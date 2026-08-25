Bitcoin αξίας 620.323 ευρώ «κόπηκαν» από την Εφορία, η φοροπαγίδα στα crypto
Bitcoin αξίας 620.323 ευρώ «κόπηκαν» από την Εφορία, η φοροπαγίδα στα crypto
Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι ρευστοποιούν Bitcoin - Η απόφαση της ΔΕΔ αποκαλύπτει το νομοθετικό κενό - Πώς αντιμετωπίζονται τα χρήματα στη φορολογική δήλωση - Η σύνδεση με τα τεκμήρια και το σχεδιο για φόρο 15%
Τα Bitcoin έγιναν ευρώ, τα 620.323 ευρώ μπήκαν στην τράπεζα, αλλά στη φορολογική δήλωση «κόπηκαν». Η υπόθεση φορολογουμένου που έφτασε μέχρι τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) αποκαλύπτει το κενό που εξακολουθεί να υπάρχει στη φορολογική αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων.
Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του, κρίνοντας ότι το ποσό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό στον κωδικό 659 του Ε1 ως εισόδημα που έχει φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο. Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο καθεστώς φορολόγησης των crypto, με συντελεστή 15% στην υπεραξία.
Η υπόθεση ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου 2025, όταν ο φορολογούμενος υπέβαλε τη δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και ανέγραψε στον κωδικό 659 ποσό 620.323,34 ευρώ, το οποίο, όπως επικαλέστηκε, προερχόταν από μεταβίβαση Bitcoin.
Το ποσό αντιστοιχούσε σε δύο εμβάσματα που είχαν φτάσει στον τραπεζικό λογαριασμό του: 357.643,64 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2024 και 262.679,70 ευρώ στις 2 Σεπτεμβρίου 2024.
Η δήλωση δεν εκκαθαρίστηκε αυτόματα και ο φορολογούμενος κλήθηκε να προσκομίσει μέσα σε 15 ημέρες τα σχετικά δικαιολογητικά. Κατέθεσε στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής αντίγραφο της δήλωσης, τα ειδοποιητήρια των εισερχόμενων εμβασμάτων και βεβαίωση εταιρείας.
Το ΚΕΦΟΔΕ δεν έκανε δεκτό το ποσό στον κωδικό 659 και εκκαθάρισε τη δήλωση χωρίς να το λάβει υπόψη. Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας να αναγνωριστούν τα 620.323,34 ευρώ ως εισόδημα από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, εσφαλμένη ερμηνεία της νομοθεσίας, έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης.
Η προσφυγή απορρίφθηκε.
Η ΔΕΔ έκρινε ότι στον κωδικό 659 μπορούν να περιλαμβάνονται εισοδήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή κατονομάζονται ρητά από τη νομοθεσία ως απαλλασσόμενα από τον φόρο. Για το επίμαχο ποσό δεν προέκυπτε ούτε ότι είχε φορολογηθεί αυτοτελώς και με ειδικό τρόπο ούτε ότι απαλλασσόταν ρητά και σαφώς από τον φόρο βάσει συγκεκριμένης διάταξης.
Με απλά λόγια, η απουσία ειδικής φορολογικής πρόβλεψης για το συγκεκριμένο εισόδημα από crypto δεν το μετατρέπει αυτομάτως σε αφορολόγητο εισόδημα που μπορεί να δηλωθεί στον κωδικό 659.
Έτσι, τα 620.323,34 ευρώ είχαν πράγματι μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογουμένου, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αναγνωριστούν στον κωδικό 659 με τη φορολογική μεταχείριση που ζητούσε.
Η υπόθεση έχει και παρελθόν. Ο ίδιος φορολογούμενος είχε επικαλεστεί για το φορολογικό έτος 2017 εισόδημα από κρυπτονομίσματα 1.741.826,17 ευρώ, το οποίο δεν είχε γίνει δεκτό από τη ΔΟΥ Αμαρουσίου.
Η ΔΕΔ απέρριψε την προσφυγή του, κρίνοντας ότι το ποσό δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό στον κωδικό 659 του Ε1 ως εισόδημα που έχει φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή απαλλάσσεται ρητά από τον φόρο. Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο καθεστώς φορολόγησης των crypto, με συντελεστή 15% στην υπεραξία.
Η υπόθεση ξεκίνησε στις 4 Ιουλίου 2025, όταν ο φορολογούμενος υπέβαλε τη δήλωση εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 και ανέγραψε στον κωδικό 659 ποσό 620.323,34 ευρώ, το οποίο, όπως επικαλέστηκε, προερχόταν από μεταβίβαση Bitcoin.
Το ποσό αντιστοιχούσε σε δύο εμβάσματα που είχαν φτάσει στον τραπεζικό λογαριασμό του: 357.643,64 ευρώ στις 23 Ιουλίου 2024 και 262.679,70 ευρώ στις 2 Σεπτεμβρίου 2024.
Η δήλωση δεν εκκαθαρίστηκε αυτόματα και ο φορολογούμενος κλήθηκε να προσκομίσει μέσα σε 15 ημέρες τα σχετικά δικαιολογητικά. Κατέθεσε στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής αντίγραφο της δήλωσης, τα ειδοποιητήρια των εισερχόμενων εμβασμάτων και βεβαίωση εταιρείας.
Το ΚΕΦΟΔΕ δεν έκανε δεκτό το ποσό στον κωδικό 659 και εκκαθάρισε τη δήλωση χωρίς να το λάβει υπόψη. Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας να αναγνωριστούν τα 620.323,34 ευρώ ως εισόδημα από μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, εσφαλμένη ερμηνεία της νομοθεσίας, έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας και παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης.
Η προσφυγή απορρίφθηκε.
Η ΔΕΔ έκρινε ότι στον κωδικό 659 μπορούν να περιλαμβάνονται εισοδήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή κατονομάζονται ρητά από τη νομοθεσία ως απαλλασσόμενα από τον φόρο. Για το επίμαχο ποσό δεν προέκυπτε ούτε ότι είχε φορολογηθεί αυτοτελώς και με ειδικό τρόπο ούτε ότι απαλλασσόταν ρητά και σαφώς από τον φόρο βάσει συγκεκριμένης διάταξης.
Με απλά λόγια, η απουσία ειδικής φορολογικής πρόβλεψης για το συγκεκριμένο εισόδημα από crypto δεν το μετατρέπει αυτομάτως σε αφορολόγητο εισόδημα που μπορεί να δηλωθεί στον κωδικό 659.
Η σύνδεση με τα τεκμήριαΕδώ βρίσκεται και η πρακτική σημασία της απόφασης. Η ΔΕΔ αναφέρει ότι το ποσό δεν μπορεί, μέσω της δήλωσής του στον συγκεκριμένο κωδικό, να ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 30, 32 και 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που συνδέονται μεταξύ άλλων με τα τεκμήρια, τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και την κάλυψη της σχετικής διαφοράς.
Έτσι, τα 620.323,34 ευρώ είχαν πράγματι μεταφερθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του φορολογουμένου, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αναγνωριστούν στον κωδικό 659 με τη φορολογική μεταχείριση που ζητούσε.
Η υπόθεση έχει και παρελθόν. Ο ίδιος φορολογούμενος είχε επικαλεστεί για το φορολογικό έτος 2017 εισόδημα από κρυπτονομίσματα 1.741.826,17 ευρώ, το οποίο δεν είχε γίνει δεκτό από τη ΔΟΥ Αμαρουσίου.
Ακολούθησαν προσφυγές για τα έτη 2018 έως και 2023, στις οποίες επικαλέστηκε ανάλωση κεφαλαίου με βάση το εισόδημα από crypto που είχε δηλώσει το 2017. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, και αυτές απορρίφθηκαν.
Η διάκριση είναι σημαντική και για την υπόθεση της ΔΕΔ: τα 620.323 ευρώ ήταν το συνολικό ποσό των δύο εμβασμάτων που ο φορολογούμενος δήλωσε ως εισόδημα από μεταβίβαση Bitcoin. Από την απόφαση δεν προκύπτει ότι ολόκληρο το ποσό αποτελούσε υπεραξία ή καθαρό κέρδος.
Για παράδειγμα, Bitcoin που αποκτήθηκαν έναντι 20.000 ευρώ και πωλήθηκαν για 30.000 ευρώ δημιουργούν υπεραξία 10.000 ευρώ και όχι 30.000 ευρώ.
Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και αφορολόγητο όριο έως 500 ευρώ για τις μικρές υπεραξίες, ενώ το πλαίσιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση των κρυπτονομισμάτων. Προβλέπει φορολογική αντιμετώπιση των αποδόσεων από staking, lending και yield farming, αλλά και ένταξη των αγορών κρυπτονομισμάτων στο «πόθεν έσχες».
Παράλληλα, σχεδιάζεται να καθοριστεί η φορολογική μεταχείριση των crypto στις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται απαλλαγή από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.
Στόχος είναι να κλείσει η σημερινή «γκρίζα ζώνη», ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει πώς υπολογίζεται και δηλώνεται το κέρδος του αλλά και πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά τα κρυπτοστοιχεία που αποκτά, μεταβιβάζει ή διακρατεί.
Η BCASH Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εξασφάλισε άδεια λειτουργίας ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP), ενώ στο νέο καθεστώς έχουν ενταχθεί επίσης η Xenios Blockchain Group και η Capital Wallet Greece. Η Xenios έχει αδειοδοτηθεί για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, ενώ η Capital Wallet Greece για ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως εκτέλεση και διαβίβαση εντολών, μεταφορά και ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων και θεματοφυλακή.
Η αδειοδότηση δεν σημαίνει ότι μια επένδυση σε crypto γίνεται χωρίς κίνδυνο. Σημαίνει όμως ότι οι πάροχοι λειτουργούν πλέον με συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες, βρίσκονται υπό εποπτεία και έχουν αυξημένες υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες τους.
Παράλληλα, οι συναλλαγές περνούν βαθύτερα και στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ. Με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών για τα κρυπτοστοιχεία, οι φορολογικές διοικήσεις αποκτούν περισσότερα δεδομένα για τις δηλωτέες συναλλαγές, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
Φόρος 15% και «πόθεν έσχες» στα cryptoΤο φορολογικό κενό επιχειρεί τώρα να καλύψει η κυβέρνηση με ειδικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει φορολόγηση της υπεραξίας με συντελεστή 15%. Ο φόρος σχεδιάζεται να επιβάλλεται όχι στο σύνολο των χρημάτων που εισπράττει κάποιος από την πώληση crypto, αλλά στο κέρδος που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης.
Η διάκριση είναι σημαντική και για την υπόθεση της ΔΕΔ: τα 620.323 ευρώ ήταν το συνολικό ποσό των δύο εμβασμάτων που ο φορολογούμενος δήλωσε ως εισόδημα από μεταβίβαση Bitcoin. Από την απόφαση δεν προκύπτει ότι ολόκληρο το ποσό αποτελούσε υπεραξία ή καθαρό κέρδος.
Για παράδειγμα, Bitcoin που αποκτήθηκαν έναντι 20.000 ευρώ και πωλήθηκαν για 30.000 ευρώ δημιουργούν υπεραξία 10.000 ευρώ και όχι 30.000 ευρώ.
Στον κυβερνητικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται και αφορολόγητο όριο έως 500 ευρώ για τις μικρές υπεραξίες, ενώ το πλαίσιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση των κρυπτονομισμάτων. Προβλέπει φορολογική αντιμετώπιση των αποδόσεων από staking, lending και yield farming, αλλά και ένταξη των αγορών κρυπτονομισμάτων στο «πόθεν έσχες».
Παράλληλα, σχεδιάζεται να καθοριστεί η φορολογική μεταχείριση των crypto στις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται απαλλαγή από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής.
Στόχος είναι να κλείσει η σημερινή «γκρίζα ζώνη», ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει πώς υπολογίζεται και δηλώνεται το κέρδος του αλλά και πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά τα κρυπτοστοιχεία που αποκτά, μεταβιβάζει ή διακρατεί.
Οι πρώτες άδειες και το «ραντάρ» της ΑΑΔΕΤην ίδια ώρα αλλάζει και η ίδια η αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ήδη χορηγήσει τις πρώτες άδειες παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA.
Η BCASH Α.Ε. είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εξασφάλισε άδεια λειτουργίας ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP), ενώ στο νέο καθεστώς έχουν ενταχθεί επίσης η Xenios Blockchain Group και η Capital Wallet Greece. Η Xenios έχει αδειοδοτηθεί για τη λήψη και διαβίβαση εντολών σε κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών, ενώ η Capital Wallet Greece για ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, όπως εκτέλεση και διαβίβαση εντολών, μεταφορά και ανταλλαγή κρυπτοστοιχείων και θεματοφυλακή.
Η αδειοδότηση δεν σημαίνει ότι μια επένδυση σε crypto γίνεται χωρίς κίνδυνο. Σημαίνει όμως ότι οι πάροχοι λειτουργούν πλέον με συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες, βρίσκονται υπό εποπτεία και έχουν αυξημένες υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες τους.
Παράλληλα, οι συναλλαγές περνούν βαθύτερα και στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ. Με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών για τα κρυπτοστοιχεία, οι φορολογικές διοικήσεις αποκτούν περισσότερα δεδομένα για τις δηλωτέες συναλλαγές, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
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