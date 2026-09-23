Εξάμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,58% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ
Εξάμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,58% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,021 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,55 φορές
Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,58% από 2,34% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,021 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,55 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό που άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,58% από 2,34% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,021 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,55 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό που άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
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