Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ποιοι παίρνουν το voucher, βγήκε το ΦΕΚ
Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα
Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών περιόδου 2026-2027 και αφορά συνολικά 300.000 δικαιούχους από όλη την Ελλάδα.
Σκοπός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είναι η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων - ωφελουμένων για την πραγματοποίηση διακοπών με τη χορήγηση επιταγής κοινωνικού τουρισμού (voucher).
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών.
Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας και άνω των πέντε έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,
τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας.
οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,
Οι δικαιούχοιΩς δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται:
Οι ωφελούμενοιΩς ωφελούμενοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ορίζονται:
οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η δημόσια πρόσκληση ορίζει.
α) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και
β) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή στα συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση - επιστροφή.
Σκοπός της επιταγής είναι η ανταλλαγή της μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της στην πρώτη περίπτωση με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους - ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος.
Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος και ορίζεται ως εξής:
Το ύψος της επιδότησης και η ιδιωτική συμμετοχήΗ επιταγή κοινωνικού τουρισμού ενσωματώνει:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα