Πετρέλαιο: Σε υψηλά τριετίας το Brent, σκαρφάλωσε πάνω από τα $112
Εκτινάχθηκαν εκ νέου οι τιμές του αργού φτάνοντας σε υψηλά τριετίας λόγω πολέμου Ιράν και κινδύνων στα στενά του Ορμούζ, θυμίζοντας το σοκ μετά την εισβολή στην Ουκρανία - Άνοδο 53% για το Brent και 45% για το WTI από τις 27 Φεβρουαρίου
Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, καθώς η στροφή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις αγορές για τους κινδύνους διαταραχής της προσφοράς στη Μέση Ανατολή.
Το διεθνές benchmark Brent κατέγραψε άνοδο 4,22% στα 112,57 δολάρια, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τον Ιούλιο του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε ταράξει τις ενεργειακές αγορές ενώ το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 5,46% και έκλεισε στα 99,64 δολάρια το βαρέλι.
Το Brent έχει εκτιναχθεί κατά 53% από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το WTI έχει ενισχυθεί κατά 45%. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent σημείωσε άνοδο περίπου 0,3% και το WTI πάνω από 1%.
Η απόφαση του Τραμπ να δώσει παράταση 10 ημερών στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ δεν κατάφερε να κατευνάσει τις ανησυχίες για την προσφορά. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά», παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις.
Στο πλαίσιο της ίδιας ανακοίνωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη.
Την ίδια ώρα, δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της China Ocean Shipping Company επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με τη MarineTraffic. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα μεγάλου μεταφορέα να περάσει από τη θαλάσσια οδό από την έναρξη του πολέμου.
Παρά τις αναφορές ότι 10 δεξαμενόπλοια διήλθαν πρόσφατα από τα Στενά ως «δώρο» προς τις ΗΠΑ, οι αγορές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η αστάθεια στην περιοχή διατηρεί υψηλή τη μεταβλητότητα.
Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου γίνεται ολοένα πιο εύθραυστη. Σύμφωνα με τη Rystad Energy, το σύστημα έχει μεταβεί από μια κατάσταση «μαξιλαριού ασφαλείας» σε μια πιο ευάλωτη φάση, μετά από εβδομάδες απωλειών προσφοράς και μείωσης αποθεμάτων.
Εκτιμάται ότι περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνολικές απώλειες υγρών καυσίμων προσεγγίζουν τα 500 εκατομμύρια βαρέλια, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια απορρόφησης νέων σοκ από την αγορά.
Πηγή: www.newmoney.gr
