Αγορά ακινήτου κάτω από την αντικειμενική αξία: Πόσα πρέπει να δικαιολογήσετε στην εφορία

Τι ισχύει όταν το συμβόλαιο γράφει μικρότερο τίμημα - Ποια αξία μετρά για το τεκμήριο, πότε πληρώνετε φόρο για μεγαλύτερο ποσό και τι πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τράπεζας