Χάρης Βαφειάς: Κατάφερα να δημιουργήσω στόλο άνω των 100 πλοίων χωρίς δανεισμό
Χάρης Βαφειάς: Κατάφερα να δημιουργήσω στόλο άνω των 100 πλοίων χωρίς δανεισμό
Τιμητική διάκριση για τον Χάρη Βαφειά στα Ποσειδώνια 2026 για τη συμβολή του στο νηολόγιο της Λιβερίας
Σημαντική τιμητική διάκριση έλαβε ο Έλληνας πλοιοκτήτης Χάρης Βαφειάς στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, για τη συμβολή του στην ενίσχυση του διεθνούς νηολογίου της Λιβερίας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε το λιβεριανό νηολόγιο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των Ελλήνων πλοιοκτητών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς..
Στην περίπτωση του Χάρη Βαφειά, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της επιχειρησιακής του πορείας και της μακροχρόνιας στήριξής του στη λιβεριανή σημαία. Η συνεργασία του με το νηολόγιο ξεκίνησε το 2011, όταν μόλις ένα πλοίο του στόλου του, το “Gas Cerberus”, ήταν εγγεγραμμένο στη Λιβερία. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε περίπου 50 πλοία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να φθάσει σύντομα τα 60, με την ένταξη νέων ναυπηγήσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην περίπτωση του Χάρη Βαφειά, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της επιχειρησιακής του πορείας και της μακροχρόνιας στήριξής του στη λιβεριανή σημαία. Η συνεργασία του με το νηολόγιο ξεκίνησε το 2011, όταν μόλις ένα πλοίο του στόλου του, το “Gas Cerberus”, ήταν εγγεγραμμένο στη Λιβερία. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε περίπου 50 πλοία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να φθάσει σύντομα τα 60, με την ένταξη νέων ναυπηγήσεων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα