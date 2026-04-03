Η ONEX εγκαινιάζει νέα εποχή: Η Ελευσίνα διεθνές κέντρο ναυπήγησης ρυμουλκών
Ξεκίνησε η κατασκευή των κορυφαίων ρυμουλκών σχεδίασης Robert Allan Ltd – Στρατηγική επένδυση με διεθνές αποτύπωμα και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική
Σε τροχιά δυναμικής επανεκκίνησης εισέρχεται η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, με την ONEX Group να θέτει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο μετατροπής των Ναυπηγείων Ελευσίνας σε διεθνές κέντρο παραγωγής σύγχρονων ρυμουλκών υψηλών προδιαγραφών. Με την τελετή τοποθέτησης τρόπιδας για τα πρώτα σκάφη της νέας σειράς, παρουσία θεσμικών και διεθνών εκπροσώπων, εγκαινιάζεται μια πρότυπη γραμμή παραγωγής που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της εξειδικευμένης ναυπηγικής.
Το εγχείρημα βασίζεται στα κορυφαία σχέδια του καναδικού οίκου Robert Allan Ltd και συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει παραγωγή, εκμετάλλευση και διεθνείς συνεργασίες. Με ορίζοντα την κατασκευή έως και 40 ρυμουλκών και πρώτο στρατηγικό εταίρο τη MegaTugs, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλει στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και των λιμενικών υποδομών.
Η ONEX ως εγγυητής παραγωγής: Ο Όμιλος ONEX έχει χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη γραμμή παραγωγής των «20+20» σκαφών. Το μοντέλο προβλέπει ότι η ONEX θα λειτουργεί τα σκάφη είτε αυτόνομα, είτε θα τα διαθέτει σε επιλεγμένους operators (όπως η MegaTugs), διασφαλίζοντας τη συνεχή ροή εργασιών στα ναυπηγεία.
Ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο: Η ONEXεδραιώνεται ως «Builder & Provider», προσφέροντας έτοιμα σκάφη υψηλών προδιαγραφών στην αγορά, γεγονός που μειώνει δραστικά τους χρόνους παράδοσης και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας.
Οικονομική ανάπτυξη & απασχόληση: Το πρόγραμμα διασφαλίζει μακροχρόνιο ορίζοντα απασχόλησης για τα Ναυπηγεία της ONEX στην Ελλάδα, δημιουργώντας εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας τις υποδομές ασφάλειας στις ελληνικές θάλασσες.
Η έναρξη της ναυπήγησης αποτελεί το πρώτο ορόσημο της δέσμευσης της ONEX για την ολική επαναφορά της ελληνικής ναυπηγικής ισχύος, δημιουργώντας ένα βιώσιμο και εξαγώγιμο μοντέλο παραγωγής εξειδικευμένων πλοίων που ανταγωνίζεται τα κορυφαία ναυπηγεία του πλανήτη.
Τα βασικά σημεία της στρατηγικής επένδυσηςΔιεθνής υπεροχή & σχεδίαση: Η επιλογή των σχεδίων Robert Allan Ltd διασφαλίζει ότι τα ρυμουλκά που ναυπηγούνται από την ONEX αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας παγκοσμίως σε επίπεδο ευστάθειας, ελκτικής δύναμης και ασφάλειας.
