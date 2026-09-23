Metlen: Ξεκινά κάλυψη η JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight
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Metlen JPMorgan

Metlen: Ξεκινά κάλυψη η JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight

Περιθώριο ανόδου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα - Στο «blue sky» σενάριο η αποτίμηση της JPMorgan φτάνει τα 76 ευρώ ανά μετοχή

Metlen: Ξεκινά κάλυψη η JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight
Νίκος Μελαχροινός
Η JPMorgan ξεκινά την κάλυψη της METLEN με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €64 ανά μετοχή, που συνεπάγεται περίπου 30% περιθώριο ανόδου σε σχέση με την τιμή των €48,4 κατά τη δημοσίευση της έκθεσης.

Στο «blue sky» σενάριο, δηλαδή εφόσον όλα τα αναπτυξιακά έργα υλοποιηθούν εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η αποτίμηση της JPMorgan φτάνει τα €76 ανά μετοχή.

Βασικός πυλώνας της επενδυτικής θέσης της JPMorgan είναι ο διπλασιασμός του EBITDA, από περίπου €1 δισ. σήμερα σε περίπου €2,0 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά περίπου 60% από brownfield έργα χαμηλότερου ρίσκου και κατά 40% από greenfield δραστηριότητες, όπως το γάλλιο, τα Circular Metals και ο αμυντικός εξοπλισμός.

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Νίκος Μελαχροινός
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