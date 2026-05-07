ΔΕΗ: Σκληρό παζάρι για το λουκέτο στην Πτολεμαΐδα 5
Το σχέδιο εφεδρείας, η πίεση για ενεργειακή ασφάλεια, οι πολιτικές διαφωνίες και η επόμενη μέρα της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας
Στο επίκεντρο ενός σύνθετου ενεργειακού παζλ, μεταξύ της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ, της ΡΑΑΕΥ και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται το μέλλον της Πτολεμαΐδα 5, με τις τελικές αποφάσεις για την τύχη της πλέον σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της χώρας να μετατίθενται ουσιαστικά προς το φθινόπωρο, εν μέσω έντονου παρασκηνίου, αντικρουόμενων εισηγήσεων και πολιτικών διαφωνιών.
Ο χρόνος αυτός κρίνεται σκόπιμος καθώς εκτιμάται ότι μέχρι τότε θα έχει διαμορφωθεί πιο καθαρή εικόνα τόσο για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας όσο και για τη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την αξιολόγηση της ενεργειακής ασφάλειας και των αναγκών επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος.
Παρότι ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει την απόσυρση της μονάδας τον Σεπτέμβριο του 2026 και τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου, το τελευταίο διάστημα ενισχύονται τα σενάρια για μια μεταβατική λύση που θα κρατήσει την Πτολεμαΐδα 5 διαθέσιμη ως στρατηγική εφεδρεία, τουλάχιστον για ένα διάστημα 6 μηνών μετά την προγραμματισμένη παύση της λιγνιτικής λειτουργίας.
Η ΔΕΗ φαίνεται να έχει διαμηνύσει προς όλες τις πλευρές ότι το κόστος μιας μεταβατικής λειτουργίας δεν είναι αμελητέο, εκτιμώντας ότι η διατήρηση της μονάδας σε καθεστώς εφεδρείας για ένα επιπλέον εξάμηνο θα μπορούσε να επιβαρύνει το σύστημα από 130-150 εκατ. ευρώ. Το οικονομικό αυτό βάρος αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η συζήτηση γύρω από την προσωρινή παράταση λειτουργίας της Πτολεμαΐδας 5 παραμένει εξαιρετικά σύνθετη άσκηση.
