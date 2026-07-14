Το τελευταίο κτίριο του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι αρχίζει να χτίζεται στο Άμπου Ντάμπι
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Το τελευταίο κτίριο του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι αρχίζει να χτίζεται στο Άμπου Ντάμπι

Ο θρυλικός αρχιτέκτονας πέθανε πριν προλάβει να δει το τελευταίο έργο του ολοκληρωμένο. Το Saadiyat χτίζεται ως το τελευταίο κομμάτι ενός πολιτιστικού στοιχήματος δισεκατομμυρίων

Το τελευταίο κτίριο του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι αρχίζει να χτίζεται στο Άμπου Ντάμπι
Τον Δεκέμβριο του 2025, στα 96 του χρόνια, πέθανε ο Frank Gehry, άνθρωπος που άλλαξε το πώς μοιάζει ένα μουσείο. Έξι μήνες αργότερα, το Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε το τελευταίο του έργο. Το Dar al Funoon, ο «Οίκος των Τεχνών» σε ελεύθερη μετάφραση, θα σταθεί στο Saadiyat Island δίπλα στο ακόμα υπό κατασκευή Guggenheim του ίδιου αρχιτέκτονα, και θα είναι από τα τελευταία κτίρια που θα φέρουν την υπογραφή του. Ο Gehry δεν θα το δει ποτέ έτοιμο. Το σχέδιο, ολοκληρωμένο πριν τον θάνατό του, προχωράει έτσι κι αλλιώς, σαν να μην πρόσεξε κανείς πως λείπει ο δημιουργός του.

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