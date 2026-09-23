Νέες ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο - Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες

Δεύτερη σερί πτώση για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος υποχώρησε στην περιοχή των 2.650 μονάδων – Απώλειες 2% για τις τραπεζικές μετοχές – Αντιστάθηκε η Metlen με ισχυρή άνοδο μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την JPMorgan