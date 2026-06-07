Επιτόκια: Νέα αύξηση προ των πυλών, κερδίζουν οι τράπεζες, μένουν πίσω οι καταθέτες

Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - Και ενώ τα τραπεζικά έσοδα θα αυξηθούν άμεσα, οι αποδόσεις για τους αποταμιευτές θα μείνουν και πάλι εξαιρετικά χαμηλές