Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Πάτρα
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Πάτρα Αλκοόλ Ανήλικη

Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Πάτρα

Συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης

Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ στην Πάτρα
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Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας μεταφέρθηκε μία 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε περιοχή της Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης.
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