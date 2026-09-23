Τα δισεκατομμύρια της ελληνικής ναυτιλίας φέρνουν τις αγορές πιο κοντά στην Αθήνα

Ο ελληνόκτητος στόλος των 6.822 πλοίων, οι επενδύσεις σε νεότευκτα και η αναζήτηση νέων πηγών κεφαλαίου αλλάζουν το χρηματοδοτικό τοπίο – Στα 59,7 δισ. δολάρια τα τραπεζικά ανοίγματα, ενώ το Euronext Athens αποκτά ρόλο στη νέα εξίσωση