ΟΟΣΑ: Υψηλότερος ο πληθωρισμός το 2027 – Νέα αυστηρότερη πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες
ΟΟΣΑ: Υψηλότερος ο πληθωρισμός το 2027 – Νέα αυστηρότερη πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες
Αναθεωρούνται ανοδικά οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό σχεδόν σε όλες τις οικονομίες της G20 – Νέες αυξήσεις επιτοκίων από Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας βλέπει ο ΟΟΣΑ
Υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως αναμένεται να είναι το 2027 το παγκόσμιο πληθωριστικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος εκτιμά ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν τη νομισματική σύσφιξη από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία.
Στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του για την αύξηση των τιμών καταναλωτή σε όλες σχεδόν τις οικονομίες της G20, με εξαίρεση την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί αναλόγως.
«Αντιμέτωπες με νέες ενεργειακές ανατιμήσεις και ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πιέσεις από τη ζήτηση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη πάνω από τον στόχο σε πολλές οικονομίες, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις θα περιοριστούν διατηρήσιμα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ έρχεται μετά τον νέο γύρο αυξήσεων επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα, με τη Fed, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξάνουν τα επιτόκια μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.
Ο οργανισμός αναμένει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις, χωρίς ωστόσο να εκτιμά ότι θα έχουν την ένταση των αυξήσεων που σημειώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
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Στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις του για την αύξηση των τιμών καταναλωτή σε όλες σχεδόν τις οικονομίες της G20, με εξαίρεση την Κίνα και τη Σαουδική Αραβία. Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η νομισματική πολιτική ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί αναλόγως.
«Αντιμέτωπες με νέες ενεργειακές ανατιμήσεις και ισχυρότερες από τις αναμενόμενες πιέσεις από τη ζήτηση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός βρίσκεται ήδη πάνω από τον στόχο σε πολλές οικονομίες, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις θα περιοριστούν διατηρήσιμα», αναφέρει ο ΟΟΣΑ.
Η εκτίμηση του ΟΟΣΑ έρχεται μετά τον νέο γύρο αυξήσεων επιτοκίων που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα, με τη Fed, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξάνουν τα επιτόκια μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.
Ο οργανισμός αναμένει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις, χωρίς ωστόσο να εκτιμά ότι θα έχουν την ένταση των αυξήσεων που σημειώθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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