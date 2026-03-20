Goldman Sachs: Βουτιά 97% στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ
Αιφνίδια στροφή της Ουάσινγκτον προς το ρωσικό πετρέλαιο - Εξετάζεται αντίστοιχη εξαίρεση για το ιρανικό πετρέλαιο - Κατάρρευση στις ροές από τον Περσικό Κόλπο
Καθώς οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, εκτιμάται ότι οι συνολικές διακοπές παραγωγής αργού πετρελαίου, κυρίως λόγω προληπτικών περιορισμών και διαχείρισης αποθεμάτων, ανέρχονται σε 9,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Όπως τονίζεται σε σημείωμα της Goldman Sachs, η κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί όχι μόνο τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή, αλλά και τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα.
Το εξαιρετικά ανησυχητικό στοιχείο που δίνει η έκθεση είναι πως, οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ να υπολείπεται κατά 97% των φυσιολογικών επιπέδων, φτάνοντας μόλις τα 600.000 βαρέλια ημερησίως.
Η ιρανική απάντηση μετά τα πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars έπληξε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων:
• Δύο διυλιστήρια στο Κουβέιτ, με συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας αργού 0,8 εκατ. βαρελιών ημερησίως.
• Το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία δυναμικότητας 0,4 εκατ. βαρελιών ημερησίως στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο επίσης στοχοποιήθηκε, με το λιμάνι να διακόπτει προσωρινά τις φορτώσεις.
• Το πεδίο πετρελαίου Bab στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκαλώντας αναστολή λειτουργίας σε κοντινές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
Ενδεικτικά, τα εν λόγω πλήγματα ενδέχεται να έχουν μειώσει κατά 17% τη δυναμικότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ για διάστημα έως και 3–5 ετών, σύμφωνα με την QatarEnergy, ενώ απειλούν και την παραγωγή πετρελαίου, που εξαρτάται από το φυσικό αέριο στην περιοχή.
Ιστορική ανάλυση των μεγαλύτερων σοκ προσφοράς πετρελαίου δείχνει μέση πτώση παραγωγής κατά 42% μετά από τέσσερα χρόνια, κυρίως λόγω ζημιών στις υποδομές. Ωστόσο, οι τιμές πετρελαίου υποχώρησαν χθες, μετά τη δήλωση του Ισραήλ ότι δεν θα στοχοποιεί πλέον ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Εκτιμάται ότι τα σημερινά αποθέματα, περίπου 131 εκατ. βαρέλια ρωσικού και 105 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσαν συνολικά να αντισταθμίσουν μόλις περίπου δύο εβδομάδες διαταραχών στις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
Πολιτικές κινήσεις για σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίουΤο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε και διευκρίνισε την άδεια πώλησης ρωσικού πετρελαίου, που βρίσκεται ήδη σε πλοία, συμπεριλαμβανομένων φορτίων μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», έως τις 11 Απριλίου. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι εξετάζεται αντίστοιχη εξαίρεση για ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα υπό καθεστώς κυρώσεων.
Αβεβαιότητα για τους περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγέςΠαρότι οι ΗΠΑ φέρονται να μην εξετάζουν προς το παρόν απαγόρευση εξαγωγών αργού, η αγορά παραμένει επικεντρωμένη στο ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών, σημειώνει η Goldman Sachs.
Αν και δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, μια υποθετική απαγόρευση εξαγωγών θα μείωνε σημαντικά την προσφορά αργού στη Βορειοδυτική Ευρώπη και τη Νότια Κορέα, καθώς και τη διαθεσιμότητα ντίζελ και βενζίνης στο Μεξικό, τη Βορειοδυτική Ευρώπη και τη Νότια Κορέα.
Η διαφορά τιμής μεταξύ WTI και Brent διευρύνθηκε στα 13 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίου στις ΗΠΑ στις αρχές του 2015.
Κατάρρευση στις ροές πετρελαίου από τον Περσικό ΚόλποΟι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η συνολική επίπτωση στις ροές, ακόμη και μετά την ανακατεύθυνση μέσω αγωγών, ανέρχεται σε 17,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως (μέσος όρος τεσσάρων ημερών), με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ να υπολείπεται κατά 97% των φυσιολογικών επιπέδων, φτάνοντας μόλις τα 0,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Παράλληλα, η ανακατεύθυνση μέσω αγωγών από τα λιμάνια Γιανμπού και Φουτζάιρα επιβραδύνεται στα 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.
Η Kpler αναφέρει ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί φορτώσεις από το Φουτζάιρα από τις 16 Μαρτίου, μετά τις επιθέσεις στο λιμάνι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν και υπάρχει πιθανότητα ορισμένα δεξαμενόπλοια να κινούνται με απενεργοποιημένο σήμα AIS.
