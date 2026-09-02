Έξι μέλη του συνεργείου του Εντ Σίραν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του στο Ντιτρόιτ
Έξι μέλη του συνεργείου του Εντ Σίραν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του στο Ντιτρόιτ
Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, κατά την αποσυναρμολόγηση της σκηνής - Κανένας από τους εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απειλεί τη ζωή του
Έξι μέλη του συνεργείου του Εντ Σίραν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του στο Ντιτρόιτ.
Σύμφωνα με το Click On Detroit, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, κατά την αποσυναρμολόγηση της σκηνής. Οι εργαζόμενοι χτυπήθηκαν από βαρύ εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κλινική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένα από τα μέλη του συνεργείου παρέμεινε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα και πήρε εξιτήριο την Κυριακή 30 Αυγούστου.
Από την κλήση που έγινε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προέκυψε ότι γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στάλθηκε βοήθεια στο στάδιο για ένα «ατύχημα με τραυματισμό από περονοφόρο όχημα».
Ένας από τους εργαζόμενους, ο οποίος χτυπήθηκε στο στήθος, δήλωσε στο Click On Detroit ότι το ατύχημα συνέβη «μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου».
Κανένας από τους έξι εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απειλεί τη ζωή του, ωστόσο δύο από τους εργαζόμενους είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση κατά τη μεταφορά τους.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ford Field και ένα από τα μέλη του συνεργείου που τραυματίστηκαν ανήκει στο προσωπικό του. Σε δήλωση που έκαναν λίγες ώρες μετά οι αρμόδιοι, ανέφεραν: «Το Ford Field έχει ξεκινήσει πλήρη έρευνα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με τους συνεργάτες της παραγωγής της εκδήλωσης. Από σεβασμό προς τους ανθρώπους που εμπλέκονται και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας, δεν θα προβούμε σε εικασίες σχετικά με τα αίτια. Είμαστε ευγνώμονες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντιτρόιτ και τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης EMS για την ταχύτατη ανταπόκρισή τους».
Η περιοδεία του Εντ Σίραν θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το Click On Detroit, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου, κατά την αποσυναρμολόγηση της σκηνής. Οι εργαζόμενοι χτυπήθηκαν από βαρύ εξοπλισμό και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κλινική. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένα από τα μέλη του συνεργείου παρέμεινε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα και πήρε εξιτήριο την Κυριακή 30 Αυγούστου.
Από την κλήση που έγινε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προέκυψε ότι γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στάλθηκε βοήθεια στο στάδιο για ένα «ατύχημα με τραυματισμό από περονοφόρο όχημα».
6 Ed Sheeran Crew Members Rushed to Hospital After Being Hit with Stage Equipment at Detroit Show https://t.co/nbuLbFCAIR— People (@people) September 1, 2026
Κανένας από τους έξι εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απειλεί τη ζωή του, ωστόσο δύο από τους εργαζόμενους είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση κατά τη μεταφορά τους.
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ford Field και ένα από τα μέλη του συνεργείου που τραυματίστηκαν ανήκει στο προσωπικό του. Σε δήλωση που έκαναν λίγες ώρες μετά οι αρμόδιοι, ανέφεραν: «Το Ford Field έχει ξεκινήσει πλήρη έρευνα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με τους συνεργάτες της παραγωγής της εκδήλωσης. Από σεβασμό προς τους ανθρώπους που εμπλέκονται και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας, δεν θα προβούμε σε εικασίες σχετικά με τα αίτια. Είμαστε ευγνώμονες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντιτρόιτ και τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης EMS για την ταχύτατη ανταπόκρισή τους».
Η περιοδεία του Εντ Σίραν θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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