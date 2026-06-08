Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με… άρωμα Μονακό και βασιλικό σκάφος αναψυχής

Το "Spirit L" πρώην "Stalca II" ήταν το yacht της βασιλικής οικογένειας του Μονακό - Η… ρότα για την Ελλάδα, όπου μισθωνόταν με 28.500 ευρώ την εβδομάδα και πώς κατέληξε να βγαίνει στο σφυρί