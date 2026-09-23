ΟΟΣΑ: Υψηλότερος ο πληθωρισμός το 2027 – Νέα αυστηρότερη πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες

Αναθεωρούνται ανοδικά οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό σχεδόν σε όλες τις οικονομίες της G20 – Νέες αυξήσεις επιτοκίων από Fed, ΕΚΤ και Τράπεζα της Ιαπωνίας βλέπει ο ΟΟΣΑ