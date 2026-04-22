H Carlsberg αφήνει την Coca-Cola για την Pepsi – Aνατροπή στην αγορά αναψυκτικών της βόρειας Ευρώπης
Η εξέλιξη αποτελεί πλήγμα για την ανταγωνίστρια Royal Unibrew A/S, η οποία χάνει τη συνεργασία της με την Pepsi στις συγκεκριμένες αγορές
Η Carlsberg προετοιμάζει μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της για τα αναψυκτικά, αντικαθιστώντας την Coca-Cola με την Pepsi σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ευρώπης, σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει την αγορά ποτών της περιοχής.
Η δανέζικη ζυθοποιία ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει ρόλο εμφιαλωτή της PepsiCo Inc. στη Δανία, τη Φινλανδία και τις χώρες της Βαλτικής από την 1η Ιανουαρίου 2029, αναλαμβάνοντας παράλληλα την παραγωγή, τις πωλήσεις και τη διανομή. Οι υφιστάμενες συμφωνίες εμφιάλωσης της Carlsberg με την Coca-Cola Co. στη Δανία και τη Φινλανδία θα λήξουν έως το τέλος του 2028.
