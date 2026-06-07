Οι πατεράδες “σπάνε” δώδεκα μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, αλλά κανένας δεν τους κοιτάζει

Νέα έρευνα του σουηδικού ινστιτούτου Καρολίνσκα σε ένα εκατομμύριο πατεράδες δείχνει ότι η κατάθλιψη της πατρότητας δεν χτυπά τις πρώτες εβδομάδες αλλά έναν χρόνο μετά