Ελαιόλαδο: Η παραγωγή των Ισπανών πιέζει τις τιμές και οι Ελληνες δεν βιάζονται για τη συγκομιδή μέχρι να ανέβουν
Ελαιόλαδο: Η παραγωγή των Ισπανών πιέζει τις τιμές και οι Ελληνες δεν βιάζονται για τη συγκομιδή μέχρι να ανέβουν
Κρίση υπερπροσφοράς στην αγορά ρίχνει στα «τάρταρα» τις τιμές παραγωγού, η παραγωγή της «βασίλισσας» Ισπανίας αναμένεται να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, μια πρωτοφανής κρίση υπερπροσφοράς σε συνδυασμό με την ανάδειξη παικτών, όπως η Τυνησία, έχουν οδηγήσει τις διεθνείς τιμές παραγωγού για το ελαιόλαδο σε κατακόρυφη πτώση, καθιστώντας την συγκομιδή σε πολλές περιπτώσεις ασύμφορη. Οι Ιταλοί ζητούν κονδύλια από την ΕΕ για τη στήριξη του κλάδου, αρκετοί Έλληνες παραγωγοί σκέφτονται να μην μαζέψουν τις ελιές τους μέχρι να ανέβουν οι τιμές παραγωγού και στην εξίσωση προστίθενται και τα νέα δεδομένα για τη «βασίλισσα» Ισπανία.
Το 2022 και το 2023, η παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από δύο διαδοχικές περιόδους ξηρασίας, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη άνοδο των τιμών. Η εικόνα πλέον, έχει αρχίσει να αντιστρέφεται.
Κατά την ελαιοκομική περίοδο 2026-2027, η παραγωγή στην κορυφαία για τον κλάδο περιοχή, την Ανδαλουσία, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο. Η βελτίωση των προοπτικών παραγωγής έχει οδηγήσει τις τιμές παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στα περίπου 3,4 ευρώ ανά κιλό, από 4,2 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Οι τιμές βρίσκονται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από το μισό των υψηλών που είχαν καταγραφεί στις σοδειές του 2023 και του 2024, όταν η παραγωγή είχε πληγεί από την ξηρασία.
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Το 2022 και το 2023, η παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από δύο διαδοχικές περιόδους ξηρασίας, γεγονός που είχε προκαλέσει μεγάλη άνοδο των τιμών. Η εικόνα πλέον, έχει αρχίσει να αντιστρέφεται.
Κατά την ελαιοκομική περίοδο 2026-2027, η παραγωγή στην κορυφαία για τον κλάδο περιοχή, την Ανδαλουσία, προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σχεδόν κατά ένα τρίτο. Η βελτίωση των προοπτικών παραγωγής έχει οδηγήσει τις τιμές παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στα περίπου 3,4 ευρώ ανά κιλό, από 4,2 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.
Οι τιμές βρίσκονται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από το μισό των υψηλών που είχαν καταγραφεί στις σοδειές του 2023 και του 2024, όταν η παραγωγή είχε πληγεί από την ξηρασία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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