Κοινωνικός τουρισμός για 300.000 δικαιούχους: Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις, τη μοριοδότηση, τις τιμές και τη δωρεάν διαμονή
Κοινωνικός τουρισμός για 300.000 δικαιούχους: Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις, τη μοριοδότηση, τις τιμές και τη δωρεάν διαμονή
Εντελώς δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις δικαιούνται όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω και Σάμο και έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας της Β. Εύβοιας του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων)
Ένα μήνα επιπλέον θα διαρκούν από φέτος οι διακοπές για 300.000 δικαιούχους που θα πάρουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027.
Σύμφωνα με την νέα απόφαση που υπογράφτηκε προχθές, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ επεκτείνεται από φέτος κατά ένα μήνα και διαρκεί πλέον 13 αντί 12 μήνες με έναρξη την 1η Μαΐου 2026 και λήξη την 31η Μαΐου του 2027 (με δυνατότητα χρήσης έως και τον Ιούνιο του 2027 βάσει των πρόσφατων παρατάσεων).
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού (voucher).
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται με την δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου.
Οι ημερομηνίες υποβολής θα είναι με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων και θα διαμορφωθούν ως εξής:
- Την Τετάρτη και την Πέμπτη 22 και 23 Απριλίου, οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0.
- Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1.
- Την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Απριλίου, οι αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ που λήγουν δηλαδή σε 2,3,4,5,6,7,8, και 9.
Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα:
-Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
-Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
-Πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης).
-Ταχύτερη έναρξη του προγράμματος από την 1η Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιείται και η ανοιξιάτικη περίοδος με χαμηλότερο κόστος.
Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:
-Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
-Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
-Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Ως ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:
- Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,
-Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.
-Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,
-Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Η διάρκεια του προγράμματος
Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες. Οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.A.
-Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:
-Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και
Σύμφωνα με την νέα απόφαση που υπογράφτηκε προχθές, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ επεκτείνεται από φέτος κατά ένα μήνα και διαρκεί πλέον 13 αντί 12 μήνες με έναρξη την 1η Μαΐου 2026 και λήξη την 31η Μαΐου του 2027 (με δυνατότητα χρήσης έως και τον Ιούνιο του 2027 βάσει των πρόσφατων παρατάσεων).
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού (voucher).
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται με την δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου.
Οι ημερομηνίες υποβολής θα είναι με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων και θα διαμορφωθούν ως εξής:
- Την Τετάρτη και την Πέμπτη 22 και 23 Απριλίου, οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0.
- Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1.
- Την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Απριλίου, οι αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ που λήγουν δηλαδή σε 2,3,4,5,6,7,8, και 9.
Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα:
-Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).
-Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.
-Πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης).
-Ταχύτερη έναρξη του προγράμματος από την 1η Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιείται και η ανοιξιάτικη περίοδος με χαμηλότερο κόστος.
Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:
-Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
-Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
-Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Ως ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ορίζονται:
- Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,
-Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.
-Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,
-Οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Η διάρκεια του προγράμματος
Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες. Οι ημερομηνίες υλοποίησής του ορίζονται με απόφαση της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.A.
-Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων - ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:
-Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και
-των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.
Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:
Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων - ωφελουμένων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:
i) Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,
ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.
β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων- ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.
Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2026-2027. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.
Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων, εξαιρέσει των δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου και των δικαιούχων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή των δικαιούχων που δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.
Πού γίνονται οι αιτήσεις, τι ισχύει
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τη Δ.ΥΠ.Α. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
-ΑμεΑ (50%+): 50 μόρια
-μονογονεϊκή οικογένεια: 10 μόρια
-ανήλικα παιδιά: 15 μόρια ανά παιδί
Εισοδηματικά κριτήρια:
-έως 10.000,99€: 30 μόρια
-10.001–20.000,99€: 20 μόρια
-20.001–30.000€: 10 μόρια
Επιπλέον: νέοι δικαιούχοι ή μη επιλεγέντες προηγούμενων ετών: +20 μόρια
Οι πολύτεκνοι εντάσσονται αυτόματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:
Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων - ωφελουμένων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:
i) Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,
ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.
β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων- ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.
Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2026-2027. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.
Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων, εξαιρέσει των δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου και των δικαιούχων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή των δικαιούχων που δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.
Πού γίνονται οι αιτήσεις, τι ισχύει
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τη Δ.ΥΠ.Α. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Το σύστημα μοριοδότησης
Η επιλογή γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια:
-ΑμεΑ (50%+): 50 μόρια
-μονογονεϊκή οικογένεια: 10 μόρια
-ανήλικα παιδιά: 15 μόρια ανά παιδί
Εισοδηματικά κριτήρια:
-έως 10.000,99€: 30 μόρια
-10.001–20.000,99€: 20 μόρια
-20.001–30.000€: 10 μόρια
Επιπλέον: νέοι δικαιούχοι ή μη επιλεγέντες προηγούμενων ετών: +20 μόρια
Οι πολύτεκνοι εντάσσονται αυτόματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα