Νέες ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο - Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες
Νέες ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο - Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες
Δεύτερη σερί πτώση για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος υποχώρησε στην περιοχή των 2.650 μονάδων – Απώλειες 2% για τις τραπεζικές μετοχές – Αντιστάθηκε η Metlen με ισχυρή άνοδο μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την JPMorgan
Στο «κόκκινο» έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη στη «ζώνη» των 2.650 μονάδων. Οι πωλητές ανέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, με την εγχώρια αγορά να διορθώνει στο πλαίσιο αφομοίωσης των βραχυπρόθεσμων κερδών (profit taking) από τα επίπεδα ρεκόρ των 2.700+ μονάδων, αλλά και λόγω της προσαρμογής της στη νέα πραγματικότητα των ανεπτυγμένων αγορών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (23/9) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 20,43 μονάδες ή -0,76% και έκλεισε στις 2.651,07 μονάδες. Σε περίπου 32 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.636,84 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.668,36 μονάδες. Πάνω από 300 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα. Πτώση -0,98% σημειώνει το ΧΑ τον Σεπτέμβριο, με τη φετινή απόδοση να ανέρχεται σε +25,01%.
Στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει περίπου -2%. Απόσταση κράτησε η Metlen, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά και επανήλθε κοντά στα 49 ευρώ, στον απόηχο της έναρξης κάλυψης από την JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight. Αξιόλογα ήταν επίσης της κέρδη των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), τα οποία ανέκτησαν έδαφος μετά την χθεσινή «βουτιά». Έντονες πιέσεις δέχθηκε η Κρι Κρι διορθώνοντας από τα επίπεδα ρεκόρ, ενώ η Alumil κατέγραψε ισχυρή άνοδο, φτάνοντας κοντά στα 6 ευρώ και σε υψηλό τριών μηνών, με «όχημα» την ενίσχυση των καθαρών κερδών στο α’ εξάμηνο.
Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγορά έχει εισέλθει σε φάση συσσώρευσης, με τον Γενικό Δείκτη να αφομοιώνει τα επίπεδα των πρόσφατων υψηλών του. Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στο ταμπλό, την ώρα που το ενδιαφέρον των αναλυτών και των χαρτοφυλακίων μετατοπίζεται σταδιακά στη θεμελιώδη εικόνα των εισηγμένων. Μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν την τάση για τη συνέχεια.
Πιο συγκεκριμένα, τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε η ΑΒΑΞ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Θα ακολουθήσουν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η Quality and Reliability, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (24/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις -μεταξύ άλλων- η Aktor, η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Dimand.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (23/9) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 20,43 μονάδες ή -0,76% και έκλεισε στις 2.651,07 μονάδες. Σε περίπου 32 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.636,84 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.668,36 μονάδες. Πάνω από 300 εκατ. ευρώ ανήλθε η συναλλακτική δραστηριότητα. Πτώση -0,98% σημειώνει το ΧΑ τον Σεπτέμβριο, με τη φετινή απόδοση να ανέρχεται σε +25,01%.
Στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει περίπου -2%. Απόσταση κράτησε η Metlen, η οποία ενισχύθηκε σημαντικά και επανήλθε κοντά στα 49 ευρώ, στον απόηχο της έναρξης κάλυψης από την JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight. Αξιόλογα ήταν επίσης της κέρδη των διυλιστηρίων (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), τα οποία ανέκτησαν έδαφος μετά την χθεσινή «βουτιά». Έντονες πιέσεις δέχθηκε η Κρι Κρι διορθώνοντας από τα επίπεδα ρεκόρ, ενώ η Alumil κατέγραψε ισχυρή άνοδο, φτάνοντας κοντά στα 6 ευρώ και σε υψηλό τριών μηνών, με «όχημα» την ενίσχυση των καθαρών κερδών στο α’ εξάμηνο.
«Πυξίδα» τα εταιρικά μεγέθηΝευρικότητα καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, καθώς οι μετοχές ακολουθούν σήμερα τα ομόλογα σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ανέκοψαν το μακροβιότερο πτωτικό σερί τους για φέτος, με τους traders να αναμένουν περαιτέρω πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Ιράν.
Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγορά έχει εισέλθει σε φάση συσσώρευσης, με τον Γενικό Δείκτη να αφομοιώνει τα επίπεδα των πρόσφατων υψηλών του. Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στο ταμπλό, την ώρα που το ενδιαφέρον των αναλυτών και των χαρτοφυλακίων μετατοπίζεται σταδιακά στη θεμελιώδη εικόνα των εισηγμένων. Μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι ανακοινώσεις των εταιρικών μεγεθών για το πρώτο εξάμηνο, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν την τάση για τη συνέχεια.
Πιο συγκεκριμένα, τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσε η ΑΒΑΞ πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Θα ακολουθήσουν ο ΑΔΜΗΕ, η Κρι Κρι, η Quality and Reliability, η AS Company, η Έλτον και η ΛΑΝΑΚΑΜ μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (24/9) θα προβούν σε ανακοινώσεις -μεταξύ άλλων- η Aktor, η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Dimand.
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