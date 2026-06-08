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Χάρης Βαφειάς: Κατάφερα να δημιουργήσω στόλο άνω των 100 πλοίων χωρίς δανεισμό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάρης Βαφειάς: Κατάφερα να δημιουργήσω στόλο άνω των 100 πλοίων χωρίς δανεισμό

Τιμητική διάκριση για τον Χάρη Βαφειά στα Ποσειδώνια 2026 για τη συμβολή του στο νηολόγιο της Λιβερίας

Χάρης Βαφειάς: Κατάφερα να δημιουργήσω στόλο άνω των 100 πλοίων χωρίς δανεισμό
Σημαντική τιμητική διάκριση έλαβε ο Έλληνας πλοιοκτήτης Χάρης Βαφειάς στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, για τη συμβολή του στην ενίσχυση του διεθνούς νηολογίου της Λιβερίας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε το λιβεριανό νηολόγιο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των Ελλήνων πλοιοκτητών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς..

Στην περίπτωση του Χάρη Βαφειά, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της επιχειρησιακής του πορείας και της μακροχρόνιας στήριξής του στη λιβεριανή σημαία. Η συνεργασία του με το νηολόγιο ξεκίνησε το 2011, όταν μόλις ένα πλοίο του στόλου του, το “Gas Cerberus”, ήταν εγγεγραμμένο στη Λιβερία. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε περίπου 50 πλοία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να φθάσει σύντομα τα 60, με την ένταξη νέων ναυπηγήσεων.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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