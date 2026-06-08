Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με… άρωμα Μονακό και βασιλικό σκάφος αναψυχής
Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με… άρωμα Μονακό και βασιλικό σκάφος αναψυχής
Το "Spirit L" πρώην "Stalca II" ήταν το yacht της βασιλικής οικογένειας του Μονακό - Η… ρότα για την Ελλάδα, όπου μισθωνόταν με 28.500 ευρώ την εβδομάδα και πώς κατέληξε να βγαίνει στο σφυρί
Ένα σκάφος αναψυχής με… βασιλικό παρελθόν, αλλά άγνωστο μέλλον χαρακτηρίζει αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Πρόκειται για το “Spirit L” που ναυπηγήθηκε για λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας του Μονακό, στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα όπου μισθωνόταν επί αρκετά χρόνια έναντι υψηλού τιμήματος και πλέον την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου βγαίνει στο σφυρί…
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πρόκειται για το “Spirit L” που ναυπηγήθηκε για λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας του Μονακό, στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα όπου μισθωνόταν επί αρκετά χρόνια έναντι υψηλού τιμήματος και πλέον την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου βγαίνει στο σφυρί…
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα