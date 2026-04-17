Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ποιοι παίρνουν το voucher, βγήκε το ΦΕΚ

Το ύψος της επιδότησης και η ιδιωτική συμμετοχή

οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η δημόσια πρόσκληση ορίζει.Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού ενσωματώνει:α) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα καιβ) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή στα συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση - επιστροφή.Σκοπός της επιταγής είναι η ανταλλαγή της μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της στην πρώτη περίπτωση με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους - ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος.Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής: