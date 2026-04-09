Goldman Sachs: «Βλέπει» πετρέλαιο στα 90 δολ. το β’ τρίμηνο 2026
Όπως αναφέρει η τράπεζα, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ή να περιοριστεί μόνιμα παραγωγική δυναμικότητα της τάξης των 1 έως 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως
Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η τιμή του Brent θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 90 δολάρια ανά βαρέλι και του αμερικανικού αργού (WTI) στα 87 δολάρια. Προηγουμένως, οι αντίστοιχες προβλέψεις ανέρχονταν στα 99 και 91 δολάρια ανά βαρέλι.
Οι τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει πάνω από 11% από τις αρχές της εβδομάδας, εν μέσω προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν, μετά την απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να συμφωνήσει σε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν.
Ωστόσο, την Πέμπτη οι τιμές κατέγραψαν εκ νέου άνοδο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η προσφορά από τη Μέση Ανατολή ενδέχεται να μην αποκατασταθεί πλήρως. Οι αμφιβολίες για τη διάρκεια της εκεχειρίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένα, συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.
