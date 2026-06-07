Επιτόκια: Νέα αύξηση προ των πυλών, κερδίζουν οι τράπεζες, μένουν πίσω οι καταθέτες
Επιτόκια: Νέα αύξηση προ των πυλών, κερδίζουν οι τράπεζες, μένουν πίσω οι καταθέτες
Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Και ενώ τα τραπεζικά έσοδα θα αυξηθούν άμεσα, οι αποδόσεις για τους αποταμιευτές θα μείνουν και πάλι εξαιρετικά χαμηλές
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο πίεσης για την οικονομία της Ευρωζώνης, με τις αγορές να θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία ακόμη αύξηση επιτοκίων. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αναζωπύρωση των ενεργειακών κινδύνων και οι φόβοι για νέο πληθωριστικό κύμα οδηγούν την ΕΚΤ στην εγκατάλειψη της αμυντικής της στάσης, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν ήδη να αντέξουν το ακριβό χρήμα.
Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα επηρεαστούν από τις αλλαγές αυτές οι ελληνικές τράπεζες, οι καταθέσεις και τα δάνεια. Γιατί ενώ τα επιτόκια δανεισμού ανεβαίνουν σχεδόν άμεσα, οι αποδόσεις για τους αποταμιευτές παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές; Μια άνοδος των επιτοκίων αναμένεται το 2026 να βοηθήσει τα έσοδα από τόκους των τραπεζών κατά 100 εκατ. ευρώ τουλάχιστον -σε ό,τι αφορά τις συστημικές τράπεζες- αφού οι υπολογισμοί αφορούν το δεύτερο μισό του έτους.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζουν μεγάλο μέρος της κερδοφορίας τους στο λεγόμενο επιτοκιακό περιθώριο, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια που πληρώνουν στους καταθέτες και σε εκείνα που χρεώνουν στα δάνεια.
Το 2025 το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Ελλάδα έφτασε στο 2,3%, όταν στην Ευρωζώνη κινήθηκε περίπου στο 1,3%. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα έσοδα από τόκους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εδώ βρίσκεται η βασική αιτία της κριτικής που ασκείται στην επιτοκιακή πολιτική των τραπεζών: οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ περνούν γρήγορα στα δάνεια, αλλά πολύ αργά στις αποταμιεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα επηρεαστούν από τις αλλαγές αυτές οι ελληνικές τράπεζες, οι καταθέσεις και τα δάνεια. Γιατί ενώ τα επιτόκια δανεισμού ανεβαίνουν σχεδόν άμεσα, οι αποδόσεις για τους αποταμιευτές παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές; Μια άνοδος των επιτοκίων αναμένεται το 2026 να βοηθήσει τα έσοδα από τόκους των τραπεζών κατά 100 εκατ. ευρώ τουλάχιστον -σε ό,τι αφορά τις συστημικές τράπεζες- αφού οι υπολογισμοί αφορούν το δεύτερο μισό του έτους.
Οι τράπεζες κερδίζουν
Η πραγματικότητα είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να στηρίζουν μεγάλο μέρος της κερδοφορίας τους στο λεγόμενο επιτοκιακό περιθώριο, δηλαδή στη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια που πληρώνουν στους καταθέτες και σε εκείνα που χρεώνουν στα δάνεια.
Το 2025 το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στην Ελλάδα έφτασε στο 2,3%, όταν στην Ευρωζώνη κινήθηκε περίπου στο 1,3%. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα έσοδα από τόκους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και εδώ βρίσκεται η βασική αιτία της κριτικής που ασκείται στην επιτοκιακή πολιτική των τραπεζών: οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ περνούν γρήγορα στα δάνεια, αλλά πολύ αργά στις αποταμιεύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα