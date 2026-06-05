Δημοσθένης Μπούμης: Το στοίχημα του Χρηματιστηρίου για την Attica Πολυκαταστήματα

Η Attica ετοιμάζεται για το Χ.Α. ποντάροντας σε beauty concepts, monobrand boutiques, luxury ανάπτυξη και νέες εμπειρίες πελάτη - Το σχέδιο για επιπλέον πωλήσεις έως 150 εκατ. ευρώ και η μετάβαση σε ένα premium retail οικοσύστημα