Αναβαθμίζεται ο κίνδυνος στις τραπεζικές χορηγήσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Απέναντι σε αυτή τη νέα εικόνα κινδύνων, το βασικό αντίδοτο παραμένει ένα: η ανάπτυξη και, κυρίως, οι επενδύσεις που δημιουργούν πραγματικές ταμειακές ροές