Saint Laurent: Οι «χρυσές» μπίζνες σε Μύκονο και Αθηναϊκή Ριβιέρα

Στα 8,4 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής, με άνοδο 49% - Η διαδρομή από την Ψαρού έως την Astir Marina και τα πρόσωπα πίσω από την ανάπτυξη