Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο - «Μάχη» αγοραστών και πωλητών στο ταμπλό
Δεύτερη σερί πτώση στο Χρηματιστήριο - «Μάχη» αγοραστών και πωλητών στο ταμπλό
«Οχυρό» οι 2.200 μονάδες - Πιέσεις σε Allwyn, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Aegean και Metlen - Ράλι για τις μετοχές του ομίλου Viohalco - Νέο ιστορικό ρεκόρ για τη Cenergy - Ισχυρή άνοδος και για Motor Oil
Σε κλίμα νευρικότητας πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του ελληνικού χρηματιστηρίου, με τους αγοραστές και τους πωλητές να «μάχονται» γύρω από τη «ζώνη» των 2.200 μονάδων. Το ΧΑ έκλεισε εν τέλει σε πτωτικό έδαφος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τον Γενικό Δείκτη να διατηρείται ωστόσο πάνω από το προαναφερθέν ψυχολογικό όριο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,40 μονάδες ή -0,11% και έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.196,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.219,89 μονάδες. Κέρδη +6,57% σημειώνει η Euronext Athens εντός του Απριλίου, με την αυριανή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +3,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Aegean και η Metlen. Στον αντίποδα, ράλι έκαναν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ομώνυμη να επιστρέφει προσωρινά πάνω από τα 15 ευρώ προσεγγίζοντας τα επίπεδα ρεκόρ. Νέο ιστορικό υψηλό για τη Cenergy που έπιασε τα 23 ευρώ. Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Motor Oil, κλείνοντας πάνω από τα 36 ευρώ. Αξιόλογη ήταν επίσης η άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα 40 ευρώ, με ώθηση από την «εκρηκτική» αύξηση της τιμής στόχου από τη Euroxx κατά 20 ευρώ (στα 54 ευρώ από 34 ευρώ προηγουμένως).
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 169,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 25,4 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 20,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 158,09 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 58, ενώ 16 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κατέγραψε απώλειες -1,97% στα 3,436 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-0,13% στα 3,795 ευρώ) και η Εθνική (-0,07% στα 13,845 ευρώ), ενώ η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη +0,12% στα 8,204 ευρώ. Η CrediaBank έχασε -0,82% στο 1,216 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,6% στα 9,2 ευρώ και η Optima bank κατά +0,67% στα 9,06 ευρώ.
Η αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) αποτελεί το κομβικό σημείο της ημέρας. Η αγορά προεξοφλεί ότι το ενεργειακό ράλι θα αναγκάσει τους κεντρικούς τραπεζίτες να «πατήσουν φρένο» σε τυχόν σχέδια για άμεση μείωση των επιτοκίων. Οι επενδυτές αναζητούν εναγωνίως ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα της νομισματικής χαλάρωσης, καθώς το αυξημένο κόστος ενέργειας διατηρεί ζωντανό τον εφιάλτη του πληθωρισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών της Fed.
Μετά το κλείσιμο της Wall Street, η προσοχή θα μετατοπιστεί στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet (Google), Amazon, Microsoft και Meta Platforms. Μετά την πρόσφατη αναταραχή γύρω από την OpenAI, οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θεωρούνται καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν «καρπούς» ή αν η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια επενδυτική κόπωση.
Τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025 δημοσίευσαν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών η ΕΥΑΘ, η Alter Ego Media και η Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, ενώ ακολουθούν μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης οι Flexopack, ΕΛΙΝΟΙΛ, Μουζάκης, Μαθιός Πυρίμαχα, Revoil, Centric Συμμετοχών, Alpha Real Estate Services, Κέκροψ, Minerva, Εριουργία Τρία Άλφα και Intertech.
Την Πέμπτη (30/4) -καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων- θα ανακοινώσουν τις επιδόσεις τους οι Aktor, ΕΥΔΑΠ, Attica Group, Quality and Reliability, Τεχνική Ολυμπιακή, Ικτίνος, Unibios, Fais Group, Δομική Κρήτης, Y/KNOT Invest, Yalco, AVE, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Galaxy Cosmos Mezz, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ν. Λεβεντέρης, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, Moda Bagno, ΕΛΒΕ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Interwood Ξυλεμπορία, Medicon, Βογιατζόγλου και Ιατρικό Αθηνών. Την ίδια μέρα η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 2,40 μονάδες ή -0,11% και έκλεισε στις 2.200,69 μονάδες. Σε περίπου 23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.196,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.219,89 μονάδες. Κέρδη +6,57% σημειώνει η Euronext Athens εντός του Απριλίου, με την αυριανή συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +3,77% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Στο ταμπλό, ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν η Allwyn, η Alpha Bank, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Aegean και η Metlen. Στον αντίποδα, ράλι έκαναν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ομώνυμη να επιστρέφει προσωρινά πάνω από τα 15 ευρώ προσεγγίζοντας τα επίπεδα ρεκόρ. Νέο ιστορικό υψηλό για τη Cenergy που έπιασε τα 23 ευρώ. Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Motor Oil, κλείνοντας πάνω από τα 36 ευρώ. Αξιόλογη ήταν επίσης η άνοδος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία επανήλθε στα 40 ευρώ, με ώθηση από την «εκρηκτική» αύξηση της τιμής στόχου από τη Euroxx κατά 20 ευρώ (στα 54 ευρώ από 34 ευρώ προηγουμένως).
Οριακή η επικράτηση των πωλητώνΠτώση -0,23% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.514,76 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,13% στις 5.578,33 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +0,1% στις 2.866,65 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 169,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24,65 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 25,4 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ και ακολούθησε η Πειραιώς με 20,6 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 158,09 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 48 μετοχές, αρνητικό για 58, ενώ 16 τίτλοι παρέμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank κατέγραψε απώλειες -1,97% στα 3,436 ευρώ και ακολούθησαν η Eurobank (-0,13% στα 3,795 ευρώ) και η Εθνική (-0,07% στα 13,845 ευρώ), ενώ η Πειραιώς έκλεισε με κέρδη +0,12% στα 8,204 ευρώ. Η CrediaBank έχασε -0,82% στο 1,216 ευρώ, ενώ αντίθετα η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +0,6% στα 9,2 ευρώ και η Optima bank κατά +0,67% στα 9,06 ευρώ.
Τα τρία μέτωπα που κρίνουν το επενδυτικό κλίμαΤο παγκόσμιο επενδυτικό περιβάλλον παραμένει κάθε άλλο παρά υποστηρικτικό, με τους αναλυτές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Η παραμονή του Brent πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι δεν πλήττει μόνο την ψυχολογία, αλλά επιβαρύνει άμεσα το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Οι τριγμοί στην αγορά ενέργειας επιδεινώθηκαν από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την απρόσμενη αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+, μια κίνηση που ανακάτεψε εκ νέου την «τράπουλα» στην προσφορά αργού.
Η αποψινή συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) αποτελεί το κομβικό σημείο της ημέρας. Η αγορά προεξοφλεί ότι το ενεργειακό ράλι θα αναγκάσει τους κεντρικούς τραπεζίτες να «πατήσουν φρένο» σε τυχόν σχέδια για άμεση μείωση των επιτοκίων. Οι επενδυτές αναζητούν εναγωνίως ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα της νομισματικής χαλάρωσης, καθώς το αυξημένο κόστος ενέργειας διατηρεί ζωντανό τον εφιάλτη του πληθωρισμού, περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών της Fed.
Μετά το κλείσιμο της Wall Street, η προσοχή θα μετατοπιστεί στα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet (Google), Amazon, Microsoft και Meta Platforms. Μετά την πρόσφατη αναταραχή γύρω από την OpenAI, οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θεωρούνται καθοριστικές για να διαπιστωθεί αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίζουν να αποδίδουν «καρπούς» ή αν η αγορά βρίσκεται μπροστά σε μια επενδυτική κόπωση.
Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτωνΣτο εσωτερικό μέτωπο, η Euronext Athens ακολουθεί τις διεθνείς τάσεις, υιοθετώντας επιφυλακτική στάση. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της δημοσίευσης των εταιρικών αποτελεσμάτων που αναμένεται αύριο.
Τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2025 δημοσίευσαν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών η ΕΥΑΘ, η Alter Ego Media και η Ε. Παΐρης ΑΒΕΕ, ενώ ακολουθούν μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης οι Flexopack, ΕΛΙΝΟΙΛ, Μουζάκης, Μαθιός Πυρίμαχα, Revoil, Centric Συμμετοχών, Alpha Real Estate Services, Κέκροψ, Minerva, Εριουργία Τρία Άλφα και Intertech.
Την Πέμπτη (30/4) -καταληκτική ημερομηνία για τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων- θα ανακοινώσουν τις επιδόσεις τους οι Aktor, ΕΥΔΑΠ, Attica Group, Quality and Reliability, Τεχνική Ολυμπιακή, Ικτίνος, Unibios, Fais Group, Δομική Κρήτης, Y/KNOT Invest, Yalco, AVE, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Galaxy Cosmos Mezz, Αφοί Χ. Κορδέλλου, Ν. Λεβεντέρης, Έλαστρον, Αττικές Εκδόσεις, Moda Bagno, ΕΛΒΕ, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Interwood Ξυλεμπορία, Medicon, Βογιατζόγλου και Ιατρικό Αθηνών. Την ίδια μέρα η Τράπεζα Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα α’ τριμήνου.
Στο επίκεντρο βρέθηκε η Alpha Bank, μετά την έξοδο στις αγορές με 6ετές πράσινο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 600 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στα 5 έτη. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη περίπου τρεις φορές), με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 θεσμικών επενδυτών. Το ομόλογο φέρει σταθερό επιτόκιο 3,75% και η τελική απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,844%. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση senior preferred bond της τράπεζας μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται σε 1,35 δισ. ευρώ.
Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι περίπου 30,38 εκατ. νέες μετοχές της Y/KNOT Invest, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παράλληλα, οι μετοχές της Μουζάκης είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία 0,5 ευρώ ανά μετοχή, από 0,7 ευρώ, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και αξιολογούν το σοκ της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το καρτέλ πετρελαίου του OPEC+. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει -0,5%, ο γερμανικός DAX -0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 -1,1% και ο γαλλικός CAC 40 -0,4%.
Εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση στη Euronext Athens οι περίπου 30,38 εκατ. νέες μετοχές της Y/KNOT Invest, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παράλληλα, οι μετοχές της Μουζάκης είναι διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία 0,5 ευρώ ανά μετοχή, από 0,7 ευρώ, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
Σε Fed, Big Tech και OPEC+ η προσοχή των διεθνών αγορώνΜικρές απώλειες καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να αναμένουν τα αποτελέσματα των Big Tech και τις αποφάσεις της Fed. Τέσσερις από τους επτά τεχνολογικούς κολοσσούς (Magnificent Seven) ανακοινώνουν αποτελέσματα μετά το σημερινό κλείσιμο (Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft). Παράλληλα, η σημερινή συνεδρίαση είναι ιστορική για τη Fed, καθώς αποτελεί το «κύκνειο άσμα» του Τζερόμ Πάουελ. Τα ηνία αναμένεται να αναλάβει ο Κέβιν Γουόρς, ενώ δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στα επιτόκια. Ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,4%, ο S&P 500 κατά -0,1% και ο Nasdaq κατά -0,2%.
Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και αξιολογούν το σοκ της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το καρτέλ πετρελαίου του OPEC+. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 χάνει -0,5%, ο γερμανικός DAX -0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 -1,1% και ο γαλλικός CAC 40 -0,4%.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
