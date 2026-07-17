Οι Ελληνες μετανάστες στις ΗΠΑ που έγιναν billionaires: Το αμερικανικό όνειρο των Catsimatidis, Metropoulos και Marcus

Ο βασιλιάς των σούπερ μάρκετ, ο αναγγενητής εμβληματικών αμερικανικών brands και ο μεγιστάνας των ακινήτων της Δυτικής Ακτής - Το ταξίδι από τη Νίσυρο, την Εύβοια και την Αρκαδία στις πολιτείες των ΗΠΑ και η αναρρίχηση στις λίστες δισεκατομμυριούχων του Forbes