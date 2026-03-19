Ο Κ.Μ και ο εκλογικός πειρασμός, το ΠΑΣΟΚ και ο Οδυσσέας, τα κρακεράκια της οργής (metinzoi), τραπεζίτες από το Ντουμπάι στην Αθήνα
Χαίρετε, μια καλύτερη εικόνα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρώπη -άρα και σε μας- θα την έχουμε αργά το βράδυ σήμερα ή και αύριο το πρωί αν το ξενυχτήσουν οι πρωθυπουργοί στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών
Για την ώρα η εικόνα που μεταδίδεται από τις ευρωπαϊκές πηγές πληροφόρησης και τα ξένα media είναι αρκετά ψύχραιμη. Όχι όμως και στους ειδικούς της Eνέργειας που ανησυχούν ιδιαιτέρως για τις τιμές του πετρελαίου. Οι χώρες-μέλη για την ώρα… παίζουν καθυστερήσεις με κάτι ψιλομέτρα που ανακοινώνουν, τα πιο σοβαρά τα έχουμε ανακοινώσει από την προηγούμενη εβδομάδα εμείς εδώ στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι ότι «όλη η Ευρώπη», σκεπτόμενη με την απλή λογική, πιστεύει ότι μέχρι το Πάσχα (των καθολικών) ο Τραμπ θα έχει σφυρίξει τη λήξη ή κάπως έτσι. Κάτι το οποίο όμως τεκμαίρεται μόνον από τη λογική, επαναλαμβάνω την οποία δεν μπορεί… να τη θεωρείς και σίγουρη από την αρχή της περιόδου Τραμπ Β’. Αντιθέτως…
Τι λέει ο Κ.Μ
-Ρώτησα την πηγή μου στο Μ.Μ τι λέει γι’ αυτά ο Μητσοτάκης και μου εξήγησε ότι θεωρεί πως πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το δυσμενές σενάριο με μέτρα στη φαρέτρα μας (ως Ευρώπη) αλλά κι αυτός -όπως σχεδόν όλοι- θεωρεί ότι κάπου εδώ ή λίγο παρακάτω οι Αμερικανοί θα βρουν μια διέξοδο. Ο Μητσοτάκης πάει πάντως με μια σαφή γραμμή, ότι η Ευρώπη πρέπει να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να παρέμβουν για ένα διάστημα και στοχευμένα, να διορθώσουν ανατιμήσεις και συνέπειες από τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά, όσα χρόνια είναι στην κυβέρνηση, άνοιξε θέμα παρέμβασης στον ΕΦΚ στα καύσιμα που είναι μια βασική συνισταμένη της τιμής. Αν όμως δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή «ρήτρα διαφυγής» γι’ αυτό, που να επιτρέπει να εκπίπτουν οι συγκεκριμένες δαπάνες, τότε τα κράτη-μέλη θα πάνε σε αποσπασματικά μέτρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης ζητάει ευρωπαϊκή απάντηση, αντί να τονίζει διαρκώς ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι απαιτείται και μόνη της, καθώς ήδη καταγράφονται οι πρώτες πιέσεις και στα ελληνικά ομόλογα, θα έλεγα πάντως ηπιότερα από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης. Ας πούμε, το δεκαετές γερμανικό ομόλογο τσίμπησε 1,36%, ενώ το ελληνικό 0,74%.
Η σύσκεψη για τα ειδικά χωροταξικά
-Με δεδομένο ότι η σημερινή Σύνοδος Κορυφής μάλλον θα τραβήξει σε μάκρος, ο Κ.Μ έκλεισε ορισμένες εκκρεμότητες από χθες το πρωί. Άνθρωπός μου είδε την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Παπασταύρου, Τσάφος, Ταγαράς και γενικοί γραμματείς) να μπαίνει στο Μ.Μ για μια σύσκεψη που αφορούσε τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις ΑΠΕ, τον τουρισμό και τη βιομηχανία. Η ρύθμιση αφορά ιδιαίτερα την αγορά και μου λένε ότι με βάση το progress report που έγινε, θεωρείται εφικτός ο στόχος τα σχέδια να είναι έτοιμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Εκλογές και περιβάλλον (του)
-Τώρα, όσο και να το διαψεύδει ο ίδιος, όσο και να λέμε εμείς ότι δεν του πάνε του Μητσοτάκη οι αιφνιδιασμοί, σας διαβεβαιώ ότι αρκετοί από τους σοβαρούς συνομιλητές και φίλους του, επαναλαμβάνουν στερεότυπα ότι «ο πρόεδρος πρέπει να πάει σε εκλογές». Το βρίσκουν χρυσή ευκαιρία, δεν έχει μείνει πάνω από χρόνος για το τέλος της δεύτερης θητείας, έχουμε πολεμικό περιβάλλον γύρω μας και οι δημοσκοπήσεις είναι καλές. Η τοξικότητα η οποία από την επόμενη εβδομάδα θα εγκατασταθεί στη Βουλή με τον Ανδρουλάκη να ζητάει Εξεταστική για τις υποκλοπές, προσθέστε και… μια από ΟΠΕΚΕΠΕ 2, συν δίκη Τεμπών, όλα μαζί φτιάχνουν ένα κακό κοκτέιλ. Αν με ρωτάτε αν θα το κάνει ο Μητσοτάκης, θα σας έγραφα ξανά όχι. Αλλά δεν είναι κανείς στο μυαλό ενός πρωθυπουργού, ειδικά για το αν θα πάει τώρα στις κάλπες, όπου θα γράψει μετά βεβαιότητος 30% και βάλε, με αντιπολίτευση που στην καλύτερη θα κινείται από 15% και κάτω ο καθένας. Τα γράφω γιατί συζητούνται παντού, εντός και εκτός Μαξίμου.
Μπραντ Πιτ
-Θα είδατε χθες ότι ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει την τουρνέ του στο Λεκανοπέδιο και πήγε για γυρίσματα στον πύργο της Δουκίσσης της Πλακεντίας, στην Πεντέλη. Εκεί μου λένε ήταν να πάει και να τον συναντήσει ο Μητσοτάκης, λίγο πριν αναχωρήσει για Βρυξέλλες, ώστε να αναδειχθεί ότι η Ελλάδα γίνεται διεθνής κινηματογραφικός προορισμός. Όμως και λόγω καιρού το πρόγραμμα άλλαξε, οπότε ο Κ.Μ αναχώρησε για το ΕΛΚ, χωρίς να συναντήσει τον Μπραντ. Άμα έχεις να δεις τον Βέμπερ, τι να τον κάνεις τον Μπραντ...
Τα κράκερ της οργής
-Είναι ώρες ώρες να απορεί κανείς τι μπορεί να προκαλεί έναν άνθρωπο. Στην περίπτωση της προέδρου Ζωής ήταν ένα πακέτο κόκκινα κρακεράκια Παπαδοπούλου που αγόρασε ο Άδωνις από το περίπτερο της Βουλής, γιατί τον ενοχλούσε το στομάχι του και μπαίνοντας στην αίθουσα της Ολομέλειας έδωσε το πακέτο σε μια συνεργάτιδά του και έφαγε το μισό που κρατούσε στο χέρι του. Τότε συνειδητοποίησε ότι η Ζωή μαζί με τον βουλευτή της Καζαμία είχαν σηκώσει τα κινητά τους και τον βιντεοσκοπούσαν, προφανώς για να παίξουν μετά το απόσπασμα στο TikTok. Τη συνέχεια την είδατε, ο Άδωνις ξεσήκωσε το Προεδρείο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης διέκοψε τη συνεδρίαση, η Ζωή μετά τον κατηγόρησε ότι είναι τόσο αδηφάγος που και μέσα στη Βουλή κάνει επίδειξη, οπότε άμα ξεκινάμε έτσι προετοιμαστείτε γι' αυτό που έρχεται από βδομάδα που ξεκινά και η κύρια δίκη για τα Τέμπη. Το επεισόδιο μάλιστα δεν τελείωσε εκεί, καθώς η πρόεδρος πήγε στο περιστύλιο να κάνει δηλώσεις στις κάμερες, όμως από πίσω της πέρασε συμπτωματικά ο Βορίδης. Τότε η Ζωή φρέναρε και είπε «μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι», με τον Βορίδη γελώντας να απαντά «μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς». Αντιλαμβάνεστε για ποιον δουλεύει το κλίμα φαιδρότητας και ιλαρότητας που καλλιεργείται στη Βουλή, έτσι;
Έκλεισε το γραφείο ο Οδυσσέας
-Σήμερα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κλείνει έναν κύκλο που άνοιξε το 2009, όταν πρωτομπήκε στη Βουλή ως βουλευτής Αρκαδίας, καθώς θα μιλήσει και εν συνεχεία θα παραδώσει και επισήμως την έδρα του. Χθες χαιρέτισε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, όπου τους είπε ότι δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του για τη συνέχεια. Εγώ μαθαίνω πάντως ότι ο Οδυσσέας έκλεισε το πολιτικό του γραφείο στην Τρίπολη και αποδέσμευσε τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι βέβαια αποτελούν έναν συμπαγή πυρήνα επί χρόνια. Τώρα, τι θα κάνει όταν έρθει η ώρα της κάλπης κανείς δεν το ξέρει, αλλά ακόμα τα σκέφτεται όλα και δίνει προτεραιότητα στην ανάγκη να ζήσει ως ιδιώτης. Ως προς το αν παραμένει μέλος του ΠΑΣΟΚ, αυτό μόνο ο αρχηγός μας Νίκος μπορεί να το απαντήσει, άλλωστε ο Οδυσσέας είναι «πάντα ΠΑΣΟΚ» όπως έλεγε τακτικά σε συνομιλητές του.
Αλλά ΠΑΣΟΚικά νέα
-Η αλήθεια είναι ότι το μόνο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που είχε πολιτικό διακύβευμα και αντίκτυπο ήταν του 1996, όταν αντιπαρατέθηκαν δύο κόσμοι, δύο ιδεολογικές πλατφόρμες: Του Σημίτη και του Τσοχατζόπουλου. Έκτοτε, κανένα πράσινο συνέδριο δεν ακούμπησε την κοινωνία. Ακόμη λιγότερο, προφανώς και αυτό που έρχεται, το τριήμερο 27-28-29 Μαρτίου στο στάδιο του Τάε Κβον Ντο. Όχι μόνο δεν ασχολείται η κοινωνία, αλλά και αυτοί που πρωταγωνιστούν, έχουν μπει στο τριπάκι καταμέτρησης εσωκομματικών στρατών. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη στο παιχνίδι του ανταγωνισμού μπήκαν και οι Χάρης Δούκας και Μανώλης Χριστοδουλάκης. Σε τέτοιον βαθμό που αν αθροίσεις τους συνέδρους που έβγαλε ο καθένας, δεν βγαίνουν τα νούμερα. «Όποιος σου λέει νούμερα, ακόμη και αν είμαι εγώ, σου λέει ψέματα», μου είπε ένας έμπειρος περί τα ΠΑΣΟΚικά. Ο μόνος που έμεινε έξω από αυτό είναι ο Παύλος Γερουλάνος, παρότι πήγε καλύτερα από όσο αναμενόταν στην ανάδειξη υποστηρικτών του.
Πασοκικά νέα (2)
-Για όση αξία μπορεί να έχει πάντως όλο αυτό, να σας πω ότι κορυφαίοι παραπονιούνται για το γεγονός ότι δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά η επιτροπή καταστατικού που θα φέρει τις οργανωτικές αλλαγές. Τουναντίον, την άλλη εβδομάδα -ίσως Δευτέρα- θα συγκαλέσει ο Ανδρουλάκης την ΚΟΕΣ και θα ανακοινώσει το σχέδιο καταστατικών αλλαγών που προφανώς θα εγκριθεί. Μέσα σε αυτές εκτιμούν έμπειροι περί τα ΠΑΣΟΚικά τερτίπια, θα είναι και η αύξηση της σταυροδοσίας ίσως και στο 25-30, κάτι που προφανώς ευνοεί το πιο ισχυρό μπλοκ. Το απίθανο που έμαθα επίσης είναι ότι αν και οι εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη συνέδρων έγιναν Κυριακή, οι κάλπες σε κάποιους τομείς, όπως π.χ. των Επιστημόνων δεν έκλεισαν ακόμη! «Πασοκάρα, κλασική», που λέει κι ένας φίλος μου.
ΠΑΣΟΚ (3)-Δούκας
-Για το περίφημο ψήφισμα στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ περί μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, μαθαίνω ότι το επιτελείο του Χάρη Δούκα μιλά πλέον για «σχέδιο απόφασης» το οποίο έχει έτοιμο και εναπόκειται στον ίδιο πότε θα δημοσιοποιηθεί. Ακούω ότι και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κινητοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά πρόκειται για μάχη χωρίς αντίκρισμα, αφού όλοι αντιλαμβάνονται πως το ζητούμενο είναι πού θα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ το βράδυ των εκλογών. Τα υπόλοιπα, αν θα είναι ψήφισμα, αν θα ενσωματωθεί στην ομιλία του προέδρου και στην τελική απόφαση, είναι να 'χαμε να λέγαμε. Άσε που τα πράσινα στελέχια έχουν PhD, Masters και όλα τα πτυχία του κόσμου για τέτοιες δουλειές.
Έρχονται οι τραπεζίτες από το Ντουμπάι - Ανησυχία για τα αραβικά κεφάλαια
-Οι επιπτώσεις του πολέμου δεν είναι μόνον αυτές που βλέπουμε όλοι στα πεδία των συγκρούσεων και στις αγορές. Ειδικά οι βομβαρδισμοί στον έως τώρα ασφαλή παράδεισο του Ντουμπάι έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Δυο μεγάλα hedge funds έκλεισαν τα γραφεία τους στο Ντουμπάι και μετέφεραν τους ανθρώπους τους στην Αθήνα με προοπτική να παραμείνουν εδώ για ένα τρίμηνο. Στελέχη από το Ντουμπάι στην Αθήνα μετέφεραν και μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Μorgan Stanley. Φυσικά δεν πρόκειται για μόνιμες μεταφορές δυναμικού στην Αθήνα αλλά προσωρινές -για ένα τετράμηνο ή κάτι τέτοιο- μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως ήταν αναμενόμενο το προσωπικό των γραφείων των μεγάλων τραπεζών στο Λονδίνο και αλλού στην Ευρώπη ενημερώθηκε πως για τέσσερις μήνες κόβονται όλα τα επαγγελματικά ταξίδια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα υπάρχει ανησυχία πως αν ενταθεί η σύγκρουση στον Κόλπο και τραβήξει σε μάκρος, τότε θα επαναπροσδιοριστεί σε νέα βάση η στρατηγική μεγάλων αραβικών επενδυτικών οργανισμών, όπως π.χ. του Mudabala Investment Company, του Qatar Investment Authority κ.ά., οι οποίοι είχαν διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς στην Ελλάδα.
Alpha Trust: Το επόμενο ανεξάρτητο φρούριο που θα πέσει
-Η χρηματιστηριακή αγορά δεν θα περιμένει το 2027. Αναδιατάσσεται με ταχείς ρυθμούς, μετά την ένταξη στον Όμιλο Euronext που αλλάζει ριζικά το επάγγελμα και τον ρόλο του Χρηματιστή. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διπλασιάζονται για πρόσβαση στα παράγωγα, πολλαπλάσιες απαιτούνται για την αγορά ομολόγων, αλλά το σημαντικότερο είναι η άμεση σύνδεση των Goldman Sachs, Jefferies και των άλλων επενδυτικών κολοσσών στην πλατφόρμα, παρακάμπτοντας τους τοπικούς μεσάζοντες. Η Optima αποκτά τη Euroxx, η Alpha Bank απέκτησε την AXIA Ventures, η Credia Bank την Pantelakis Securities. Επόμενη μεγάλη εκκρεμότητα, η Alpha Trust. Για την εταιρεία υπήρξαν συζητήσεις, φήμες, διερευνητικές επαφές, χωρίς να φτάσουν ποτέ στο τραπέζι της υπογραφής. Η PiraeusBank, απασχολημένη με την Εθνική Ασφαλιστική και το διεθνές μετοχολόγιό της, κινήθηκε αρχικά προς τη Euroxx πριν η τελευταία επιλέξει την Optima. Η όρεξη των τραπεζών για χρηματιστηριακή παρουσία δεν έχει κορεστεί. Η Alpha Trust διαθέτει ισχυρό brand, πιστή πελατεία και αξιόλογη παρουσία στα αμοιβαία κεφάλαια. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά την κάνουν ελκυστική σε τράπεζες που θέλουν να χτίσουν ολοκληρωμένη επενδυτική πλατφόρμα. Γι’ αυτό θα είναι και το επόμενο ανεξάρτητο οχυρό που θα πέσει κάτω από την πίεση των νέων συνθηκών της αγοράς μας.
Είδε χρυσό στα μέταλλα ο Αλεξ. Εξάρχου
-Χρυσό είδε στα μέταλλα ο Αλεξ. Εξάρχου της ΑΚΤΟR και προχώρησε σε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας για την έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στην Αλβανία για νικέλιο και κοβάλτιο. Η συγκεκριμένη συμφωνία υποστηρίζεται σε όλα τα στάδια από αμερικανικές εταιρίες καθώς είναι γνωστές οι καλές σχέσεις που έχει αναπτύξει πέραν του Ατλαντικού ο CEO της AKTOR. Η Aktor Metal (100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR) θα κατέχει το 51% στην κοινή εταιρεία που θα συσταθεί, ενώ η BNI Foundation το 49%. Στο ερώτημα «γιατί νικέλιο και κοβάλτιο;», η απάντηση είναι ότι σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας η ζήτηση για κοβάλτιο θα βαίνει αυξανόμενη για το ορατό μέλλον και αναμένεται να φτάσει συνολικά τους 330.000 τόνους έως το 2040, από 221 χιλιάδες τόνους το 2024. Οσον αφορά το νικέλιο, προβλέπεται αύξηση της ζήτησης από 3,3 εκατ. τόνους το 2024, στους 5,7 εκατ. τόνους το 2040.
Φουρλής: Αδικαιολόγητο το discount
-«Είναι αδικαιολόγητο το discount της εταιρείας. Θεωρούμε ότι το real estate και οι ΑΕΕΑΠ δεν έχουν πάρει τη θέση στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που θα έπρεπε να έχουν και γι’ αυτό διαπραγματεύονται με τόσο μεγάλο discount», δήλωσε ο Βασίλης Φουρλής με την ιδιότητα του προέδρου της Trade Estates AEEAΠ, στο πλαίσιο της παρουσίασης της εταιρείας που έκανε χθες στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Αναφερόμενος ειδικότερα σε νούμερα, ο κ. Φουρλής είπε ότι όταν ξεκίνησε η Trade Estates πριν από 2,5- 3 χρόνια είχε μία «προίκα» ακινήτων 175 εκατ. ευρώ κι εν συνεχεία από την εισαγωγή της στο ΧΑ έλαβε 55 εκατ. ευρώ. «Άρα, από τα 230 εκατ. ευρώ, σήμερα έχει φτάσει να έχει Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) στα 340 εκατ. ευρώ κι έχει δώσει και 50 εκατ. ευρώ μερίσματα. Υπήρξε μία αξία για τους μετόχους κοντά στα 160 εκατ. ευρώ χωρίς να έχουμε πλήρως αναπτύξει όλο μας το επενδυτικό πρόγραμμα. Υπάρχει προοπτική για το σωστό real estate στην Ελλάδα και σημασία έχει οι επιλογές να είναι σωστές στα είδη των ακινήτων και τη διαχείρισή τους». Αναφέρθηκε επίσης και στο μεγάλο project της ανάπλασης του Ελληνικού όπου ο όμιλος έχει αναλάβει κατόπιν της συμφωνίας με τον φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development, την ανάπτυξη εμπορικού πάρκου σε μία επένδυση ύψους έως 75 εκατ. ευρώ με ορίζοντα λειτουργίας το πρώτο μισό του 2029: «Δεν ανήκω σε αυτούς που γκρινιάζουν για την επένδυση, το αντίθετο, θεωρώ ότι το Ελληνικό θα παίξει θετικό ρόλο συνολικά στην ελληνική οικονομία και θα βοηθήσει και την Αθήνα να διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε την εξέλιξη με θετικό μάτι.».
Autohellas: Εβαλε 10,6 εκατ. ευρώ στο ταμείο από μερίσματα
-Μένουμε στην Trade Estate, καθώς στη θυγατρική του ομίλου Fourlis η Autohellas του ομίλου Βασιλάκη κατέχει ποσοστό 12,88% στην εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα. Αντίστοιχα, η Autohellas κατέχει και το 12,11% της Aegean. Από τις δύο λοιπόν αυτές συμμετοχές, η Autohellas ενίσχυσε την κερδοφορία της με μερίσματα που έφτασαν τα 10,6 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που κινήθηκε στα επίπεδα των 9,5 εκατ. ευρώ. Όσο για τους μετόχους της, η διοίκηση της Autohellas θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 7,5%.
Οι διαπραγματεύσεις με τη Hertz
-Η σχέση της Autohellas με τη Hertz κρατά από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, και σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εθνικούς franchisee της Hertz International έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της Hertz στην Ελλάδα. Εδώ και καιρό η Autohellas βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Hertz International για να ανανεωθεί η μεταξύ τους συμφωνία. Τον Μάιο του 2021 είχε υπογραφεί 2ετής παράταση του δικαιώματος, έως το τέλος του 2025, ενώ όπως αναφέρει στις λογιστικές της καταστάσεις, τον Νοέμβριο του 2025 υπεγράφη νέα παράταση, έως το τέλος του Ιουνίου 2026, ώστε σύμφωνα με την εταιρεία να υπάρχει ένα ασφαλές περιθώριο διάρκειας του δικαιώματος για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη μακροχρόνια ανανέωση του δικαιώματος. Ήδη, πάντως, ο όμιλος προέβη σε 5ετή ανανέωση, και με δικαίωμα παράτασης 5 επιπλέον ετών, των συμβάσεων με τη Hertz International για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης των σημάτων της Hertz σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Να σημειωθεί ότι από τα 1,03 δισ. ευρώ πωλήσεις που πραγματοποίησε πέρυσι συνολικά η Autohellas, η δραστηριότητα της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα είχε έσοδα αυξημένα κατά 12,5%, φτάνοντας τα 326,5 εκατ.
Το real estate του Μαρτίνου
-Ένα ακόμη «όχημα» για την πλούσια δράση της στην αγορά ακινήτων απέκτησε από χθες η οικογένεια Μαρτίνου, η οποία εκτός από… θαλασσοκράτειρα είναι γνωστή για τις μεγάλες επενδύσεις της στο real estate. Αυτή τη φορά το «χτύπημα» έρχεται από την πλευρά της οικογένειας του Ανδρέα Μαρτίνου (με την πανίσχυρη ναυτιλιακή Minerva Marine Inc.) και συγκεκριμένα από τον γιο του Ανδρέα-Ιωάννη Μαρτίνο. Η νέα εταιρεία έχει την επωνυμία «DIOS2026», εδρεύει επί της λεωφόρου Βάρης και το αρχικό της μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.550.040 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε από τον ίδιο τον Ανδρέα-Ιωάννη Μαρτίνο. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, «η επί ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανοικοδόμηση, αναπαλαίωση, διαμόρφωση παντός είδους και χρήσεως οικοδομών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, κτιρίων γραφείων, κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, συνεδριακών κέντρων, θεματικών πάρκων, κινηματογράφων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) κ.λπ.», η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και κατασκευαστικών έργων, ιδιωτικών ή Δημοσίων, η πώληση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο παντός είδους οικοδομών ή μονοκατοικιών ή οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και ακινήτων εν γένει. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Νικόλαος Μαγγιώρος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, η Αθηνά Οικονόμου, ως Αντιπρόεδρος και η Αικατερίνη Ηλιακοπούλου, ως μέλος. Να θυμίσω ότι ο Ανδρέας-Ιωάννης Μαρτίνος -ο οποίος είναι παντρεμένος με την Μαρίνα Λιβανού, κόρη του Γιώργου Λιβανού- όπως και οι αδελφές του Αλίκη και Στεφανία Μαρτίνου, συμμετέχουν ενεργά στις οικογενειακές ναυτιλιακές business.
Ο Νικόλας Μαρτίνος της Thenamaris κλείνει τα γραφεία στη Σιγκαπούρη
-Με την ευκαιρία που πιάσαμε την οικογένεια Μαρτίνου, να αναφέρω την απόφαση της Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου να κλείσει το γραφείο της στη Σιγκαπούρη. Η κίνηση αυτή δείχνει στρατηγική αναπροσαρμογή της εταιρείας μπροστά στις αυξανόμενες προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς. Αντί να λειτουργεί περιφερειακά, η εταιρεία συγκεντρώνει τις εμπορικές της δραστηριότητες στα κεντρικά της γραφεία στη Βουλιαγμένη, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευελιξία στις αποφάσεις της αφού, όπως επικαλείται, υπάρχει αυξανόμενη μεταβλητότητα στις αγορές ναυτιλίας. Η κίνηση αυτή δείχνει μια προσαρμογή σε πιο συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης, με στόχο την ευελιξία και την καλύτερη εναρμόνιση των εμπορικών της αποφάσεων. Επιπλέον, η Thenamaris δεσμεύεται να διατηρήσει τις σχέσεις της στην Ασία και τη Μέση Ανατολή μέσω επισκέψεων και προσωπικής επαφής, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν εγκαταλείπει την περιοχή, αλλά μετασχηματίζει τον τρόπο παρουσίας της. Από χρηματοοικονομική σκοπιά, η ενοποίηση των δραστηριοτήτων αναμένεται να μειώσει λειτουργικά κόστη και να ενισχύσει την ικανότητα της εταιρείας να αντιδρά γρήγορα στις διακυμάνσεις της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την εμπορική της απήχηση σε σημαντικές περιοχές. Πρόκειται για μια μεθοδική κίνηση που αντικατοπτρίζει την ανάγκη μεγάλων ναυτιλιακών ομίλων να προσαρμόζουν τη γεωγραφική τους παρουσία σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς και τη διαχείριση κεφαλαίου.
Στην εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μπαίνει ο Σ. Φάις
-Χθες όμως είχαμε και μια νέα εταιρεία από την πλευρά του πολυμήχανου Σάμι Φάις, ο οποίος φαίνεται ότι αποφάσισε, εκτός από τις μοτοσυκλέτες (αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τις εμβληματικές Harley-Davidson) να μπει και στην αγορά αυτοκινήτων. Η νεοσυσταθείσα εταιρεία που έρχεται να προστεθεί στον όμιλό του έχει την επωνυμία «All About Cars Εμπορία Αυτοκινήτων Μ.Α.Ε.» και ο σκοπός της είναι το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων, το χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών, καθώς και το χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 100.000 ευρώ, το οποίο και κατέβαλε η «Σαμίνο Διαχείριση Ακινήτων». Στο πρώτο Δ.Σ. Πρόεδρος είναι ο Σάμι Φάις και μέλη ο Κωνσταντίνος Νάκος και η Μαρία Ζαντιώτη. Επίσης, χθες ο Φάις προχώρησε στη σύσταση και της εταιρείας «Κορωπί Estates Α.Ε.» με σκοπό τις κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτήρια. Και εδώ το μετοχικό κεφάλαιο είναι 100.000 ευρώ και το έβαλαν (από 50.000 ευρώ) ο ίδιος και η κόρη του Λούση Φάις, αποκτώντας ποσοστό 50% έκαστος.
Επιτέλους τέλος στο σίριαλ της Avramar
-Ευτυχή κατάληξη με ανατροπή είχαμε στο μέτωπο της Anramar μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι πιστώτριες τράπεζες την περασμένη Τρίτη με την καναδική Cooke Aquaculture. Ο μεγαλύτερος εγχώριος όμιλος ιχθυοκαλλιέργειας, η Avramar Greece -που δημιουργήθηκε από τη συνένωση με τις ΝΗΡΕΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ κ.ά.- περνά στον έλεγχο της Cooke Inc και έτσι μπαίνει ένα τέλος στο σίριαλ της Avramar. Η αραβικών συμφερόντων Aqua Bridge έμεινε εκτός, καθώς το fund από τα ΗΑΕ δεν κατέθεσε την εγγυητική επιστολή όπως προβλεπόταν, ενώ ζήτησε και αλλαγή της δομής της συναλλαγής. Έτσι, η σκυτάλη πέρασε στην Cooke.
Πρωτοβουλίες Γεραπετρίτη για το χτύπημα σε υπό ελληνική σημαία δ/ξ της Αγγελικούση
-Η επίθεση στο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Maran Homer, ενώ βρισκόταν στη Μαύρη Θάλασσα και ανήκει στη Maran Tankers, της Μαρίας Αγγελικούση, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις κινήσεις της ελληνικής διπλωματίας στις Βρυξέλλες. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το θέμα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με σαφή στόχο να υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει απλώς ζητήματα εμπορικών συμφερόντων, αλλά την προστασία πλοίων που φέρουν τη δική της σημαία και κατ’ επέκταση των εθνικών της δικαιωμάτων στη νόμιμη ναυσιπλοΐα. Στις 14 Μαρτίου, περίπου στις 04:35 τοπική ώρα, το πλοίο δέχθηκε χτύπημα από άγνωστο αντικείμενο, ενώ περίμενε να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium Terminal στο Νοβοροσίσκ. Βρισκόταν εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων και ήταν άφορτο. Υπάρχουν εικασίες αλλά όχι επίσημες αποδείξεις ότι το χτύπημα ήταν ουκρανικό, με στόχο πλοίο που φέρει σημαία κράτους που στηρίζει εμπράκτως την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης στις Βρυξέλλες, ο Γεραπετρίτης επανέλαβε την ανάγκη συντονισμένης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της νόμιμης ναυσιπλοΐας και ζήτησε μέτρα που να αποτρέπουν επιθέσεις. Υπενθύμισε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί και σε άλλα πλοία υπό ελληνική σημαία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στην Κρήτη τον Δεκέμβριο του 2025, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη απειλή. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Ουκρανό ομόλογό του, συνδέοντας το περιστατικό με τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή. Με διακριτικό αλλά σαφή τρόπο, η ελληνική πλευρά έθεσε το θέμα στο επίκεντρο, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία των πλοίων με ελληνική σημαία δεν αφορά μόνο τα συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών, αλλά τα ίδια τα εθνικά δικαιώματα της χώρας στη διεθνή ναυσιπλοΐα.
Ο Πέτρος Παππάς βάζει πλώρη για τα μεγάλα μεγέθη
-Ο Πέτρος Παππάς, διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Star Bulk Carriers, δεν περιορίζεται στα μεσαία μεγέθη πλοίων. Μετά την εξαγορά της Eagle Bulk Shipping το 2024, η εταιρεία έχει ήδη αυξήσει την παρουσία της στα Supramax και Ultramax, το βλέμμα του είναι στραμμένο προς τα μεγάλης χωρητικότητας πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, τα Capesize και Newcastlemax. Ο Παππάς εξηγεί ότι η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί εκεί όπου η ζήτηση είναι σταθερή και τα κέρδη αυξημένα. Τα μεγάλα bulk carriers προσφέρουν υψηλότερη αποδοτικότητα και χαμηλότερη ένταση άνθρακα, καθώς μεταφέρουν περισσότερους τόνους με λιγότερα καύσιμα ανά τονο-μίλι. Κίνηση που δείχνει ότι η Star Bulk δραστηριοποιείται και με οικονομικό και με περιβαλλοντικό ορίζοντα. Η στρατηγική του Παππά φαίνεται σαφής. Η επένδυση στα μεγαλύτερα πλοία δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους, αλλά και ανταγωνιστικότητας. Καθώς η ζήτηση για μεταφορές ξηρού φορτίου αυξάνεται παγκοσμίως, η Star Bulk θέλει να είναι εκεί όπου η αγορά προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στο segment των Capesize και Newcastlemax.
Το ΤΙΤΑΝιο στοίχημα
-Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει σήμερα αποτελέσματα για το 2025 και το ερώτημα των αναλυτών επικεντρώνεται στο πώς διαχειρίζεται η ελληνική πολυεθνική την κατακόρυφη αύξηση του ενεργειακού κόστους το οποίο -σταθερά- επιβαρύνει κατά 25% το συνολικό κόστος παραγωγής. Η Titan America, η θυγατρική που πέρασε το κατώφλι του NYSE μόλις τον Φεβρουάριο του 2025 με άντληση 393 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε ρεκόρ εσόδων, κερδοφορίας και λειτουργικών ταμειακών ροών για το 2025, με έσοδα 1,66 δισ. δολαρίων, καθαρά κέρδη 185,4 εκατ. δολαρίων και Adjusted EBITDA 389,7 εκατ. δολαρίων. Οι επενδύσεις σε υποδομές, η ιδιωτική μη οικιστική δόμηση και η Φλόριντα ειδικότερα, λειτούργησαν ως ισχυρές μηχανές ανάπτυξης. Όσον αφορά το ενεργειακό κόστος, η διοίκηση του Ομίλου έχει ήδη προετοιμαστεί. Δύο εργοστάσια λειτουργούν με εναλλακτικά καύσιμα σε ποσοστό άνω του 80% σε σταθερή βάση, ενώ η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων την περίοδο 2021-2025 απέφερε στον Όμιλο κοντά στα 100 εκατ. ευρώ σε οικονομίες. Ο στρατηγικός ορίζοντας επίσης έχει ήδη χαραχτεί με το νέο πλάνο «Forward 2029» να στοχεύει σε πωλήσεις 4 δισ. ευρώ και EBITDA 1 δισ. ευρώ, με ετήσια ανάπτυξη 6-8%.
Η Σαράντης με το βλέμμα στο 1 δισ. ευρώ
-«Αντισώματα» στις γεωπολιτικές αναταράξεις δείχνει ότι έχει η μετοχή της Σαράντης, η οποία πήγε χθες κόντρα στο αρνητικό κλίμα που επικράτησε στο Χρηματιστήριο και ενισχύθηκε κατά 3,3%, καταγράφοντας την ισχυρότερη άνοδο από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Σημείωσε, δε, την τέταρτη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση και επανήλθε πάνω από τα 14 ευρώ, προσεγγίζοντας εκ νέου το υψηλό έτους των 15,14 ευρώ. Το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο εντοπίζεται 8 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Μάιο του 2018. Επιπλέον, υπολείπεται περίπου 90 εκατ. ευρώ από την επίτευξη του ορόσημου του 1 δισ. ευρώ σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης. Η υπεραπόδοση της μετοχής στηρίζεται στα αποτελέσματα, καθώς το 2025 ο όμιλος κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 53,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Το προτεινόμενο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ανέρχεται στα 0,3924 ευρώ, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με συνολική διανομή 25 εκατ. ευρώ, το ποσοστό των κερδών που επιστρέφει στους μετόχους διαμορφώνεται στο 47,1%. Παράλληλα, διατηρεί ανοικτό το παράθυρο για στοχευμένες εξαγορές, αξιοποιώντας την πλεονάζουσα ρευστότητά της για την περαιτέρω ενδυνάμωση του χαρτοφυλακίου της. Το επενδυτικό πλάνο προβλέπει δαπάνες άνω των 37 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ ο όμιλος στοχεύει σε πωλήσεις 620 εκατ. και EBITDA 97 εκατ. για το 2026.
Οι Έλληνες αποταμιευτές στρέφονται στα διεθνή ομολογιακά Α/Κ
-Το ΧΑ χρειάστηκε χθες περίπου 4 ώρες για να κατακτήσει τις 2.180 μονάδες του Γενικού Δείκτη, αλλά μόλις 30 λεπτά της ώρας για να χάσει όλα της τα κέρδη. Μόλις έγινε γνωστός ο βομβαρδισμός μονάδων φυσικού αερίου στο Ιράν, το κλίμα στις αγορές άλλαξε και τα θετικά πρόσημα έγιναν αρνητικά. Αντιθέτως, στην αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επικρατεί εντυπωσιακή ψυχραιμία παρά την πίεση. Το συνολικό ενεργητικό στην Ελληνική Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 30,23 δισ. ευρώ, με εβδομαδιαία άνοδο +0,34% και εισροές 45,63 εκατ. ευρώ. Σε κανονικές συνθήκες αυτοί οι αριθμοί θα περνούσαν απαρατήρητοι, αλλά εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής διαβάζονται διαφορετικά. Ο Έλληνας μεριδιούχος δεν έτρεξε στην έξοδο. Παρακολούθησε, αναδιέταξε, και σε ορισμένες κατηγορίες αγόρασε. Οι μεγαλύτερες εισροές (50,36 εκατ. ευρώ) κατέληξαν στα διεθνή ομολογιακά που εξακολουθεί να είναι η παραδοσιακή αμυντική κίνηση σε περιόδους αβεβαιότητας. Στις αγορές πλέον επικρατεί η υποψία ότι στη Φρανκφούρτη συζητούν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων του ευρώ, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός δεν οφείλεται σε αύξηση της κατανάλωσης, αλλά σε εξωγενείς (ενεργειακούς) παράγοντες. Τα μετοχικά Ελλάδας ανέκαμψαν με μέση απόδοση +1,90% και οριακές εισροές. Η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων φαίνεται πως έχει ωριμάσει.
Διχασμένη FED, ανασφαλείς αγορές
-Η Wall Street Journal δημοσίευσε ένα γράφημα που μπήκε στα άδυτα της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. Για δεκαετίες, η Federal Reserve λειτουργούσε με μια άγραφη αρχή. Όποιες κι αν ήταν οι εσωτερικές διαφωνίες, η τελική ψήφος έβγαινε σχεδόν πάντα ομόφωνη. Η ενότητα ήταν μήνυμα. Ήταν όμως και εργαλείο αφού η ομόφωνη απόφαση δήλωνε στις αγορές «ξέρουμε τι κάνουμε». Στο γράφημα της Wall Street Journal φαίνεται ότι από το 1981 έως σήμερα, οι αποκλίσεις στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Ανοικτών Αγορών (FOMC) καταγράφονται σε δύο στήλες: Οι διοικητές που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της FED και oι Πρόεδροι περιφερειακών Fed. Η πληροφορία που μας δίνει το γράφημα είναι ότι στη δεκαετία του '80, με κεντρικό τραπεζίτη τον «σκληρό» Πολ Βόλκερ, με επιτόκια που έφταναν στο 20%, οι διαφωνίες ήταν συχνές και αναμενόμενες, αφού πολλοί δεν μπορούσαν να αντέξουν το κόστος του χρήματος. Μετά ήρθε η εποχή του Γκρίνσπαν και αργότερα του Μπερνάνκι όταν η συναίνεση ήταν κυρίαρχο χαρακτηριστικό των αποφάσεων. Η Fed μιλούσε σχεδόν με ένα στόμα, μια φωνή. Ιδιαίτερα μετά το 2008, όταν οι εκτιμήσεις που δημοσιεύει κάθε φορά η FED καθιερώθηκε ως το κυριότερο εργαλείο ανάλυσης της νομισματικής πολιτικής. Η ομοφωνία σήμαινε αξιοπιστία και οι αγορές είχαν πυξίδα. Σήμερα όμως, ιδιαίτερα μετά τον Ιανουάριο του 2025, οι αποκλίσεις και οι διαφωνίες των διοικητών και των προέδρων αποτελούν συχνό φαινόμενο. Η Fed δεν ανακοινώνει ομόφωνες αποφάσεις. Ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί με τους ρυθμούς που ήλπιζαν κάποιοι, η αγορά εργασίας δεν ομαλοποιείται και -κυρίως- η πολιτική πίεση από την κυβέρνηση Τραμπ για μειώσεις επιτοκίων έχουν οπαδούς και αντιρρησίες. Η πολυφωνία δείχνει πλούτο και δύναμη. Οι αγορές όμως βλέπουν ρωγμές στην ασπίδα που υποτίθεται ότι δημιουργεί η FED και γι’ αυτό είναι συχνό το φαινόμενο να στοιχηματίζουν κόντρα στις αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας.
Με τον πόλεμο χάθηκε το 33% της διεθνούς παραγωγής ηλίου
-Όλοι μετρούν βαρέλια πετρελαίου και κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που ακριβαίνουν λόγω του πολέμου. Το επόμενο πρόβλημα ωστόσο είναι ένα αέριο, το ήλιο. Η εγκατάσταση Ras Laffan του Κατάρ, η μεγαλύτερη εξαγωγική μονάδα LNG στον κόσμο, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό σημαίνει -33% στην παγκόσμια προσφορά ηλίου. Το ήλιο είναι ένα αέριο που παράγεται ως υποπροϊόν της επεξεργασίας φυσικού αερίου. Το Κατάρ ήταν ο 2ος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με 63 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η αγορά χάνει 5,2 εκατ. κυβικά μέτρα τον μήνα, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Το ήλιο εξατμίζεται εντός 45 ημερών και δεν αποθηκεύεται εύκολα. Το ήλιο είναι απαραίτητο για την κατασκευή ημιαγωγών, για τις Μαγνητικές Τομογραφίες των νοσοκομείων, για τις οπτικές ίνες, για τις διαστημικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει υποκατάστατο. Κάθε chip που κατασκευάζεται στον κόσμο, χρειάζεται ήλιο. Ήδη η Samsung και η SK Hynix τρέχουν να βρουν εναλλακτικές πηγές, με το 64% των νοτιοκορεατικών εισαγωγών ηλίου να προέρχεται από το Κατάρ. Τα αποθέματα των κατασκευαστών ημιαγωγών φτάνουν για περίπου 6 μήνες. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν χτυπά μόνο τις αντλίες βενζίνης, χτυπά και τα κινητά τηλέφωνα, τα νοσοκομεία και τα data centers. Η Ελλάδα δεν κατασκευάζει chips. Τα ελληνικά νοσοκομεία ωστόσο εισάγουν ήλιο για τους μαγνητικούς τομογράφους. Οι εταιρείες που προσφέρουν τηλεπικοινωνίες και οπτικές ίνες, επίσης χρειάζονται ήλιο. Επιπλέον, κάθε chip που ακριβαίνει στην παραγωγή -λόγω ηλίου- συνεπάγεται ακριβότερους servers, ακριβότερα αυτοκίνητα, ακριβότερες βιομηχανικές μηχανές.
Πηγή: newmoney.gr
