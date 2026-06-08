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Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με… άρωμα Μονακό και βασιλικό σκάφος αναψυχής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με… άρωμα Μονακό και βασιλικό σκάφος αναψυχής

Το "Spirit L" πρώην "Stalca II" ήταν το yacht της βασιλικής οικογένειας του Μονακό - Η… ρότα για την Ελλάδα, όπου μισθωνόταν με 28.500 ευρώ την εβδομάδα και πώς κατέληξε να βγαίνει στο σφυρί

Πλειστηριασμοί: Εβδομάδα με… άρωμα Μονακό και βασιλικό σκάφος αναψυχής
Ένα σκάφος αναψυχής με… βασιλικό παρελθόν, αλλά άγνωστο μέλλον χαρακτηρίζει αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Πρόκειται για το “Spirit L” που ναυπηγήθηκε για λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας του Μονακό, στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα όπου μισθωνόταν επί αρκετά χρόνια έναντι υψηλού τιμήματος και πλέον την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου βγαίνει στο σφυρί…

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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