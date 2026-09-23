Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπληρώνει τα δικά του δάνεια ενώ εκτοξεύεται το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποπληρώνει τα δικά του δάνεια ενώ εκτοξεύεται το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ
Τα έσοδα από τις δραστηριότητες του Τραμπ στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητά του
Τι κάνει ένας πρόεδρος όταν βρίσκεται ξαφνικά μπροστά σε μια ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική ευκαιρία; Στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, ένα μέρος των χρημάτων κατευθύνεται σε μια ήδη ιδιαίτερα ενισχυμένη χρηματιστηριακή αγορά, προκαλώντας παράλληλα συζητήσεις σχετικά με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων. Ένα άλλο μέρος, όμως, χρησιμοποιείται με έναν τρόπο που πιθανότατα θα ενέκρινε κάθε οικονομικός σύμβουλος: για την αποπληρωμή παλαιών χρεών.
Τον Μάιο, σύμφωνα με τα αρχεία που εξέτασε το Forbes, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων απέφεραν σημαντικά ποσά, εξοφλήθηκε το εναπομείναν υπόλοιπο ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων από δάνειο που συνδεόταν με εμπορικούς χώρους στο Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης. Έτσι, ενώ η κυβέρνησή του έχει να διαχειριστεί μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος άνω των 40 τρισ. δολαρίων, τα έσοδα του προέδρου από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν αισθητά τον ισολογισμό των παλαιότερων επιχειρήσεών του στον χώρο των ακινήτων.
Παρά το γεγονός ότι το κτίριο φέρει το όνομά του, ο Τραμπ διαθέτει μόνο περιορισμένη ιδιοκτησία στο Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης. Η Trump Organization διαχειρίζεται από τη δεκαετία του 1990 τον πολυτελή ουρανοξύστη των 44 ορόφων, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το Central Park και το Columbus Circle. Ο ίδιος ο Τραμπ κατέχει ένα μικρό διαμέρισμα, ορισμένους εμπορικούς χώρους και ένα πάρκινγκ.
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Τον Μάιο, σύμφωνα με τα αρχεία που εξέτασε το Forbes, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων απέφεραν σημαντικά ποσά, εξοφλήθηκε το εναπομείναν υπόλοιπο ύψους 5,7 εκατ. δολαρίων από δάνειο που συνδεόταν με εμπορικούς χώρους στο Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης. Έτσι, ενώ η κυβέρνησή του έχει να διαχειριστεί μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και δημόσιο χρέος άνω των 40 τρισ. δολαρίων, τα έσοδα του προέδρου από τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να ενισχύουν αισθητά τον ισολογισμό των παλαιότερων επιχειρήσεών του στον χώρο των ακινήτων.
Trump Runs Up National Debt While Paying Off His Own https://t.co/vBuTkB0BG4— Forbes (@Forbes) September 8, 2026
📸: Robert Alexander via Getty Images pic.twitter.com/9XIA2VrahK
Παρά το γεγονός ότι το κτίριο φέρει το όνομά του, ο Τραμπ διαθέτει μόνο περιορισμένη ιδιοκτησία στο Trump International Hotel and Tower της Νέας Υόρκης. Η Trump Organization διαχειρίζεται από τη δεκαετία του 1990 τον πολυτελή ουρανοξύστη των 44 ορόφων, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το Central Park και το Columbus Circle. Ο ίδιος ο Τραμπ κατέχει ένα μικρό διαμέρισμα, ορισμένους εμπορικούς χώρους και ένα πάρκινγκ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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