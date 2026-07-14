Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις ιρανικές πτήσεις στην Υεμένη - Έκκληση για αποκλιμάκωση

Πλήρη σεβασμό στη κυριαρχία και τον εναέριο χώρο της Υεμένης, ζητεί η Αθήνα - Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ παρατείνει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα - Eλλάδα και ΗΠΑ συνέταξαν την Απόφαση