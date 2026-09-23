Τα δισεκατομμύρια της ελληνικής ναυτιλίας φέρνουν τις αγορές πιο κοντά στην Αθήνα
Τα δισεκατομμύρια της ελληνικής ναυτιλίας φέρνουν τις αγορές πιο κοντά στην Αθήνα
Ο ελληνόκτητος στόλος των 6.822 πλοίων, οι επενδύσεις σε νεότευκτα και η αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου αλλάζουν το χρηματοδοτικό τοπίο – Στα 59,7 δισ. δολάρια τα τραπεζικά ανοίγματα, ενώ το Euronext Athens αποκτά ρόλο στη νέα εξίσωση
Ένα νέο χρηματοδοτικό οικοσύστημα διαμορφώνεται γύρω από την ελληνική ναυτιλία, καθώς το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου και οι τεράστιες επενδυτικές ανάγκες των εφοπλιστικών ομίλων αυξάνουν τον ανταγωνισμό για τη χρηματοδότησή τους. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον στον κλασικό τραπεζικό δανεισμό. Ομόλογα, αυξήσεις κεφαλαίου και χρηματιστηριακές εισαγωγές προστίθενται στις επιλογές των πλοιοκτητών, την ώρα που η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στη διοχέτευση κεφαλαίων προς τη ναυτιλία.
Το μέγεθος της αγοράς εξηγεί την κινητικότητα. Σύμφωνα με την Petrofin Research, στο τέλος του 2025 τα τραπεζικά δάνεια προς την ελληνική ναυτιλία είχαν ανέλθει σε 59,69 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 11,5% σε σχέση με τα 53,51 δισ. δολάρια του 2024.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών. Το χαρτοφυλάκιό τους αυξήθηκε από 18,57 δισ. σε 24,8 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στη συνολική τραπεζική χρηματοδότηση των Ελλήνων πλοιοκτητών να φθάσει στο 41,5%, από 34,7%.
Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, ανέβασαν τα σχετικά ανοίγματά τους στα 23,35 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 35,1% μέσα σε έναν χρόνο. Το επόμενο κεφάλαιο, ωστόσο, γράφεται στις κεφαλαιαγορές. Η παρουσία της Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά και της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου στο Euronext Athens δείχνει ότι η εγχώρια αγορά μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο χρηματοδοτικό προορισμό για ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα. Στο κατώφλι βρίσκονται άλλες δύο ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες. Το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς και άλλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Αθήνα, είτε μέσω παράλληλης διαπραγμάτευσης είτε μέσω μιας κύριας εισαγωγής.
Έτσι, το χρηματοδοτικό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας γίνεται σταδιακά πιο πολυδιάστατο. Το τραπεζικό δάνειο παραμένει βασικός πυλώνας, αλλά δίπλα του αναπτύσσονται περισσότερες επιλογές άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές. Καθοριστικός παράγοντας είναι η νέα επενδυτική έκρηξη των Ελλήνων πλοιοκτητών. Με το ναυπηγικό πρόγραμμα να προσεγγίζει τα 1.000 πλοία, οι κεφαλαιακές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες. Την ίδια στιγμή, ο υφιστάμενος ελληνόκτητος στόλος αριθμεί, σύμφωνα με την Petrofin, 6.822 πλοία χωρητικότητας 493,5 εκατ. dwt.
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Το μέγεθος της αγοράς εξηγεί την κινητικότητα. Σύμφωνα με την Petrofin Research, στο τέλος του 2025 τα τραπεζικά δάνεια προς την ελληνική ναυτιλία είχαν ανέλθει σε 59,69 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 11,5% σε σχέση με τα 53,51 δισ. δολάρια του 2024.
Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών. Το χαρτοφυλάκιό τους αυξήθηκε από 18,57 δισ. σε 24,8 δισ. δολάρια, με αποτέλεσμα το μερίδιό τους στη συνολική τραπεζική χρηματοδότηση των Ελλήνων πλοιοκτητών να φθάσει στο 41,5%, από 34,7%.
Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank, ανέβασαν τα σχετικά ανοίγματά τους στα 23,35 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 35,1% μέσα σε έναν χρόνο. Το επόμενο κεφάλαιο, ωστόσο, γράφεται στις κεφαλαιαγορές. Η παρουσία της Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά και της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου στο Euronext Athens δείχνει ότι η εγχώρια αγορά μπορεί να αποτελέσει έναν πρόσθετο χρηματοδοτικό προορισμό για ναυτιλιακές εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα. Στο κατώφλι βρίσκονται άλλες δύο ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες. Το ενδιαφέρον αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς και άλλοι ελληνικοί ναυτιλιακοί όμιλοι εξετάζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Αθήνα, είτε μέσω παράλληλης διαπραγμάτευσης είτε μέσω μιας κύριας εισαγωγής.
Έτσι, το χρηματοδοτικό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας γίνεται σταδιακά πιο πολυδιάστατο. Το τραπεζικό δάνειο παραμένει βασικός πυλώνας, αλλά δίπλα του αναπτύσσονται περισσότερες επιλογές άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές. Καθοριστικός παράγοντας είναι η νέα επενδυτική έκρηξη των Ελλήνων πλοιοκτητών. Με το ναυπηγικό πρόγραμμα να προσεγγίζει τα 1.000 πλοία, οι κεφαλαιακές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια είναι τεράστιες. Την ίδια στιγμή, ο υφιστάμενος ελληνόκτητος στόλος αριθμεί, σύμφωνα με την Petrofin, 6.822 πλοία χωρητικότητας 493,5 εκατ. dwt.
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