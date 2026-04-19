Κοινωνικός τουρισμός για 300.000 δικαιούχους: Όλες οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις, τη μοριοδότηση, τις τιμές και τη δωρεάν διαμονή

το ΦΕΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται με την δημοσίευση της δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Τετάρτη 22 Απριλίου. Οι ημερομηνίες υποβολής θα είναι με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερομένων και θα διαμορφωθούν ως εξής: - Την Τετάρτη και την Πέμπτη 22 και 23 Απριλίου, οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0. - Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου οι αιτήσεις για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1. - Την Κυριακή 26 και την Δευτέρα 27 Απριλίου, οι αιτήσεις για όλα τα υπόλοιπα ΑΦΜ που λήγουν δηλαδή σε 2,3,4,5,6,7,8, και 9. Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα: -Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). -Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. -Πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης). -Ταχύτερη έναρξη του προγράμματος από την 1η Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιείται και η ανοιξιάτικη περίοδος με χαμηλότερο κόστος.

Το σύστημα μοριοδότησης

-των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης - Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:της επιταγής δικαιούχων - ωφελουμένωνανέρχεται:i) Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων- ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2026-2027. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τις ανάγκες τους.Οι δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των δύο επομένων περιόδων, εξαιρέσει των δικαιούχων που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου και των δικαιούχων που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω ή των δικαιούχων που δηλώνουν στην αίτησή τους ωφελούμενο μέλος ή μη ωφελούμενο ανήλικο τέκνο με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό.Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων δικαιούχων υποβάλλονται προς τη Δ.ΥΠ.Α. αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην Πρόσκληση, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.Η επιλογή γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια:-ΑμεΑ (50%+): 50 μόρια-μονογονεϊκή οικογένεια: 10 μόρια-ανήλικα παιδιά: 15 μόρια ανά παιδίΕισοδηματικά κριτήρια:-έως 10.000,99€: 30 μόρια-10.001–20.000,99€: 20 μόρια-20.001–30.000€: 10 μόριαΕπιπλέον: νέοι δικαιούχοι ή μη επιλεγέντες προηγούμενων ετών: +20 μόριαΟι πολύτεκνοι εντάσσονται αυτόματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.