Saint Laurent: Οι «χρυσές» μπίζνες σε Μύκονο και Αθηναϊκή Ριβιέρα
Saint Laurent: Οι «χρυσές» μπίζνες σε Μύκονο και Αθηναϊκή Ριβιέρα
Στα 8,4 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής, με άνοδο 49% - Η διαδρομή από την Ψαρού έως την Astir Marina και τα πρόσωπα πίσω από την ανάπτυξη
Σε δύο από τις ακριβότερες τουριστικές βιτρίνες της χώρας, την Ψαρού της Μυκόνου και την Astir Marina της Βουλιαγμένης, χτίζει τις «χρυσές» μπίζνες του στην Ελλάδα ο οίκος Saint Laurent. Μέσα σε λιγότερο από μία πενταετία από την ίδρυση της ελληνικής θυγατρικής, οι πωλήσεις έφθασαν τα 8,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άλμα σχεδόν 49% το 2025, ενώ η κύρια δραστηριότητα πέρασε από τις ζημίες σε λειτουργικά κέρδη.
Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς καταγράφηκε σε μια δύσκολη χρονιά για τον γαλλικό οίκο διεθνώς. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Yves Saint Laurent υποχώρησαν το 2025 κατά 8%, στα 2,6 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ζήτηση κινήθηκε έντονα ανοδικά, ακολουθώντας τη δυναμική που εμφανίζει συνολικά η εγχώρια αγορά ειδών πολυτελείας, με βασικό καύσιμο τον τουρισμό υψηλών εισοδημάτων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η επίδοση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς καταγράφηκε σε μια δύσκολη χρονιά για τον γαλλικό οίκο διεθνώς. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Yves Saint Laurent υποχώρησαν το 2025 κατά 8%, στα 2,6 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ζήτηση κινήθηκε έντονα ανοδικά, ακολουθώντας τη δυναμική που εμφανίζει συνολικά η εγχώρια αγορά ειδών πολυτελείας, με βασικό καύσιμο τον τουρισμό υψηλών εισοδημάτων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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