Goldman Sachs: Βουτιά 97% στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ

Αβεβαιότητα για τους περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές

Διάγραμμα 2: Τα διυλιστήρια της Βορειοδυτικής Ευρώπης θα επηρεάζονταν περισσότερο σε περίπτωση περιορισμών στις εξαγωγές αργού από τις ΗΠΑ © Goldman Sachs

Διάγραμμα 3: Ένα υποθετικό μπλόκο στις εξαγωγές προϊόντων των ΗΠΑ θα περιόριζε την προσφορά βενζίνης στο Μεξικό και ντίζελ στη Βορειοδυτική Ευρώπη και τη Νότια Κορέα © Goldman Sachs

Κατάρρευση στις ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο

Παρότι οι ΗΠΑ φέρονται να μην εξετάζουν προς το παρόν απαγόρευση εξαγωγών αργού, η αγορά παραμένει επικεντρωμένη στο ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών, σημειώνει η Goldman Sachs.Αν και δεν αποτελεί το βασικό σενάριο, μια υποθετική απαγόρευση εξαγωγών θα μείωνε σημαντικά την προσφορά αργού στη Βορειοδυτική Ευρώπη και τη Νότια Κορέα, καθώς και τη διαθεσιμότητα ντίζελ και βενζίνης στο Μεξικό, τη Βορειοδυτική Ευρώπη και τη Νότια Κορέα.Η διαφορά τιμής μεταξύ WTI και Brent διευρύνθηκε στα 13 δολάρια ανά βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών πετρελαίου στις ΗΠΑ στις αρχές του 2015.Οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η συνολική επίπτωση στις ροές, ακόμη και μετά την ανακατεύθυνση μέσω αγωγών, ανέρχεται σε 17,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως (μέσος όρος τεσσάρων ημερών), με τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ να υπολείπεται κατά 97% των φυσιολογικών επιπέδων, φτάνοντας μόλις τα 0,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως.Παράλληλα, η ανακατεύθυνση μέσω αγωγών από τα λιμάνια Γιανμπού και Φουτζάιρα επιβραδύνεται στα 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως.Η Kpler αναφέρει ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί φορτώσεις από το Φουτζάιρα από τις 16 Μαρτίου, μετά τις επιθέσεις στο λιμάνι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν και υπάρχει πιθανότητα ορισμένα δεξαμενόπλοια να κινούνται με απενεργοποιημένο σήμα AIS.