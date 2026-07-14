Το τελευταίο κτίριο του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ Γκέρι αρχίζει να χτίζεται στο Άμπου Ντάμπι

Ο θρυλικός αρχιτέκτονας πέθανε πριν προλάβει να δει το τελευταίο έργο του ολοκληρωμένο. Το Saadiyat χτίζεται ως το τελευταίο κομμάτι ενός πολιτιστικού στοιχήματος δισεκατομμυρίων