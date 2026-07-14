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Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Πάτρα
Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Πάτρα
Συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης
Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας μεταφέρθηκε μία 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχή της Κάτω Αχαΐα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης.
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