Δημοσθένης Μπούμης: Το στοίχημα του Χρηματιστηρίου για την Attica Πολυκαταστήματα
Δημοσθένης Μπούμης: Το στοίχημα του Χρηματιστηρίου για την Attica Πολυκαταστήματα
Η Attica ετοιμάζεται για το Χ.Α. ποντάροντας σε beauty concepts, monobrand boutiques, luxury ανάπτυξη και νέες εμπειρίες πελάτη - Το σχέδιο για επιπλέον πωλήσεις έως 150 εκατ. ευρώ και η μετάβαση σε ένα premium retail οικοσύστημα
Η κίνηση στους ορόφους του attica City Link δεν παραπέμπει σε αγορά που έχει αρχίσει να φρενάρει λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας ή της ακρίβειας που πιέζει ολοένα και περισσότερο το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Τουλάχιστον προσώρας. Παρά τους φόβους που προκαλεί διεθνώς η κρίση στη Μέση Ανατολή για τον τουρισμό και την κατανάλωση, οι επισκέπτες συνεχίζουν να κινούνται πυκνά ανάμεσα στα beauty corners, στα luxury brands και τους αναδιαμορφωμένους χώρους του ιστορικού πολυκαταστήματος στο κέντρο της Αθήνας.
«Υπάρχει ένα παράδοξο. Μέσα στις περιόδους κρίσης, το attica συνήθως εμφανίζεται πιο ανθεκτικό», παρατηρεί ο διευθύνων σύμβουλος της attica Πολυκαταστήματα Δημοσθένης Μπούμης. «Τον Απρίλιο υπήρξε μία κάμψη κυρίως από τους Ισραηλινούς τουρίστες», παραδέχεται, σημειώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει ανθεκτική όχι μόνο χάρη στον τουρισμό, αλλά και επειδή η κίνηση από το ελληνικό κοινό δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στον βαθμό που πολλοί φοβούνταν.
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«Υπάρχει ένα παράδοξο. Μέσα στις περιόδους κρίσης, το attica συνήθως εμφανίζεται πιο ανθεκτικό», παρατηρεί ο διευθύνων σύμβουλος της attica Πολυκαταστήματα Δημοσθένης Μπούμης. «Τον Απρίλιο υπήρξε μία κάμψη κυρίως από τους Ισραηλινούς τουρίστες», παραδέχεται, σημειώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει ανθεκτική όχι μόνο χάρη στον τουρισμό, αλλά και επειδή η κίνηση από το ελληνικό κοινό δεν δείχνει να έχει επηρεαστεί στον βαθμό που πολλοί φοβούνταν.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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