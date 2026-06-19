Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το πρώτο κατάστημα εξυπηρέτησης «myPoint»: Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις
Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το πρώτο κατάστημα εξυπηρέτησης «myPoint»: Ποιες υπηρεσίες θα παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις
Στο Χολαργό η πρεμιέρα - Αναμένονται 15 αντίστοιχα φυσικά καταστήματα έως το τέλος του 2026
Πρεμιέρα σήμερα (19.6.2026) για το δίκτυο «myPoint», καθώς ο Χολαργός Αττικής θα υποδεχθεί το πρώτο κατάστημα φυσικής παρουσίας όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να εξυπηρετούνται από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και να λαμβάνουν καθοδήγηση και εξυπηρέτηση για τις ψηφιακές τους συναλλαγές.
Στον νέο χώρο εξυπηρέτησης «myPoint», τον οποίο υποδέχεται πρώτος από όλη την Ελλάδα ο Χολαργός, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εξυπηρετεί μέσω φυσικής παρουσίας πολίτες και επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες.
Το «myPoint» αποτελεί το νέο πρότυπο φυσικής παρουσίας της Αρχής και λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η παροχή ταχύτερης, απλούστερης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης, με ενιαία ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και διατηρώντας, όπου απαιτείται, την άμεση ανθρώπινη επαφή.
Self-Service Point, για υποδοχή, χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, και υποστήριξη των πολιτών στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ
Service Point, για εξειδικευμένη πληροφόρηση, σύνθετα θέματα και συγκεκριμένες πράξεις ή πιστοποιητικά που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση
Back Office, για την οργανωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτημάτων, χωρίς απευθείας επαφή με το κοινό.
Με το νέο δίκτυο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, με καλύτερη καθοδήγηση, μείωση της αναμονής και ευκολότερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Στον νέο χώρο εξυπηρέτησης «myPoint», τον οποίο υποδέχεται πρώτος από όλη την Ελλάδα ο Χολαργός, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να εξυπηρετεί μέσω φυσικής παρουσίας πολίτες και επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν καθοδήγηση, πληροφόρηση και υποστήριξη με πιο απλό και οργανωμένο τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες.
Το «myPoint» αποτελεί το νέο πρότυπο φυσικής παρουσίας της Αρχής και λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η παροχή ταχύτερης, απλούστερης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης, με ενιαία ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και διατηρώντας, όπου απαιτείται, την άμεση ανθρώπινη επαφή.
Ο τρόπος εξυπηρέτησηςΗ εξυπηρέτηση στα «myPoint» οργανώνεται σε τρεις ζώνες:
Self-Service Point, για υποδοχή, χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, και υποστήριξη των πολιτών στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ
Service Point, για εξειδικευμένη πληροφόρηση, σύνθετα θέματα και συγκεκριμένες πράξεις ή πιστοποιητικά που απαιτούν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση
Back Office, για την οργανωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτημάτων, χωρίς απευθείας επαφή με το κοινό.
Με το νέο δίκτυο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, με καλύτερη καθοδήγηση, μείωση της αναμονής και ευκολότερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
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