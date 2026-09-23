Άλμα τριετίας για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, απρόσμενη άνοδος σε Γερμανία και Γαλλία
Άλμα τριετίας για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, απρόσμενη άνοδος σε Γερμανία και Γαλλία
Στις 53,1 μονάδες ο δείκτης PMI και σε υψηλό τριών ετών, με ώθηση από τις υπηρεσίες και την άμυνα - Απρόσμενη αντοχή στην ενεργειακή κρίση, αλλά με ανοικτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων
Στον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών και πλέον ετών αναπτύχθηκε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην ευρωζώνη, χάρη στην απρόσμενη ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών.
Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global «σκαρφάλωσε» στις 53,1 μονάδες, από 52 τον Αύγουστο, κινούμενος αισθητά υψηλότερα από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η μέτρηση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν ήπια υποχώρηση στις 51,7 μονάδες.
Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τη δραστηριότητα στη Γερμανία να αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2025 και τη Γαλλία να καταγράφει απρόσμενη επιτάχυνση με την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δύο ετών.
«Η μεταποίηση, με πρωτοστάτη τη Γερμανία, διανύει την καλύτερη περίοδο ανάπτυξης των τελευταίων τεσσάρων ετών, κινούμενη από τις αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα», δήλωσε την Τετάρτη ο Κρις Γουίλιαμσον, οικονομικός αναλυτής της S&P Global Market Intelligence. «Παράλληλα, η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών ανακάμπτει, υποδηλώνοντας ευρεία βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global «σκαρφάλωσε» στις 53,1 μονάδες, από 52 τον Αύγουστο, κινούμενος αισθητά υψηλότερα από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η μέτρηση ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν ήπια υποχώρηση στις 51,7 μονάδες.
Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τη δραστηριότητα στη Γερμανία να αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Οκτώβριο του 2025 και τη Γαλλία να καταγράφει απρόσμενη επιτάχυνση με την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δύο ετών.
«Η μεταποίηση, με πρωτοστάτη τη Γερμανία, διανύει την καλύτερη περίοδο ανάπτυξης των τελευταίων τεσσάρων ετών, κινούμενη από τις αυξημένες δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη και άμυνα», δήλωσε την Τετάρτη ο Κρις Γουίλιαμσον, οικονομικός αναλυτής της S&P Global Market Intelligence. «Παράλληλα, η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών ανακάμπτει, υποδηλώνοντας ευρεία βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα