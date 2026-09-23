Αναβαθμίζεται ο κίνδυνος στις τραπεζικές χορηγήσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες
Αναβαθμίζεται ο κίνδυνος στις τραπεζικές χορηγήσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες
Απέναντι σε αυτή τη νέα εικόνα κινδύνων, το βασικό αντίδοτο παραμένει ένα: η ανάπτυξη και, κυρίως, οι επενδύσεις που δημιουργούν πραγματικές ταμειακές ροές
Μια διαφορετική εξίσωση καλούνται πλέον να διαχειριστούν οι ελληνικές τράπεζες στις νέες χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες. Η περίοδος κατά την οποία η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, η άφθονη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος λειτουργούσαν σχεδόν ταυτόχρονα υπέρ της πιστωτικής επέκτασης φαίνεται να δίνει τη θέση της σε ένα περιβάλλον αυξημένων και περισσότερο σύνθετων κινδύνων.
Το κόστος του χρήματος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διαμορφώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, ενώ η πρόσφατη κίνηση της Federal Reserve, η οποία στις 16 Σεπτεμβρίου διαμόρφωσε το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%-4%, επιβεβαιώνει ότι η διεθνής εικόνα δεν παραπέμπει αυτή τη στιγμή σε μια ευθεία επιστροφή στο φθηνό χρήμα.
Στην αγορά, μάλιστα, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται εκτιμήσεις για νέα άνοδο των επιτοκίων και στην Ευρώπη, ακόμη και προς το 3%, παρά τα μηνύματα της ΕΚΤ ότι οι αποφάσεις της θα συνεχίσουν να λαμβάνονται συνεδρίαση με τη συνεδρίαση και χωρίς προεξόφληση της επόμενης κίνησης.
Για το πιστωτικό σύστημα της χώρας αυτό δεν σημαίνει μόνο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τον δανειολήπτη. Σημαίνει κυρίως ότι η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται πιο απαιτητική.
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Το κόστος του χρήματος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διαμορφώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50%, ενώ η πρόσφατη κίνηση της Federal Reserve, η οποία στις 16 Σεπτεμβρίου διαμόρφωσε το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%-4%, επιβεβαιώνει ότι η διεθνής εικόνα δεν παραπέμπει αυτή τη στιγμή σε μια ευθεία επιστροφή στο φθηνό χρήμα.
Στην αγορά, μάλιστα, έχουν αρχίσει να διατυπώνονται εκτιμήσεις για νέα άνοδο των επιτοκίων και στην Ευρώπη, ακόμη και προς το 3%, παρά τα μηνύματα της ΕΚΤ ότι οι αποφάσεις της θα συνεχίσουν να λαμβάνονται συνεδρίαση με τη συνεδρίαση και χωρίς προεξόφληση της επόμενης κίνησης.
Για το πιστωτικό σύστημα της χώρας αυτό δεν σημαίνει μόνο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τον δανειολήπτη. Σημαίνει κυρίως ότι η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται πιο απαιτητική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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