Metlen: Ξεκινά κάλυψη η JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight
Metlen: Ξεκινά κάλυψη η JPMorgan με τιμή-στόχο 64 ευρώ και σύσταση overweight
Περιθώριο ανόδου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα - Στο «blue sky» σενάριο η αποτίμηση της JPMorgan φτάνει τα 76 ευρώ ανά μετοχή
Η JPMorgan ξεκινά την κάλυψη της METLEN με σύσταση Overweight και τιμή-στόχο €64 ανά μετοχή, που συνεπάγεται περίπου 30% περιθώριο ανόδου σε σχέση με την τιμή των €48,4 κατά τη δημοσίευση της έκθεσης.
Στο «blue sky» σενάριο, δηλαδή εφόσον όλα τα αναπτυξιακά έργα υλοποιηθούν εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η αποτίμηση της JPMorgan φτάνει τα €76 ανά μετοχή.
Βασικός πυλώνας της επενδυτικής θέσης της JPMorgan είναι ο διπλασιασμός του EBITDA, από περίπου €1 δισ. σήμερα σε περίπου €2,0 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά περίπου 60% από brownfield έργα χαμηλότερου ρίσκου και κατά 40% από greenfield δραστηριότητες, όπως το γάλλιο, τα Circular Metals και ο αμυντικός εξοπλισμός.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο «blue sky» σενάριο, δηλαδή εφόσον όλα τα αναπτυξιακά έργα υλοποιηθούν εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού, η αποτίμηση της JPMorgan φτάνει τα €76 ανά μετοχή.
Βασικός πυλώνας της επενδυτικής θέσης της JPMorgan είναι ο διπλασιασμός του EBITDA, από περίπου €1 δισ. σήμερα σε περίπου €2,0 δισ. μεσοπρόθεσμα. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά περίπου 60% από brownfield έργα χαμηλότερου ρίσκου και κατά 40% από greenfield δραστηριότητες, όπως το γάλλιο, τα Circular Metals και ο αμυντικός εξοπλισμός.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα