Άλμα τριετίας για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, απρόσμενη άνοδος σε Γερμανία και Γαλλία

Στις 53,1 μονάδες ο δείκτης PMI και σε υψηλό τριών ετών, με ώθηση από τις υπηρεσίες και την άμυνα - Απρόσμενη αντοχή στην ενεργειακή κρίση, αλλά με ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων