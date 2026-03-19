Ο Κ.Μ και ο εκλογικός πειρασμός, το ΠΑΣΟΚ και ο Οδυσσέας, τα κρακεράκια της οργής (metinzoi), τραπεζίτες από το Ντουμπάι στην Αθήνα

Για την ώρα η εικόνα που μεταδίδεται από τις ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης και τα ξένα media είναι αρκετά ψύχραιμη. Όχι όμως και στους ειδικούς της Eνέργειας που ανησυχούν ιδιαιτέρως για τις τιμές του πετρελαίου. Οι χώρες-μέλη για την ώρα… παίζουν καθυστερήσεις με κάτι ψιλομέτρα που ανακοινώνουν, τα πιο σοβαρά τα έχουμε ανακοινώσει από την προηγούμενη εβδομάδα εμείς εδώ στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι «όλη η Ευρώπη», σκεπτόμενη με την απλή λογική, πιστεύει ότι μέχρι το Πάσχα (των καθολικών) ο Τραμπ θα έχει σφυρίξει τη λήξη ή κάπως έτσι. Κάτι το οποίο όμως τεκμαίρεται μόνον από τη λογική, επαναλαμβάνω την οποία δεν μπορεί… να τη θεωρείς και σίγουρη από την αρχή της περιόδου Τραμπ Β’. Αντιθέτως…Τι λέει ο Κ.Μ-Ρώτησα την πηγή μου στο Μ.Μ τι λέει γι’ αυτά ο Μητσοτάκης και μου εξήγησε ότι θεωρεί πως πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το δυσμενές σενάριο με μέτρα στη φαρέτρα μας (ως Ευρώπη) αλλά κι αυτός -όπως σχεδόν όλοι- θεωρεί ότι κάπου εδώ ή λίγο παρακάτω οι Αμερικανοί θα βρουν μια διέξοδο. Ο Μητσοτάκης πάει πάντως με μια σαφή γραμμή, ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να παρέμβουν για ένα διάστημα και στοχευμένα, να διορθώσουν ανατιμήσεις και συνέπειες από τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά, όσα χρόνια είναι στην κυβέρνηση, άνοιξε θέμα παρέμβασης στον ΕΦΚ στα καύσιμα που είναι μια βασική συνισταμένη της τιμής. Αν όμως δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή «ρήτρα διαφυγής» γι’ αυτό, που να επιτρέπει να εκπίπτουν οι συγκεκριμένες δαπάνες, τότε τα κράτη-μέλη θα πάνε σε αποσπασματικά μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης ζητάει ευρωπαϊκή απάντηση, αντί να τονίζει διαρκώς ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι απαιτείται και μόνη της, καθώς ήδη καταγράφονται οι πρώτες πιέσεις και στα ελληνικά ομόλογα, θα έλεγα πάντως ηπιότερα από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Ας πούμε, το δεκαετές γερμανικό ομόλογο τσίμπησε 1,36%, ενώ το ελληνικό 0,74%.Η σύσκεψη για τα ειδικά χωροταξικά-Με δεδομένο ότι η σημερινή Σύνοδος Κορυφής μάλλον θα τραβήξει σε μάκρος, ο Κ.Μ έκλεισε ορισμένες εκκρεμότητες από χθες το πρωί. Άνθρωπός μου είδε την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Παπασταύρου, Τσάφος, Ταγαράς και γενικοί γραμματείς) να μπαίνει στο Μ.Μ για μια σύσκεψη που αφορούσε τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις ΑΠΕ, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Η ρύθμιση αφορά ιδιαίτερα την αγορά και μου λένε ότι με βάση το progress report που έγινε, θεωρείται εφικτός ο στόχος τα σχέδια να είναι έτοιμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.Εκλογές και περιβάλλον (του)-Τώρα, όσο και να το διαψεύδει ο ίδιος, όσο και να λέμε εμείς ότι δεν του πάνε του Μητσοτάκη οι αιφνιδιασμοί, σας διαβεβαιώ ότι αρκετοί από τους σοβαρούς συνομιλητές και φίλους του, επαναλαμβάνουν στερεότυπα ότι «ο πρόεδρος πρέπει να πάει σε εκλογές». Το βρίσκουν χρυσή ευκαιρία, δεν έχει μείνει πάνω από χρόνος για το τέλος της δεύτερης θητείας, έχουμε πολεμικό περιβάλλον γύρω μας και οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Η τοξικότητα η οποία από την επόμενη εβδομάδα θα εγκατασταθεί στη Βουλή με τον Ανδρουλάκη να ζητάει Εξεταστική για τις υποκλοπές, προσθέστε και… μια από ΟΠΕΚΕΠΕ 2, συν δίκη Τεμπών, όλα μαζί φτιάχνουν ένα κακό κοκτέιλ. Αν με ρωτάτε αν θα το κάνει ο Μητσοτάκης, θα σας έγραφα ξανά όχι. Αλλά δεν είναι κανείς στο μυαλό ενός πρωθυπουργού, ειδικά για το αν θα πάει τώρα στις κάλπες, όπου θα γράψει μετά βεβαιότητος 30% και βάλε, με αντιπολίτευση που στην καλύτερη θα κινείται από 15% και κάτω ο καθένας. Τα γράφω γιατί συζητούνται παντού, εντός και εκτός Μαξίμου.Μπραντ Πιτ-Θα είδατε χθες ότι ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει την τουρνέ του στο Λεκανοπέδιο και πήγε για γυρίσματα στον πύργο της Δουκίσσης της Πλακεντίας, στην Πεντέλη. Εκεί μου λένε ήταν να πάει και να τον συναντήσει ο Μητσοτάκης, λίγο πριν αναχωρήσει για Βρυξέλλες, ώστε να αναδειχθεί ότι η Ελλάδα γίνεται διεθνής κινηματογραφικός προορισμός. Όμως και λόγω καιρού το πρόγραμμα άλλαξε, οπότε ο Κ.Μ αναχώρησε για το ΕΛΚ, χωρίς να συναντήσει τον Μπραντ. Άμα έχεις να δεις τον Βέμπερ, τι να τον κάνεις τον Μπραντ...Τα κράκερ της οργής-Είναι ώρες ώρες να απορεί κανείς τι μπορεί να προκαλεί έναν άνθρωπο. Στην περίπτωση της προέδρου Ζωής ήταν ένα πακέτο κόκκινα κρακεράκια Παπαδοπούλου που αγόρασε ο Άδωνις από το περίπτερο της Βουλής, γιατί τον ενοχλούσε το στομάχι του και μπαίνοντας στην αίθουσα της Ολομέλειας έδωσε το πακέτο σε μια συνεργάτιδά του και έφαγε το μισό που κρατούσε στο χέρι του. Τότε συνειδητοποίησε ότι η Ζωή μαζί με τον βουλευτή της Καζαμία είχαν σηκώσει τα κινητά τους και τον βιντεοσκοπούσαν, προφανώς για να παίξουν μετά το απόσπασμα στο TikTok. Τη συνέχεια την είδατε, ο Άδωνις ξεσήκωσε το Προεδρείο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης διέκοψε τη συνεδρίαση, η Ζωή μετά τον κατηγόρησε ότι είναι τόσο αδηφάγος που και μέσα στη Βουλή κάνει επίδειξη, οπότε άμα ξεκινάμε έτσι προετοιμαστείτε γι' αυτό που έρχεται από βδομάδα που ξεκινά και η κύρια δίκη για τα Τέμπη. Το επεισόδιο μάλιστα δεν τελείωσε εκεί, καθώς η πρόεδρος πήγε στο περιστύλιο να κάνει δηλώσεις στις κάμερες, όμως από πίσω της πέρασε συμπτωματικά ο Βορίδης. Τότε η Ζωή φρέναρε και είπε «μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», με τον Βορίδη γελώντας να απαντά «μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς». Αντιλαμβάνεστε για ποιον δουλεύει το κλίμα φαιδρότητας και ιλαρότητας που καλλιεργείται στη Βουλή, έτσι;Έκλεισε το γραφείο ο Οδυσσέας