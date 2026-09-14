Το στίγμα της ανεπτυγμένης αγοράς έδωσε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη: Τι συζητήθηκε στο roadshow, πού επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των επενδυτών

Το στίγμα μιας χώρας που ετοιμάζεται να περάσει στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών έδωσε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη, στο Citi Global Emerging Markets Conference, το οποίο ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα και στο οποίο έδωσαν το «παρών» η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα.



Μόλις λίγες ημέρες χωρίζουν πλέον την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από την επίσημη μετάβασή της στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών των FTSE Russell και STOXX, στις 21 Σεπτεμβρίου, εξέλιξη που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους διεθνείς επενδυτές.



Η εικόνα από το roadshow ήταν σαφώς θετική. Οι συναντήσεις αφορούσαν τόσο τους υφιστάμενους μετόχους, που εμφανίστηκαν άνετοι με το επενδυτικό story, όσο και νέα ονόματα που δείχνουν ενδιαφέρον και αρχίζουν να παρακολουθούν πιο ενεργά τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές.



Η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αλλαγής κατηγορίας της ελληνικής αγοράς, καθώς η μετάβαση σε Developed Market αναμένεται να φέρει τις ελληνικές μετοχές στο ραντάρ περισσότερων διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων.

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