τον φόβο της πορείας της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, παρά τη διπλή παρέμβαση που έχει ανακοινώσει ήδη κυβέρνηση.
Οι πρώτες παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η κίνηση στην αγορά είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς τα νοικοκυριά επιχειρούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για έναν χειμώνα που όπως όλα δείχνουν θα είναι δύσκολος.
«Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα καθημερινά. Την Κυριακή κάλεσα όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές κοντά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και να μετακυλίσουμε ένα μικρό επιπλέον κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η μεταφορά και η τακτοποίηση. Στόχος είναι να μην αυξηθεί η τιμή του ξύλου αυτού καθαυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως εξηγεί, σήμερα οι επαγγελματίες πωλούν ακόμη με τιμές αντίστοιχες του 2023, ωστόσο οι νέες παραγγελίες αναμένεται να γίνουν με υψηλότερο κόστος, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στην αγορά.
Το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην διαμορφώνεται περίπου στα 145-155 ευρώ, ενώ πέρυσι κυμαινόταν από 140 έως 150 ευρώ. Αντίστοιχα, το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού κυμαίνεται στα 165-170 ευρώ, ανάλογα με το μείγμα των ξύλων που επιλέγει ο καταναλωτής.
Ο κ. Μπάτας σημειώνει ότι όσοι καταναλωτές χρησιμοποιούν ξύλο για θέρμανση αγοράζουν πλέον μεγαλύτερες ποσότητες, προκειμένου να έχουν επάρκεια για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.
«Το ζητούμενο είναι η σωστή ποσότητα και η σωστή ποιότητα. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι αγοράζει και να μην παρασύρεται από προσφορές με παλέτες ή big bag, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς περιλαμβάνουν», αναφέρει.
Παράλληλα, σημειώνει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το ξύλο ως βασική μορφή θέρμανσης.
Όπως εξηγεί, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για την κάλυψη της ζήτησης.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σημειώνει ότι τα πέλλετ κατηγορίας ENplus A1, τα οποία πέρυσι κυμαίνονταν περίπου στα 7-7,5 ευρώ ο σάκος, έχουν πλέον διαμορφωθεί κοντά στα 8,5 ευρώ.
Οι πρώτες παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει και, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, η κίνηση στην αγορά είναι αισθητά μεγαλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς τα νοικοκυριά επιχειρούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για έναν χειμώνα που όπως όλα δείχνουν θα είναι δύσκολος.
«Αναστατωμένοι οι καταναλωτές»Μιλώντας στο protothema.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής, Χρήστος Μπάτας, κάνει λόγο για «αναστάτωση» στην αγορά, σημειώνοντας ότι οι επαγγελματίες του κλάδου προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές.
«Οι παραγγελίες έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν αρκετά τηλέφωνα καθημερινά. Την Κυριακή κάλεσα όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να καταφέρουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές κοντά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και να μετακυλίσουμε ένα μικρό επιπλέον κόστος στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η μεταφορά και η τακτοποίηση. Στόχος είναι να μην αυξηθεί η τιμή του ξύλου αυτού καθαυτού», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Όπως εξηγεί, σήμερα οι επαγγελματίες πωλούν ακόμη με τιμές αντίστοιχες του 2023, ωστόσο οι νέες παραγγελίες αναμένεται να γίνουν με υψηλότερο κόστος, γεγονός που δημιουργεί πιέσεις στην αγορά.
Οι τιμές στα καυσόξυλαΟι τιμές παραμένουν μέχρι στιγμής κοντά στα περσινά επίπεδα. Οι βασικές μορφές λιανικής πώλησης ξυλείας είναι το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» και το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού».
Το χωρικό κυβικό μέτρο χύδην διαμορφώνεται περίπου στα 145-155 ευρώ, ενώ πέρυσι κυμαινόταν από 140 έως 150 ευρώ. Αντίστοιχα, το χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού κυμαίνεται στα 165-170 ευρώ, ανάλογα με το μείγμα των ξύλων που επιλέγει ο καταναλωτής.
Ο κ. Μπάτας σημειώνει ότι όσοι καταναλωτές χρησιμοποιούν ξύλο για θέρμανση αγοράζουν πλέον μεγαλύτερες ποσότητες, προκειμένου να έχουν επάρκεια για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.
Έκκληση για σωστές αγορές και έλεγχο των ποσοτήτωνΟ πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων Αττικής υπογραμμίζει την ανάγκη οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να απευθύνονται σε αξιόπιστα καταστήματα της γειτονιάς.
«Το ζητούμενο είναι η σωστή ποσότητα και η σωστή ποιότητα. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι αγοράζει και να μην παρασύρεται από προσφορές με παλέτες ή big bag, χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς περιλαμβάνουν», αναφέρει.
Παράλληλα, σημειώνει ότι θα μπορούσαν να εξεταστούν μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το ξύλο ως βασική μορφή θέρμανσης.
Η αγορά των πέλλετΤέλος, αναφορικά με την αγορά των πέλλετ, ο κ. Μπάτας επισημαίνει ότι περίπου το 80% των ποσοτήτων που διατίθενται στην ελληνική αγορά προέρχεται από εισαγωγές, με βασικές χώρες προέλευσης την Ουκρανία και τη Ρουμανία.
Όπως εξηγεί, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για την κάλυψη της ζήτησης.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές, σημειώνει ότι τα πέλλετ κατηγορίας ENplus A1, τα οποία πέρυσι κυμαίνονταν περίπου στα 7-7,5 ευρώ ο σάκος, έχουν πλέον διαμορφωθεί κοντά στα 8,5 ευρώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα