Νέο δίκτυο εξυπηρέτησης «myPoint» για τους φορολογούμενους από την ΑΑΔΕ

• εφαρμογή ενιαίου προτύπου λειτουργίας σε ολόκληρη τη χώρα.Το δίκτυο «myPoint» της ΑΑΔΕ θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.Το νέο πρότυπο λειτουργίας θα εφαρμόζεται αρχικά σε 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική και προβλέπει ενιαία οργάνωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης, από την είσοδο του πολίτη στον χώρο έως την ολοκλήρωση της υπόθεσής του. Το επόμενο «myPoint» αναμένεται να λειτουργήσει στον Κεραμεικό, ενώ σχεδιάζεται να τεθούν σε λειτουργία και 4 ακόμη σημεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τουλάχιστον ένα στην πρωτεύουσα κάθε νομού της χώρας.Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η παροχή ταχύτερης, απλούστερης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των φορολογουμένων, με ενιαία ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και διατηρώντας, όπου απαιτείται, την άμεση ανθρώπινη επαφή.Όπως τόνισε ο κύριος Πιτσιλής, με το νέο δίκτυο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε ένα πιο οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, με καλύτερη καθοδήγηση, μείωση της αναμονής και ευκολότερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.Παράλληλα και οι εργαζόμενοι της ΑΑΔΕ υποστηρίζονται από σύγχρονα εργαλεία, σαφέστερες διαδικασίες και αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας, ώστε να επικεντρώνονται στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ