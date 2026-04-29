Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο - «Μάχη» αγοραστών και πωλητών στο ταμπλό

Οριακή η επικράτηση των πωλητών

Τα τρία μέτωπα που κρίνουν το επενδυτικό κλίμα

Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων

Σε κλίμα νευρικότητας πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του, με τους αγοραστές και τους πωλητές να «μάχονται» γύρω από τη «ζώνη» των 2.200 μονάδων. Το ΧΑ έκλεισε εν τέλει σε πτωτικό έδαφος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τοννα διατηρείται ωστόσο πάνω από το προαναφερθέν ψυχολογικό όριο.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,40 μονάδες ή -0,11% και έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.196,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.219,89 μονάδες. Κέρδη +6,57% σημειώνει η Euronext Athens εντός του Απριλίου, με την αυριανή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +3,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Aegean και η Metlen. Στον αντίποδα, ράλι έκαναν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ομώνυμη να επιστρέφει προσωρινά πάνω από τα 15 ευρώ προσεγγίζοντας τα επίπεδα ρεκόρ. Νέο ιστορικό υψηλό για τη Cenergy που έπιασε τα 23 ευρώ. Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Motor Oil, κλείνοντας πάνω από τα 36 ευρώ. Αξιόλογη ήταν επίσης η άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα 40 ευρώ, με ώθηση από την «εκρηκτική» αύξηση της τιμής στόχου από τη Euroxx κατά 20 ευρώ (στα 54 ευρώ από 34 ευρώ προηγουμένως).Πτώση -0,23% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.514,76 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,13% στις 5.578,33 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,1% στις 2.866,65 μονάδες.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 169,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 25,4 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 20,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 158,09 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 58, ενώ 16 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κατέγραψε απώλειες -1,97% στα 3,436 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-0,13% στα 3,795 ευρώ) και η Εθνική (-0,07% στα 13,845 ευρώ), ενώ η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη +0,12% στα 8,204 ευρώ. Η CrediaBank έχασε -0,82% στο 1,216 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,6% στα 9,2 ευρώ και η Optima bank κατά +0,67% στα 9,06 ευρώ.Το παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον παραμένει κάθε άλλο παρά υποστηρικτικό, με τους αναλυτές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Η παραμονή του Brent πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι δεν πλήττει μόνο την ψυχολογία, αλλά επιβαρύνει άμεσα το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Οι τριγμοί στην αγορά ενέργειας επιδεινώθηκαν από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την απρόσμενη αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+, μια κίνηση που ανακάτεψε εκ νέου την «τράπουλα» στην προσφορά αργού.Η αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) αποτελεί το κομβικό σημείο της ημέρας. Η αγορά προεξοφλεί ότι το ενεργειακό ράλι θα αναγκάσει τους κεντρικούς τραπεζίτες να «πατήσουν φρένο» σε τυχόν σχέδια για άμεση μείωση των επιτοκίων. Οι επενδυτές αναζητούν εναγωνίως ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα της νομισματικής χαλάρωσης, καθώς το αυξημένο κόστος ενέργειας διατηρεί ζωντανό τον εφιάλτη του πληθωρισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών της Fed.Μετά το κλείσιμο της Wall Street, η προσοχή θα μετατοπιστεί στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet (Google), Amazon, Microsoft και Meta Platforms. Μετά την πρόσφατη αναταραχή γύρω από την OpenAI, οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θεωρούνται καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν «καρπούς» ή αν η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια επενδυτική κόπωση.Στο εσωτερικό μέτωπο, η Euronext Athens ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις, υιοθετώντας επιφυλακτική στάση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων που αναμένεται αύριο.Τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025 δημοσίευσαν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών η ΕΥΑΘ, η Alter Ego Media και η Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, ενώ ακολουθούν μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης οι Flexopack, ΕΛΙΝΟΙΛ, Μουζάκης, Μαθιός Πυρίμαχα, Revoil, Centric Συμμετοχών, Alpha Real Estate Services, Κέκροψ, Minerva, Εριουργία Τρία Άλφα και Intertech.Την Πέμπτη (30/4) -καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων- θα ανακοινώσουν τις επιδόσεις τους οι Aktor, ΕΥΔΑΠ, Attica Group, Quality and Reliability, Τεχνική Ολυμπιακή, Ικτίνος, Unibios, Fais Group, Δομική Κρήτης, Y/KNOT Invest, Yalco, AVE, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Galaxy Cosmos Mezz, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ν. Λεβεντέρης, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, Moda Bagno, ΕΛΒΕ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Interwood Ξυλεμπορία, Medicon, Βογιατζόγλου και Ιατρικό Αθηνών. Την ίδια μέρα η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου.