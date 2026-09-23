Χρηματιστήριο: Παραμένουν οι πωλητές στο προσκήνιο με «πυξίδα» τα εταιρικά μεγέθη
Χρηματιστήριο: Παραμένουν οι πωλητές στο προσκήνιο με «πυξίδα» τα εταιρικά μεγέθη
Η εγχώρια αγορά βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης και αφομοίωσης των πρόσφατων ρεκόρ
Σε πτωτικό έδαφος διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να οπισθοχωρεί στη «ζώνη» των 2.660 μονάδων, συνεχίζοντας τη διόρθωση από τα επίπεδα ρεκόρ των 2.700+ μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (23/9) ο ΓΔ καταγράφει απώλειες -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.664,01 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.656,07 (χαμηλό ημέρας) και των 2.668,36 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Σημαντική ανάσχεση των πιέσεων και βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται με ανακούφιση τις ενδείξεις διπλωματικής προόδου στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν οδηγήσει την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα λειτουργεί ως πρόσθετος καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγορά εισέρχεται σε φάση συσσώρευσης, με τον Γενικό Δείκτη να αφομοιώνει τα επίπεδα των πρόσφατων υψηλών του. Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στο ταμπλό, την ώρα που το ενδιαφέρον των αναλυτών και των χαρτοφυλακίων μετατοπίζεται σταδιακά στη θεμελιώδη εικόνα των εισηγμένων. Μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν την τάση για τη συνέχεια.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (23/9) ο ΓΔ καταγράφει απώλειες -0,28% και διαπραγματεύεται στις 2.664,01 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.656,07 (χαμηλό ημέρας) και των 2.668,36 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Σημαντική ανάσχεση των πιέσεων και βελτίωση της επενδυτικής ψυχολογίας καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται με ανακούφιση τις ενδείξεις διπλωματικής προόδου στη Μέση Ανατολή. Οι προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν οδηγήσει την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Παράλληλα, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα λειτουργεί ως πρόσθετος καταλύτης για την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγορά εισέρχεται σε φάση συσσώρευσης, με τον Γενικό Δείκτη να αφομοιώνει τα επίπεδα των πρόσφατων υψηλών του. Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στο ταμπλό, την ώρα που το ενδιαφέρον των αναλυτών και των χαρτοφυλακίων μετατοπίζεται σταδιακά στη θεμελιώδη εικόνα των εισηγμένων. Μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν την τάση για τη συνέχεια.
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