Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για να πάρετε έως 800 ευρώ τον Νοέμβριο

Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει τις διασταυρώσεις για την καταβολή της ενίσχυσης - Τα σημεία που πρέπει να τσεκάρουν τώρα οι ενοικιαστές για να μη βρεθούν εκτός πληρωμής