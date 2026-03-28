Πετρέλαιο: Κοντά στα 100 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 112,57 δολάρια το Brent

Μόνο σήμερα, η τιμή του

κατέγραψε άνοδο 7%, με τη συνολική αύξηση από την έναρξη του πολέμου με το

να ξεπερνά πλέον το 50%. Από τις αρχές του έτους, η τιμή του αμερικανικού αργού έχει ενισχυθεί περισσότερο από 75%.

ο Brent διαπραγματευόταν το πρωί στα 107 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 40% μέσα στον μήνα και 75% από τις αρχές του 2026.

Εκτιμάται ότι περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνολικές απώλειες υγρών καυσίμων προσεγγίζουν τα 500 εκατομμύρια βαρέλια, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια απορρόφησης νέων σοκ από την αγορά.

Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να κινείται κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το Brent να ξεπερνά τα 112 δολάρια, εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή και ανησυχιών για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.Η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου (WTI) ολοκλήρωσε την εβδομάδα σε επίπεδα άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι, με ορισμένες αναφορές – όπως του NBC – να κάνουν λόγο για κλείσιμο πάνω από τα 101 δολάρια. Το επίπεδο αυτό θεωρείται κρίσιμο όριο για τις αγορές ενέργειας, καθώς αυξάνει τις πιέσεις στο κόστος καυσίμων και στον πληθωρισμό.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της αγοράς, το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε κοντά στα 99,64 δολάρια το βαρέλι, παρουσιάζοντας ισχυρή άνοδο τις τελευταίες ημέρες λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί η σύγκρουση με το Ιράν.Το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, έφτασε έως τα 112,57 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο άνω του 4% σε μία συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά, ιδίως μέσω των Στενών του Ορμούζ. ΤΑναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη, με τις τιμές να επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και από τις εκτιμήσεις για τη διάρκεια της σύγκρουσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Brent έχει κινηθεί ακόμη και κοντά στα 114 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.Η μεγάλη απόσταση μεταξύ Brent και WTI αντανακλά τους φόβους για περιορισμό της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, αλλά και τις διαφορετικές συνθήκες μεταφοράς και εμπορίας του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διπλωματικές κινήσεις και τα στρατιωτικά σενάρια, καθώς οποιαδήποτε ένδειξη αποκλιμάκωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική διόρθωση των τιμών.