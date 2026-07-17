Οι Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ που έγιναν billionaires: Το αμερικανικό όνειρο των Catsimatidis, Metropoulos και Marcus
Οι Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ που έγιναν billionaires: Το αμερικανικό όνειρο των Catsimatidis, Metropoulos και Marcus
Ο βασιλιάς των σούπερ μάρκετ, ο αναγγενητής εμβληματικών αμερικανικών brands και ο μεγιστάνας των ακινήτων της Δυτικής Ακτής - Το ταξίδι από τη Νίσυρο, την Εύβοια και την Αρκαδία στις πολιτείες των ΗΠΑ και η αναρρίχηση στις λίστες δισεκατομμυριούχων του Forbes
Για πολλούς Έλληνες, διαχρονικά και ιδίως την περίοδο που ακολούθησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική φάνταζε ως η Γη της Επαγγελίας. Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα ξεκίνησαν κυριολεκτικά με μερικές δεκάρες στην άκρη το υπερατλαντικό ταξίδι προς τις ΗΠΑ, δουλεύοντας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ως εργάτες, κυνηγώντας μια καλύτερη ζωή.
Προσπαθόντας να εξηγήσει την ιδιοσυγκρασία της εργατικής τάξης της χώρας του, ο Αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάινμπεκ έγραφε το 1960 στο δοκίμιο A Primer on the Thirties πως ελάχιστοι αυτοπροσδιορίζονταν ως προλετάριοι, καθώς ”όλοι ήταν προσωρινά αμήχανοι καπιταλιστές”. Αυτή περίπου η σκέψη βρίσκεται και στον πυρήνα του American Dream.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Προσπαθόντας να εξηγήσει την ιδιοσυγκρασία της εργατικής τάξης της χώρας του, ο Αμερικανός συγγραφέας Τζον Στάινμπεκ έγραφε το 1960 στο δοκίμιο A Primer on the Thirties πως ελάχιστοι αυτοπροσδιορίζονταν ως προλετάριοι, καθώς ”όλοι ήταν προσωρινά αμήχανοι καπιταλιστές”. Αυτή περίπου η σκέψη βρίσκεται και στον πυρήνα του American Dream.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα